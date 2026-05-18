Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 350 010 (+1 220 за сутки), 11 939 танков, 42 262 артиллерийских системы, 24 583 ББТ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 350 010 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.05.26 ориентировочно составляют:

личного состава – около 1 350 010 (+1 220) человек

танков – 11 939 (+1) шт.

боевых бронированных машин – 24 583 (+5) шт.

артиллерийских систем – 42 262 (+47) шт.

РСЗО – 1 792 (+2) ед.

средства ПВО – 1 386 (+2) ед.

самолетов – 436 (+0) шт.

вертолетов – 353 (+1) шт.

наземных робототехнических комплексов – 1 415 (+5) шт.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 297 057 (+1 603) шт.

крылатые ракеты – 4 628 (+0) шт.

корабли / катера – 33 (+0) шт.

подводные лодки – 2 (+0) шт.

автомобильная техника и автоцистерны – 97 338 (+220) шт.

специальная техника – 4 200 (+4) ед.

