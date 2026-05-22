Россияне минируют дороги возле Часова Яра и оставляют дроны-"ждуны"

Российские войска активно минируют дороги в районе Часова Яра и Константиновки в Донецкой области, используя дроны и взрывные устройства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом журналистам рассказал пресс-офицер 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила Константин Мельников.

Как действуют оккупанты

По словам военного, россияне дистанционно минируют логистические пути Сил обороны.

На дорогах оставляют так называемые дроны-"ждуны", а также сбрасывают с беспилотников различные взрывные устройства и магнитные мины.

Мельников отметил, что главная цель таких действий – затруднить или полностью сорвать украинскую логистику на этом участке фронта.

Как реагируют украинские военные

Перед каждым выездом украинские бойцы проверяют дороги с помощью аэроразведки.

Часть взрывных устройств удается обнаружить и обезвредить дистанционно с помощью FPV-дронов.

В 24 ОМБр сообщили, что подобное заминирование маршрутов в районе Часова Яра стало регулярным явлением.

В то же время российские войска продолжают атаковать позиции украинских защитников пехотными группами.

