СБУ уразила важливу перекачувальну станцію РФ, яка забезпечує пальним московський регіон. ВIДЕО
Фахівці Центру спецоперацій "Альфа" СБУ уразили лінійну виробничо-диспетчерську станцію (ЛВДС) "Второво" у Владимирській області РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Станція є важливим вузлом у системі магістральних нафтопродуктопроводів та перекачує сировину (переважно дизельне пальне) з нафтопереробних заводів центральної частини рф до експортних портів і внутрішніх споживачів. Вона забезпечує паливом великі нафтобази навколо Москви та аеропорти Шереметьєво, Домодєдово і Внуково.
Внаслідок успішної атаки безпілотників СБУ на обʼєкті спалахнула масштабна пожежа площею 800 м².
"На відміну від ворога, який цілеспрямовано атакує цивільну інфраструктуру та мирних людей, Україна завдає точних ударів виключно по військових і стратегічних цілях, пов’язаних із забезпеченням російської агресії. Служба безпеки продовжує системно виконувати завдання Президента України щодо зменшення військового та економічного потенціалу рф, який працює на ведення війни проти нашої держави", - йдеться у повідомленні.
"СБУ вже готує нові спецоперації. Інтенсивність ударів України по території росії лише зростатиме. Наші далекобійні санкції працюватимуть і надалі", - заявив очільник Служби безпеки України Євгеній Хмара.
2000х4000 метрів там взагалі не може бути, бо на тій НПС всього шість РВСів, а сама НПС займає площу разом з насосними 300х500 метрів.
Думали що будуть увесь час ховатись за московською ППО, а тут облом. ки.