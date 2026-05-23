У Новоросійську уражено об’єкти портової інфраструктури РФ, - Мадяр

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр) підтвердив ураження російського об’єкта в районі порту Новоросійська.

"Нічний десерт "Груша по-Шесхарськи 2 в 1" - не залишати ж окупантів без пізньої вечері.

Печія від вогняного детоксу пукінської нефтянки стає хронічною. 13 наливайок протягом 23 діб травня - кавказька мінералка непрохід нафтопроводів вже не лікує, пізно пити Боржомі.

Волелюбний Український Птах СОУ лікує все", - йдеться в повідомленні.

Що передувало?

Вночі 23 травня українські безпілотники атакували російський Новоросійськ. За повідомленнями місцевих джерел і OSINT-спільнот, унаслідок удару виникла пожежа на території нафтобази, а також у портовій інфраструктурі.

Йдеться про ураження об’єктів у районі нафтових терміналів, де після вибухів фіксувалося займання та задимлення. Російська сторона заявляла про падіння уламків збитих дронів, однак у місті було зафіксовано серію пожеж.

За даними відкритих джерел, ураження торкнулися, зокрема, об’єктів паливної інфраструктури, що призвело до масштабного займання в портовій зоні.

Нафтовий термінал "Грушова" - чим він важливий

Нафтовий термінал "Грушова" - це одна з ключових частин перевалочного комплексу "Шесхаріс" у порту Новоросійська. Він має стратегічне значення для експорту російської нафти через Чорне море.

Комплекс "Шесхаріс" складається з двох майданчиків - власне "Шесхаріс" і "Грушова", які розташовані приблизно за 12 км один від одного та з’єднані технологічним тунелем через Маркотхський хребет.

Чим важлива саме "Грушова":

  • там розташований великий резервуарний парк для зберігання нафти та нафтопродуктів;
  • встановлені сучасні резервуари великого об’єму (РВСП-30000) для накопичення сировини перед відвантаженням;
  • через майданчик проходить розгалужена трубопровідна система комплексу;
  • він забезпечує безперервну перевалку нафти з магістральних трубопроводів до морських терміналів.

Через Новоросійськ проходить значна частина морського нафтового експорту Росії - за різними оцінками, до 20–30% морських поставок.

23.05.2026 10:01
Оперштаб Краснодарського краю рашки заявив, що пожежа на території нафтобази сталася нібито внаслідок "падіння уламків безпілотника". Там додали, що "загорілося кілька технічних та адміністративних будівель. Крім того, уламки безпілотників впали на території паливного термінала". Сервіс NASA FIRMS зафіксував пожежу на території нафтового термінала "Грушова". Зазначається, що заграву від пожежі видно здалеку.
