Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 350 010 (+1 220 за сутки), 11 939 танков, 42 262 артиллерийских системы, 24 583 ББТ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 350 010 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.05.26 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 350 010 (+1 220) человек
- танков – 11 939 (+1) шт.
- боевых бронированных машин – 24 583 (+5) шт.
- артиллерийских систем – 42 262 (+47) шт.
- РСЗО – 1 792 (+2) ед.
- средства ПВО – 1 386 (+2) ед.
- самолетов – 436 (+0) шт.
- вертолетов – 353 (+1) шт.
- наземных робототехнических комплексов – 1 415 (+5) шт.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 297 057 (+1 603) шт.
- крылатые ракеты – 4 628 (+0) шт.
- корабли / катера – 33 (+0) шт.
- подводные лодки – 2 (+0) шт.
- автомобильная техника и автоцистерны – 97 338 (+220) шт.
- специальная техника – 4 200 (+4) ед.
