Пожежу на нафтобазі, яку атакували дрони СБУ біля російської Пермі, загасили на 12-й день. СУПУТНИКОВІ ФОТО

У Пермському краї Росії на нафтоперекачувальній станції у понеділок, 11 травня, повністю погасили пожежу лише через 12 днів після ударів українських дронів.

Про це свідчать супутникові знімки наслідків удару, які опублікувала російська служба "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

Деталі

Зазначається, що пожежа на нафтоперекачувальній станції "Транснефти" тривала 12 днів. На супутниковому знімку Planet Labs видно, що внаслідок пожежі повністю знищено шість резервуарів з паливом.

Фактичне виведення станції з ладу ще більше ускладнить ситуацію на пермському нафтопереробному заводі, куди зі станції надходила сировина. За час пожежі на лінійній виробничо-диспетчерській станції "Перм" цей нафтопереробний завод також кілька разів зазнавав українських атак, додали журналісти.

У РФ загасили пожежу на нафтоперекачувальній станції через 12 днів

  • ЛВДС "Перм" є власністю АТ "Транснефть" та стратегічно важливим хабом магістральної нафтотранспортної російської системи. Ця вузлова станція відповідає за перекачування, зберігання та розподіл нафти магістральними трубопроводами.
  • Через неї росіяни розподіляють нафту у чотирьох напрямках.

Що передувало?

  • Нагадаємо, 8 травня дрони втретє за останні тижні атакували НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" (ПНОС) та ЛВДС "Перм".
  • Вперше українські дрони уразили нафтоперекачувальну станцію в Пермі 29 квітня. Цей об’єкт розташований приблизно за 1500 кілометрів від українського кордону.

пожежа (4454) росія (69948) нафтопродукти (694) Пермський край РФ (10) Перм (5)
Все правильно... Нафтопродукти вигоріли - от і "загашено"... Там ще чотири танки цілі... "Нада пафтарить"...
11.05.2026 18:02 Відповісти
Попозже чутка, этот пусть пока ремонтируют. А сейчас по другому какому-нибудь.
11.05.2026 18:03 Відповісти
Залишилось ще чотири банки, повторіть будь -ласка!!! Дякую!!!
показати весь коментар
11.05.2026 18:04 Відповісти
Чудненько можно за раз вдарити
11.05.2026 17:56 Відповісти
Тарапіца нєнадо
11.05.2026 18:06 Відповісти
Русофобія зі знаком якості
11.05.2026 18:07 Відповісти
Птахи України з вирію прилетіли і дають оркам час на відкриття курортного сезону….!!
А далі. їм ще буде, отой дим атєчіцтва…
11.05.2026 18:22 Відповісти
Мадяру вже доповiли?
11.05.2026 18:37 Відповісти
Чотири резервуари поки що вціліли.
11.05.2026 18:41 Відповісти
Можем павтаріть.
11.05.2026 18:51 Відповісти
Перепрошую за нескромне запитання - а де фламінги? От чому завжди дрони, фанерні літачки. А фламінги і ті всі FP що, рожевої фарби так і на знайшли? Чи фанери з пінопластом на них бракує?
Курва! Де ж ті 311 мільярдів?! Всі в школу економіки дебіла мілованова транзитом?
11.05.2026 19:07 Відповісти
 
 