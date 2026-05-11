Украина стабилизировала фронт и закрывает небо, - Сибига
Украина после прошедшей зимы стала сильнее и стабилизировала ситуацию на фронте.
Об этом заявил глава МИД Андрей Сибига журналистам перед заседанием Совета министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
Министр отметил, что после зимы Украина стала сильнее - прежде всего благодаря поддержке со стороны партнеров.
"На поле боя мы стабилизировали фронт. Мы стабилизировали фронт, а также находимся в положении, когда закрываем небо", - отметил Сибига.
Также он напомнил, что Украина сейчас сбивает до 90% ракет и дронов, которые выпускает Россия.
Сибига отметил, что Украина также применяет против России "специальные дальнобойные санкции", которые дают результат.
Что предшествовало?
- Напомним, ранее сообщалось, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига 11 мая посетит Брюссель для участия в ряде международных мероприятий.
"Закриваємо" від літаків які запускають сотні КАБів які зносять укріплення і населені пункти?