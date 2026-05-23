Удар по Новороссийску: поражены ключевые объекты нефтяного экспорта РФ

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадяр) подтвердил поражение российского объекта в районе порта Новороссийска.

"Ночной десерт "Груша по-Шесхарски 2 в 1" - не оставим же оккупантов без позднего ужина.

Изжога от огненного детокса путинской нефтянки становится хронической. 13 наливаек в течение 23 суток мая - кавказская минералка непроходимость нефтепроводов уже не лечит, поздно пить Боржоми.

Свободолюбивая Украинская Птица СОУ лечит все", - говорится в сообщении.

Ночью 23 мая украинские беспилотники атаковали российский Новороссийск. По сообщениям местных источников и OSINT-сообществ, в результате удара возник пожар на территории нефтебазы, а также в портовой инфраструктуре.

Речь идет о поражении объектов в районе нефтяных терминалов, где после взрывов фиксировалось возгорание и задымление. Российская сторона заявляла о падении обломков сбитых дронов, однако в городе была зафиксирована серия пожаров.

По данным открытых источников, поражения коснулись, в частности, объектов топливной инфраструктуры, что привело к масштабному возгоранию в портовой зоне.

Нефтяной терминал "Грушова" - чем он важен

Нефтяной терминал "Грушова" - это одна из ключевых частей перевалочного комплекса "Шесхарис" в порту Новороссийска. Он имеет стратегическое значение для экспорта российской нефти через Черное море.

Комплекс "Шесхарис" состоит из двух площадок - собственно "Шесхарис" и "Грушова", которые расположены примерно в 12 км друг от друга и соединены технологическим туннелем через Маркотхский хребет.

Чем важна именно "Грушова":

  • там расположен большой резервуарный парк для хранения нефти и нефтепродуктов;
  • установлены современные резервуары большого объема (РВСП-30000) для накопления сырья перед отгрузкой;
  • через площадку проходит разветвленная трубопроводная система комплекса;
  • он обеспечивает непрерывную перевалку нефти из магистральных трубопроводов в морские терминалы.

Через Новороссийск проходит значительная часть морского нефтяного экспорта России - по разным оценкам, до 20-30% морских поставок.

Гарна новина-виконавцям респект...
23.05.2026 10:01 Ответить
Браво, Роберт! Треба ще й ще нескінченно "на біс".
23.05.2026 10:14 Ответить
Підтвердіть відео або фотодоказами, а не словами
23.05.2026 10:18 Ответить
Оперштаб Краснодарського краю рашки заявив, що пожежа на території нафтобази сталася нібито внаслідок "падіння уламків безпілотника". Там додали, що "загорілося кілька технічних та адміністративних будівель. Крім того, уламки безпілотників впали на території паливного термінала". Сервіс NASA FIRMS зафіксував пожежу на території нафтового термінала "Грушова". Зазначається, що заграву від пожежі видно здалеку. Джерело: https://censor.net/ua/n4004661
23.05.2026 10:29 Ответить
дякую, я це бачив, якщо придивитись то там тільки стрільба і освітлювальні ракети
23.05.2026 10:41 Ответить
 
 