Пожар на нефтебазе, которую атаковали дроны СБУ возле российской Перми, потушили на 12-й день. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

В Пермском крае России на нефтеперекачивающей станции в понедельник, 11 мая, полностью потушили пожар лишь через 12 дней после ударов украинских дронов.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки последствий удара, которые опубликовала российская служба "Радио Свобода", сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали

Отмечается, что пожар на нефтеперекачивающей станции "Транснефти" длился 12 дней. На спутниковом снимке Planet Labs видно, что в результате пожара полностью уничтожено шесть резервуаров с топливом.

Фактический вывод станции из строя еще больше осложнит ситуацию на пермском нефтеперерабатывающем заводе, куда со станции поступало сырье. За время пожара на линейной производственно-диспетчерской станции "Пермь" этот нефтеперерабатывающий завод также несколько раз подвергался украинским атакам, добавили журналисты.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В российской Перми отменили парад к 9 мая на фоне атаки Сил обороны на местный НПЗ





ЛВДС "Пермь" является собственностью АО "Транснефть" и стратегически важным хабом магистральной нефтотранспортной системы России. Эта узловая станция отвечает за перекачку, хранение и распределение нефти по магистральным трубопроводам.

Через нее россияне распределяют нефть в четырех направлениях.

Что предшествовало?

Напомним, 8 мая дроны в третий раз за последние недели атаковали НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" (ПНОС) и ЛВДС "Пермь".

Впервые украинские дроны поразили нефтеперекачивающую станцию в Перми 29 апреля. Этот объект расположен примерно в 1500 километрах от украинской границы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В российской Перми отменили парад к 9 мая на фоне атаки Сил обороны по местному НПЗ