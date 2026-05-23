Прихильник Трампа: прем’єр-міністром Словенії призначили лідера правопопулістів Яншу

У п’ятницю, 22 травня, парламент Словенії - Національні збори проголосували за призначення лідера правопопулістської Словенської демократичної партії Янеза Яншу прем'єр-міністром країни. Для нього це вже четвертий термін на цій посаді.

Про це пише Politico.

Раніше цього тижня Янша оголосив, що його Словенська демократична партія (SDS) сформувала коаліцію з кількома правими партіями в парламенті.

Під час голосування Яншу підтримали 51 із 87 депутатів Державних зборів.

Politico називає його "давнім прихильником" президента США Дональда Трампа.

У березні Янша з незначним відривом програв вибори ліберальному кандидату Роберту Голобу, який згодом так і не зміг сформувати уряд і був змушений знову очолити словенську опозицію.

Вибори у Словенії

Нагадаємо, що у неділю, 22 березня, у Словенії відбулися парламентські вибори.

