Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 350 010 (+1 220 за сутки), 11 939 танков, 42 262 артиллерийских системы, 24 583 ББТ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 350 010 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.05.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 350 010 (+1 220) человек
  • танков – 11 939 (+1) шт.
  • боевых бронированных машин – 24 583 (+5) шт.
  • артиллерийских систем – 42 262 (+47) шт.
  • РСЗО – 1 792 (+2) ед.
  • средства ПВО – 1 386 (+2) ед.
  • самолетов – 436 (+0) шт.
  • вертолетов – 353 (+1) шт.
  • наземных робототехнических комплексов – 1 415 (+5) шт.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 297 057 (+1 603) шт.
  • крылатые ракеты – 4 628 (+0) шт.
  • корабли / катера – 33 (+0) шт.
  • подводные лодки – 2 (+0) шт.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 97 338 (+220) шт.
  • специальная техника – 4 200 (+4) ед.

Потери врага 17 мая

Слава ЗСУ 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
18.05.2026 06:56 Ответить
пердоліт
18.05.2026 07:02 Ответить
Гарний врожай зібрали хлопці та дівчата ЗСУ! Респект! Героям Слава!
18.05.2026 07:20 Ответить
Коритко в Каспійську ще не врахували? Чи його тільки налякали?
18.05.2026 07:36 Ответить
Молодці ! Кожний дохлий москаль це шлях до нашої Перемоги
18.05.2026 07:49 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
18.05.2026 08:24 Ответить
что-то я упустил: а где пепелац приземлили?
18.05.2026 08:25 Ответить
І ППОшечки з пепелациком! 🛬💥💥🚁

Слава ЗСУ!!! 🇺🇦💛💙🇺🇦
18.05.2026 09:47 Ответить
 
 