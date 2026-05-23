У Новоросійську уражено об’єкти портової інфраструктури РФ, - Мадяр

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр) підтвердив ураження російського об’єкта в районі порту Новоросійська.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал командувача СБС.

"Нічний десерт "Груша по-Шесхарськи 2 в 1" - не залишати ж окупантів без пізньої вечері.



Печія від вогняного детоксу пукінської нефтянки стає хронічною. 13 наливайок протягом 23 діб травня - кавказька мінералка непрохід нафтопроводів вже не лікує, пізно пити Боржомі.



Волелюбний Український Птах СОУ лікує все", - йдеться в повідомленні.

Що передувало?

Вночі 23 травня українські безпілотники атакували російський Новоросійськ. За повідомленнями місцевих джерел і OSINT-спільнот, унаслідок удару виникла пожежа на території нафтобази, а також у портовій інфраструктурі.

Йдеться про ураження об’єктів у районі нафтових терміналів, де після вибухів фіксувалося займання та задимлення. Російська сторона заявляла про падіння уламків збитих дронів, однак у місті було зафіксовано серію пожеж.

За даними відкритих джерел, ураження торкнулися, зокрема, об’єктів паливної інфраструктури, що призвело до масштабного займання в портовій зоні.

Нафтовий термінал "Грушова" - чим він важливий

Нафтовий термінал "Грушова" - це одна з ключових частин перевалочного комплексу "Шесхаріс" у порту Новоросійська. Він має стратегічне значення для експорту російської нафти через Чорне море.

Комплекс "Шесхаріс" складається з двох майданчиків - власне "Шесхаріс" і "Грушова", які розташовані приблизно за 12 км один від одного та з’єднані технологічним тунелем через Маркотхський хребет.

Чим важлива саме "Грушова":

там розташований великий резервуарний парк для зберігання нафти та нафтопродуктів;

встановлені сучасні резервуари великого об’єму (РВСП-30000) для накопичення сировини перед відвантаженням;

через майданчик проходить розгалужена трубопровідна система комплексу;

він забезпечує безперервну перевалку нафти з магістральних трубопроводів до морських терміналів.

Через Новоросійськ проходить значна частина морського нафтового експорту Росії - за різними оцінками, до 20–30% морських поставок.

