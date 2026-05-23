В Новороссийске поражены объекты портовой инфраструктуры РФ, - Мадяр
Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадяр) подтвердил поражение российского объекта в районе порта Новороссийска.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал командующего СБС.
"Ночной десерт "Груша по-Шесхарски 2 в 1" - не оставим же оккупантов без позднего ужина.
Изжога от огненного детокса путинской нефтянки становится хронической. 13 наливаек в течение 23 суток мая - кавказская минералка непроходимость нефтепроводов уже не лечит, поздно пить Боржоми.
Свободолюбивая Украинская Птица СОУ лечит все", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
Ночью 23 мая украинские беспилотники атаковали российский Новороссийск. По сообщениям местных источников и OSINT-сообществ, в результате удара возник пожар на территории нефтебазы, а также в портовой инфраструктуре.
Речь идет о поражении объектов в районе нефтяных терминалов, где после взрывов фиксировалось возгорание и задымление. Российская сторона заявляла о падении обломков сбитых дронов, однако в городе была зафиксирована серия пожаров.
По данным открытых источников, поражения коснулись, в частности, объектов топливной инфраструктуры, что привело к масштабному возгоранию в портовой зоне.
Нефтяной терминал "Грушова" - чем он важен
Нефтяной терминал "Грушова" - это одна из ключевых частей перевалочного комплекса "Шесхарис" в порту Новороссийска. Он имеет стратегическое значение для экспорта российской нефти через Черное море.
Комплекс "Шесхарис" состоит из двух площадок - собственно "Шесхарис" и "Грушова", которые расположены примерно в 12 км друг от друга и соединены технологическим туннелем через Маркотхский хребет.
Чем важна именно "Грушова":
- там расположен большой резервуарный парк для хранения нефти и нефтепродуктов;
- установлены современные резервуары большого объема (РВСП-30000) для накопления сырья перед отгрузкой;
- через площадку проходит разветвленная трубопроводная система комплекса;
- он обеспечивает непрерывную перевалку нефти из магистральных трубопроводов в морские терминалы.
Через Новороссийск проходит значительная часть морского нефтяного экспорта России - по разным оценкам, до 20-30% морских поставок.
