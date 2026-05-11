Пожежу на нафтобазі, яку атакували дрони СБУ біля російської Пермі, загасили на 12-й день. СУПУТНИКОВІ ФОТО

У Пермському краї Росії на нафтоперекачувальній станції у понеділок, 11 травня, повністю погасили пожежу лише через 12 днів після ударів українських дронів.

Про це свідчать супутникові знімки наслідків удару, які опублікувала російська служба "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

Деталі

Зазначається, що пожежа на нафтоперекачувальній станції "Транснефти" тривала 12 днів. На супутниковому знімку Planet Labs видно, що внаслідок пожежі повністю знищено шість резервуарів з паливом.

Фактичне виведення станції з ладу ще більше ускладнить ситуацію на пермському нафтопереробному заводі, куди зі станції надходила сировина. За час пожежі на лінійній виробничо-диспетчерській станції "Перм" цей нафтопереробний завод також кілька разів зазнавав українських атак, додали журналісти.

ЛВДС "Перм" є власністю АТ "Транснефть" та стратегічно важливим хабом магістральної нафтотранспортної російської системи. Ця вузлова станція відповідає за перекачування, зберігання та розподіл нафти магістральними трубопроводами.

Через неї росіяни розподіляють нафту у чотирьох напрямках.

Що передувало?

Нагадаємо, 8 травня дрони втретє за останні тижні атакували НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" (ПНОС) та ЛВДС "Перм".

Вперше українські дрони уразили нафтоперекачувальну станцію в Пермі 29 квітня. Цей об’єкт розташований приблизно за 1500 кілометрів від українського кордону.

