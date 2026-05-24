СБУ уразила важливу перекачувальну станцію РФ, яка забезпечує пальним московський регіон. ВIДЕО

Фахівці Центру спецоперацій "Альфа" СБУ уразили лінійну виробничо-диспетчерську станцію (ЛВДС) "Второво" у Владимирській області РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Деталі

Станція є важливим вузлом у системі магістральних нафтопродуктопроводів та перекачує сировину (переважно дизельне пальне) з нафтопереробних заводів центральної частини рф до експортних портів і внутрішніх споживачів. Вона забезпечує паливом великі нафтобази навколо Москви та аеропорти Шереметьєво, Домодєдово і Внуково.

Внаслідок успішної атаки безпілотників СБУ на обʼєкті спалахнула масштабна пожежа площею 800 м².

"На відміну від ворога, який цілеспрямовано атакує цивільну інфраструктуру та мирних людей, Україна завдає точних ударів виключно по військових і стратегічних цілях, пов’язаних із забезпеченням російської агресії. Служба безпеки продовжує системно виконувати завдання Президента України щодо зменшення військового та економічного потенціалу рф, який працює на ведення війни проти нашої держави", - йдеться у повідомленні.

Готуються нові операції

"СБУ вже готує нові спецоперації. Інтенсивність ударів України по території росії лише зростатиме. Наші далекобійні санкції працюватимуть і надалі", - заявив очільник Служби безпеки України Євгеній Хмара.

СБУ (13891) Удари по РФ (962) Владимирська область (1)
Жахлива ніч для Києва: росіяни завдали масованого удару ракетами та дронами по всіх районах столиці. Пошкоджено близько 50 локацій: житлові будинки, ТРЦ, школи, музей Чорнобиля, адмінбудівлі поліції та ДСНС. Загинуло двоє людей у Києві, ще двоє - на Київщині. Понад 50 поранених. Руйнування також є на Черкащині та Полтавщині. До ліквідації наслідків залучили роботизовану техніку та авіацію. Поліцейські приймають заяви про знищене майно, психологи надають допомогу постраждалим. Ігор Клименко подякував усім екстреним службам, які працюють попри небезпеку. Детальніше: https://www.facebook.com/share/p/1DbLvxrny9/
24.05.2026 13:36 Відповісти
800м2 це 40х20 м. Яка це масштабна пожежа ? Має бути 2000х4000...
24.05.2026 13:53 Відповісти
Чого б це має горіти більше, цеж насосна станція.
24.05.2026 14:03 Відповісти
Вже те що долетів і влучив - диво. Хтось з кротів у СБУ матиме сьогодні блєдний від після прочухана з кацапетівки
24.05.2026 14:04 Відповісти
горить один РВС на 10 тисяч кубів, тому така площа загоряння. Більшою вона не буде, поки не вигорить РВС. Якщо запалає РВС поряд, то додасться ще вісімсот квадратів.
2000х4000 метрів там взагалі не може бути, бо на тій НПС всього шість РВСів, а сама НПС займає площу разом з насосними 300х500 метрів.
24.05.2026 14:07 Відповісти
А що ти хочеш з малого дрона, щоб він зруйнував тут насосну станцію, добре що один долетів і підпалив резервуар.
24.05.2026 14:13 Відповісти
місцеві вторяки були маже цілий рік на розслабоні, а тут так неподівано...
Думали що будуть увесь час ховатись за московською ППО, а тут облом. ки.
24.05.2026 14:11 Відповісти
А де наші фламінго,нептуни,довгі Нептун,паляниці і все інше,так розпіарене недопрезидентом
24.05.2026 14:30 Відповісти
Там где и : " я не держусь за власть, уйду если не закончу войну, у меня не будет свинарчуков и друзей"! Пока союзники не дадут ракет не будет достойного ответа.
24.05.2026 14:40 Відповісти
 
 