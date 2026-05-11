Украина стабилизировала фронт и закрывает небо, - Сибига

Украина после прошедшей зимы стала сильнее и стабилизировала ситуацию на фронте.

Об этом заявил глава МИД Андрей Сибига журналистам перед заседанием Совета министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ.

Министр отметил, что после зимы Украина стала сильнее - прежде всего благодаря поддержке со стороны партнеров.

"На поле боя мы стабилизировали фронт. Мы стабилизировали фронт, а также находимся в положении, когда закрываем небо", - отметил Сибига.

Также он напомнил, что Украина сейчас сбивает до 90% ракет и дронов, которые выпускает Россия.

Сибига отметил, что Украина также применяет против России "специальные дальнобойные санкции", которые дают результат.

Что предшествовало?

  • Напомним, ранее сообщалось, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига 11 мая посетит Брюссель для участия в ряде международных мероприятий.

россия (97493) боевые действия (6032) Сибига Андрей (921)
Це сказали на марафоні?* В реальності ворог кожного для має якісь просувуання і накопичення резервів. Скільки можна брехати цьому обездоленому кацапами і неукраїнською владою народу?
11.05.2026 12:00 Ответить
+2
Україна стабілізувала фронт та закриває небо, - Сибіга Мабуть на багатьох ділянках фронту "стабілізено 3,14здєц" наступив у зв'язку з тим,шо куйло окупував ті українські території.котрі були прописані в зрадницькому оманському договорняку.який "зезрадники" видають,як "стабілізацію фронту"???
показать весь комментарий
11.05.2026 12:02 Ответить
+2
.також перебуваємо в позиції, коли закриваємо небо", - зазначив Сибіга. Джерело: https://censor.net/ua/n4002517
"Закриваємо" від літаків які запускають сотні КАБів які зносять укріплення і населені пункти?
показать весь комментарий
11.05.2026 12:05 Ответить
Наши тоже имеют .В прошлом месяце даже отвоевали больше чем кацапы захватили.Н опо большей части сидят в обороне ,чтобы. выснажить врага количественно пока превышающего нас потому , что 300 тысяч дезертиров не то что настурать но даже и в обороне стоять не хотят и стараются слинять с фронта ,а ухылесы выискивают всяческие причины,чтобы им на фронт не идти помогать
показать весь комментарий
11.05.2026 12:55 Ответить
Ну вот. Ещё чуток и перемога. Вот за этими как раз и нужно сдедить. Перемогу будут объявлять они. А что там на фронте, то уже не так уж и важно. Там своя реальность.
показать весь комментарий
11.05.2026 12:09 Ответить
***, що вони обьявлять, з червня місяця мобілізація по новому, теперішня мобілізація це квіточки буде
показать весь комментарий
11.05.2026 12:16 Ответить
Что не нравится .По моему все справедливо:тех кто три и более лет как мой брат находятся на передовой планируют в отпуск отправить поступово , а тыловых нытиков-ухылянтов на их место . Возможно даже и меня заберут но ныть и жаловаться не буду
показать весь комментарий
11.05.2026 13:19 Ответить
Цікаво чим небо "закриває" ? Хіба шо дупою сибіги
показать весь комментарий
11.05.2026 15:52 Ответить
Тільки що прочитав, що catsapu просунулися в бік Слов'янська. Що стабілізувалося брехня влади?
показать весь комментарий
11.05.2026 17:13 Ответить
 
 