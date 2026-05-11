Пожар на нефтебазе, которую атаковали дроны СБУ возле российской Перми, потушили на 12-й день. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО
В Пермском крае России на нефтеперекачивающей станции в понедельник, 11 мая, полностью потушили пожар лишь через 12 дней после ударов украинских дронов.
Об этом свидетельствуют спутниковые снимки последствий удара, которые опубликовала российская служба "Радио Свобода", сообщает Цензор.НЕТ.
Детали
Отмечается, что пожар на нефтеперекачивающей станции "Транснефти" длился 12 дней. На спутниковом снимке Planet Labs видно, что в результате пожара полностью уничтожено шесть резервуаров с топливом.
Фактический вывод станции из строя еще больше осложнит ситуацию на пермском нефтеперерабатывающем заводе, куда со станции поступало сырье. За время пожара на линейной производственно-диспетчерской станции "Пермь" этот нефтеперерабатывающий завод также несколько раз подвергался украинским атакам, добавили журналисты.
- ЛВДС "Пермь" является собственностью АО "Транснефть" и стратегически важным хабом магистральной нефтотранспортной системы России. Эта узловая станция отвечает за перекачку, хранение и распределение нефти по магистральным трубопроводам.
- Через нее россияне распределяют нефть в четырех направлениях.
Что предшествовало?
- Напомним, 8 мая дроны в третий раз за последние недели атаковали НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" (ПНОС) и ЛВДС "Пермь".
- Впервые украинские дроны поразили нефтеперекачивающую станцию в Перми 29 апреля. Этот объект расположен примерно в 1500 километрах от украинской границы.
А далі. їм ще буде, отой дим атєчіцтва…
Джерело: https://censor.net/ua/p4002610
Перепрошую за нескромне запитання - а де фламінги? От чому завжди дрони, фанерні літачки. А фламінги і ті всі FP що, рожевої фарби так і на знайшли? Чи фанери з пінопластом на них бракує?
Курва! Де ж ті 311 мільярдів?! Всі в школу економіки дебіла мілованова транзитом?