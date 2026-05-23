Фрегат "Адмірал Ессен" і корабель проєкту 1239 потрапили у зону ураження дронів СБС у Новоросійську, - Мадяр. ВIДЕО
Фрегат Адмірал Ессен та ракетний носій проєкту 1239 на подушках потрапили у зону ураження під час рейду Птахів СБС на порт Новоросійськ Краснодарського краю РФ.
Про це повідомив у телеграм-каналі командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр), інформує Цензор.НЕТ.
"Ти приречений колись затонути, коросто,- не сховаєшся!", - написав Мадяр.
Різнобарвʼя цілей глибинного ураження Птахів СБС вночі проти 23 травня:
- Ракетний корабель на повітряній подушці проєкту 1239, ВМБ "Новоросійськ", Краснодарський край, РФ (9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра") - ступінь ураження не відома. Тут про інше.
- Фрегат "Адмірал Ессен" проєкту 11356, ВМБ "Новоросійськ", Краснодарський край, рф(1 ОЦ СБС)- ступінь ураження не відома.
- ЗРК "Оса", м. Донецьк (1 ОЦ СБС)- знищено, номер 21 протягом 01-23 травня.
- Тилова база та логістичний хаб 6 А ВПС ППО РФ, н. п. Ровеньки, Луганська обл. (9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра")
- Пункт управління БпЛА, м. Олешки, Херсонська обл. (1 ОЦ СБС)
- Паливозаправники, спецтехніка та ББМ, у ТОТ Запорізької обл. (загін "13" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра, 412 ОБр СБС "NEMESIS")
- Обидва термінали (Новоросійськ "Шесхарис" і нафтосховище Грушова Балка) Птахи 1 оц СБС та 9 бату "Кайрос" 414 обр "Птахи Мадяра" СБС відзьобали разом з іншими підрозділами глибинного ураження СОУ.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що БпЛА вдарили по Новоросійську: палає найбільше нафтосховище на Кавказі
- Згодом Генштаб підтвердив ураження нафтового термінала "Шесхарис", нафтобази "Грушова" та танкер тіньового флоту РФ.
