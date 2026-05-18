242 боестолкновения на фронте за сутки: РФ больше всего атаковала на трех направлениях, - Генштаб. КАРТЫ

Покровское направление остается самым горячим

Всего за прошедшие сутки, 17 мая 2026 года, на фронте было зафиксировано 242 боевых столкновения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Обстрелы

Вчера противник нанес 112 авиаударов, сбросив 316 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 8065 дронов-камикадзе и осуществил 2716 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 104 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности, в районах населенных пунктов в Сумской области - Вольная Слобода, Уланово.

Удары по врагу

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения живой силы противника и один пункт управления БПЛА.

Генштаб напоминает, что в целом потери российских захватчиков за минувшие сутки составили 1220 человек. Также уничтожены один танк, пять боевых бронированных машин, 47 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, два средства ПВО, один вертолет, пять наземных робототехнических комплексов, 1603 беспилотных летательных аппарата, 220 единиц автомобильной и четыре единицы специальной техники противника.

Обстановка на Севере

Как отмечается, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки агрессор нанес 7 авиационных ударов с применением 14 КАБ, осуществил 95 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе шесть - с применением РСЗО. Зафиксировано пять штурмовых действий врага.

Обстановка на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник 13 раз атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Прилепка, Дворечанское, Старица, Ветеринарное и в сторону Избицкого, Зыбино, Терновой, Охримовки и Колодязного.

На Купянском направлении враг атаковал дважды, в сторону Петропавловки и Купянска-Узлового.

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении противник восемь раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в сторону населенных пунктов Лиман, Ямполь, Дробышево и Заречное.

На Славянском направлении Силы обороны успешно отразили три попытки захватчиков продвинуться вперед в сторону Рай-Александровки, Закитного и Николаевки.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

Также отмечается, что на Константиновском направлении противник совершил 22 атаки вблизи Константиновки, Иванополья, Ильиновки, Русина Яра, Торецкого, Шахово, Софиевки и в направлении Вольного, Кучеров Яра.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 32 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Новоалександровка, Гришино, Удачное, Молодецкое, Сухецкое, Ивановка, Новое Шахово и в сторону Мирного, Белицкого, Сергеевки и Новопавловки", - говорится в сообщении.

Обстановка на Юге

Как сообщает Генштаб, на Александровском направлении за прошедшие сутки противник наступательных действий не проводил.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 24 атаки в районах населенных пунктов Злагода, Варваровка, Доброполье, Еленоконстантиновка и в сторону Нового Запорожья, Воздвижевки, Староукраинки, Зализнычного, Гуляйпольского и Чаривного.

На Ореховском направлении наши защитники остановили две попытки противника продвинуться вперед в районах Белогорья и Степногорска.

На Приднепровском направлении противник проводил три атаки в сторону Антоновки.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировки врага не обнаружены.

Украинские защитники продолжают системное уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта.

Скільки ще орда має покласти свого бидла ,що кацапи зрозуміли їхній головний ворог сидить в бункері і здихати заради його хворих у'яв можуть тільки варвари .
