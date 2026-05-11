Пожар на нефтебазе, которую атаковали дроны СБУ возле российской Перми, потушили на 12-й день. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

В Пермском крае России на нефтеперекачивающей станции в понедельник, 11 мая, полностью потушили пожар лишь через 12 дней после ударов украинских дронов.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки последствий удара, которые опубликовала российская служба "Радио Свобода", сообщает Цензор.НЕТ.

Детали

Отмечается, что пожар на нефтеперекачивающей станции "Транснефти" длился 12 дней. На спутниковом снимке Planet Labs видно, что в результате пожара полностью уничтожено шесть резервуаров с топливом.

Фактический вывод станции из строя еще больше осложнит ситуацию на пермском нефтеперерабатывающем заводе, куда со станции поступало сырье. За время пожара на линейной производственно-диспетчерской станции "Пермь" этот нефтеперерабатывающий завод также несколько раз подвергался украинским атакам, добавили журналисты.

  • ЛВДС "Пермь" является собственностью АО "Транснефть" и стратегически важным хабом магистральной нефтотранспортной системы России. Эта узловая станция отвечает за перекачку, хранение и распределение нефти по магистральным трубопроводам.
  • Через нее россияне распределяют нефть в четырех направлениях.

Что предшествовало?

  • Напомним, 8 мая дроны в третий раз за последние недели атаковали НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" (ПНОС) и ЛВДС "Пермь".
  • Впервые украинские дроны поразили нефтеперекачивающую станцию в Перми 29 апреля. Этот объект расположен примерно в 1500 километрах от украинской границы.

Топ комментарии
Все правильно... Нафтопродукти вигоріли - от і "загашено"... Там ще чотири танки цілі... "Нада пафтарить"...
11.05.2026 18:02 Ответить
Попозже чутка, этот пусть пока ремонтируют. А сейчас по другому какому-нибудь.
11.05.2026 18:03 Ответить
Залишилось ще чотири банки, повторіть будь -ласка!!! Дякую!!!
11.05.2026 18:04 Ответить
Чудненько можно за раз вдарити
11.05.2026 17:56 Ответить
11.05.2026 18:03 Ответить
11.05.2026 18:02 Ответить
11.05.2026 18:04 Ответить
Тарапіца нєнадо
11.05.2026 18:06 Ответить
Русофобія зі знаком якості
11.05.2026 18:07 Ответить
Птахи України з вирію прилетіли і дають оркам час на відкриття курортного сезону….!!
А далі. їм ще буде, отой дим атєчіцтва…
11.05.2026 18:22 Ответить
Мадяру вже доповiли?
11.05.2026 18:37 Ответить
Чотири резервуари поки що вціліли.
11.05.2026 18:41 Ответить
Можем павтаріть.
11.05.2026 18:51 Ответить
Пожежу на нафтобазі, яку атакували дрони СБУ біля російської Пермі
Перепрошую за нескромне запитання - а де фламінги? От чому завжди дрони, фанерні літачки. А фламінги і ті всі FP що, рожевої фарби так і на знайшли? Чи фанери з пінопластом на них бракує?
Курва! Де ж ті 311 мільярдів?! Всі в школу економіки дебіла мілованова транзитом?
11.05.2026 19:07 Ответить
 
 