Новини
6 026 12

Фрегат "Адмірал Ессен" і корабель проєкту 1239 потрапили у зону ураження дронів СБС у Новоросійську, - Мадяр. ВIДЕО

Фрегат Адмірал Ессен та ракетний носій проєкту 1239 на подушках потрапили у зону ураження під час рейду Птахів СБС на порт Новоросійськ Краснодарського краю РФ.

Про це повідомив у телеграм-каналі командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр), інформує Цензор.НЕТ.

"Ти приречений колись затонути, коросто,- не сховаєшся!", - написав Мадяр.

Різнобарвʼя цілей глибинного ураження Птахів СБС вночі проти 23 травня:

  • Ракетний корабель на повітряній подушці проєкту 1239, ВМБ "Новоросійськ", Краснодарський край, РФ (9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра") - ступінь ураження не відома. Тут про інше. 
  • Фрегат "Адмірал Ессен" проєкту 11356, ВМБ "Новоросійськ", Краснодарський край, рф(1 ОЦ СБС)- ступінь ураження не відома.
  • ЗРК "Оса", м. Донецьк (1 ОЦ СБС)- знищено, номер 21 протягом 01-23 травня.
  • Тилова база та логістичний хаб 6 А ВПС ППО РФ, н. п. Ровеньки, Луганська обл. (9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра")
  • Пункт управління БпЛА, м. Олешки, Херсонська обл. (1 ОЦ СБС)
  • Паливозаправники, спецтехніка та ББМ, у ТОТ Запорізької обл. (загін "13" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра, 412 ОБр СБС "NEMESIS")
  • Обидва термінали (Новоросійськ "Шесхарис" і нафтосховище Грушова Балка) Птахи 1 оц СБС та 9 бату "Кайрос" 414 обр "Птахи Мадяра" СБС відзьобали разом з іншими підрозділами глибинного ураження СОУ.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що БпЛА вдарили по Новоросійську: палає найбільше нафтосховище на Кавказі
  • Згодом Генштаб підтвердив ураження нафтового термінала "Шесхарис", нафтобази "Грушова" та танкер тіньового флоту РФ.

Топ коментарі
+14
от Мадяр лукавенький ,розумний тактик , а головне доставучий ! Бережи його Боже !!! ❤️ ...
23.05.2026 16:57
23.05.2026 16:57 Відповісти
+10
Нiхто так не пiклуеться про крабiв, як Мадяр.
23.05.2026 17:23
23.05.2026 17:23 Відповісти
+7
В України вистачає дронів, а це є жирна ціль яку потрібно було добити щоб він в майбутньому не становив загрозу для країни!
23.05.2026 17:19
23.05.2026 17:19 Відповісти
Треба було його добити щоб він там і затунув в кінці кінців!
показати весь коментар
23.05.2026 17:03 Відповісти
Вояд ли его дронами потопить можно
показати весь коментар
23.05.2026 18:02 Відповісти
Можна, завдавши кілька ударів він частково згорить і піде на дно, судна дуже вразливі до таких ударів!
показати весь коментар
23.05.2026 18:15 Відповісти
Іхарьок як здоровя. не хворієш?
показати весь коментар
23.05.2026 17:57 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=9qoAeA8-JEw Новороссийск спал в подвалах
показати весь коментар
23.05.2026 17:47 Відповісти
Это был не запуск ракеты с корабля - это командир корыта успел катапультироваться.
показати весь коментар
23.05.2026 17:51 Відповісти
керованість у цих Мінічпоінт, як у радянських вантажних автомобілів. ККД 0.1
показати весь коментар
23.05.2026 20:09 Відповісти
 
 