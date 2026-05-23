Фрегат "Адмирал Эссен" и корабль проекта 1239 попали в зону поражения дронов СБС в Новороссийске, - Мадяр. ВИДЕО
Фрегат "Адмирал Эссен" и ракетный корабль проекта 1239 на воздушной подушке попали в зону поражения во время рейда "Птахів" СБС на порт Новороссийск в Краснодарском крае РФ.
Об этом сообщил в Telegram-канале командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадяр), информирует Цензор.НЕТ.
"Ты обречен когда-нибудь затонуть, короста, - не спрячешься!", - написал Мадяр.
Разнообразие целей глубинного поражения "Птахів" СБС ночью против 23 мая:
- Ракетный корабль на воздушной подушке проекта 1239, ВМБ "Новороссийск", Краснодарский край, РФ (9-я батарея "Кайрос" 414-й бригады СБС "Птахи Мадяра") - степень поражения неизвестна. Тут о другом.
- Фрегат "Адмирал Эссен" проекта 11356, ВМБ "Новороссийск", Краснодарский край, РФ (1 ОЦ СБС) - степень поражения неизвестна.
- ЗРК "Оса", г. Донецк (1 ОЦ СБС) - уничтожен, номер 21 в период с 1 по 23 мая.
- Тыловая база и логистический хаб 6 А ВВС ПВО РФ, н. п. Ровеньки, Луганская обл. (9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра")
- Пункт управления БПЛА, г. Олешки, Херсонская обл. (1 ОЦ СБС)
- Топливозаправщики, спецтехника и ББМ, ВОТ Запорожской обл. (отряд "13" 414-й обр СБС "Птахи Мадяра", 412-я обр СБС NEMESIS)
- Оба терминала (Новороссийск - "Шесхарис" и нефтехранилище Грушева Балка) "Птахи" 1 ОЦ СБС и 9 бата "Кайрос" 414 обр "Птахи Мадяра" СБС разгромили вместе с другими подразделениями глубокого поражения СОУ.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что БПЛА нанесли удар по Новороссийску: горит крупнейший нефтехранилище на Кавказе.
- Впоследствии Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала "Шесхарис", нефтебазы "Грушева" и танкера теневого флота РФ.
