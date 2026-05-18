Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 350 010 (+1 220 за добу), 11 939 танків, 42 262 артсистеми, 24 583 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 350 010 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.05.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 1 350 010 (+1 220) осіб
  • танків – 11 939 (+1) од.
  • бойових броньованих машин – 24 583 (+5) од.
  • артилерійських систем – 42 262 (+47) од.
  • РСЗВ  – 1 792 (+2) од.
  • засоби ППО  1 386 (+2) од.
  • літаків  – 436 (+0) од.
  • гелікоптерів – 353 (+1) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 415 (+5) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 297 057 (+1 603) од.
  • крилаті ракети – 4 628 (+0) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 97 338 (+220) од.
  • спеціальна техніка – 4 200 (+4) од.

Слава ЗСУ 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
18.05.2026 06:56
18.05.2026 07:02
Гарний врожай зібрали хлопці та дівчата ЗСУ! Респект! Героям Слава!
18.05.2026 07:20
Коритко в Каспійську ще не врахували? Чи його тільки налякали?
18.05.2026 07:36
Молодці ! Кожний дохлий москаль це шлях до нашої Перемоги
18.05.2026 07:49
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
18.05.2026 08:24
что-то я упустил: а где пепелац приземлили?
18.05.2026 08:25
І ППОшечки з пепелациком! 🛬💥💥🚁

Слава ЗСУ!!! 🇺🇦💛💙🇺🇦
18.05.2026 09:47
 
 