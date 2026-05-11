Украина стабилизировала фронт и закрывает небо, - Сибига

Украина после прошедшей зимы стала сильнее и стабилизировала ситуацию на фронте.

Об этом заявил глава МИД Андрей Сибига журналистам перед заседанием Совета министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ.

Министр отметил, что после зимы Украина стала сильнее - прежде всего благодаря поддержке со стороны партнеров.

"На поле боя мы стабилизировали фронт. Мы стабилизировали фронт, а также находимся в положении, когда закрываем небо", - отметил Сибига.

Также он напомнил, что Украина сейчас сбивает до 90% ракет и дронов, которые выпускает Россия.

Сибига отметил, что Украина также применяет против России "специальные дальнобойные санкции", которые дают результат.

Что предшествовало?

Напомним, ранее сообщалось, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига 11 мая посетит Брюссель для участия в ряде международных мероприятий.

