В Новороссийске поражены объекты портовой инфраструктуры РФ, - Мадяр

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадяр) подтвердил поражение российского объекта в районе порта Новороссийска.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал командующего СБС.

"Ночной десерт "Груша по-Шесхарски 2 в 1" - не оставим же оккупантов без позднего ужина.



Изжога от огненного детокса путинской нефтянки становится хронической. 13 наливаек в течение 23 суток мая - кавказская минералка непроходимость нефтепроводов уже не лечит, поздно пить Боржоми.



Свободолюбивая Украинская Птица СОУ лечит все", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

Ночью 23 мая украинские беспилотники атаковали российский Новороссийск. По сообщениям местных источников и OSINT-сообществ, в результате удара возник пожар на территории нефтебазы, а также в портовой инфраструктуре.

Речь идет о поражении объектов в районе нефтяных терминалов, где после взрывов фиксировалось возгорание и задымление. Российская сторона заявляла о падении обломков сбитых дронов, однако в городе была зафиксирована серия пожаров.

По данным открытых источников, поражения коснулись, в частности, объектов топливной инфраструктуры, что привело к масштабному возгоранию в портовой зоне.

Нефтяной терминал "Грушова" - чем он важен

Нефтяной терминал "Грушова" - это одна из ключевых частей перевалочного комплекса "Шесхарис" в порту Новороссийска. Он имеет стратегическое значение для экспорта российской нефти через Черное море.

Комплекс "Шесхарис" состоит из двух площадок - собственно "Шесхарис" и "Грушова", которые расположены примерно в 12 км друг от друга и соединены технологическим туннелем через Маркотхский хребет.

Чем важна именно "Грушова":

там расположен большой резервуарный парк для хранения нефти и нефтепродуктов;

установлены современные резервуары большого объема (РВСП-30000) для накопления сырья перед отгрузкой;

через площадку проходит разветвленная трубопроводная система комплекса;

он обеспечивает непрерывную перевалку нефти из магистральных трубопроводов в морские терминалы.

Через Новороссийск проходит значительная часть морского нефтяного экспорта России - по разным оценкам, до 20-30% морских поставок.

