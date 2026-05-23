Новости Атака дронов на регионы РФ
Фрегат "Адмирал Эссен" и корабль проекта 1239 попали в зону поражения дронов СБС в Новороссийске, - Мадяр. ВИДЕО

Фрегат "Адмирал Эссен" и ракетный корабль проекта 1239 на воздушной подушке попали в зону поражения во время рейда "Птахів" СБС на порт Новороссийск в Краснодарском крае РФ.

Об этом сообщил в Telegram-канале командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадяр), информирует Цензор.НЕТ.

"Ты обречен когда-нибудь затонуть, короста, - не спрячешься!", - написал Мадяр.

Разнообразие целей глубинного поражения "Птахів" СБС ночью против 23 мая:

  • Ракетный корабль на воздушной подушке проекта 1239, ВМБ "Новороссийск", Краснодарский край, РФ (9-я батарея "Кайрос" 414-й бригады СБС "Птахи Мадяра") - степень поражения неизвестна. Тут  о другом. 
  • Фрегат "Адмирал Эссен" проекта 11356, ВМБ "Новороссийск", Краснодарский край, РФ (1 ОЦ СБС) - степень поражения неизвестна.
  • ЗРК "Оса", г. Донецк (1 ОЦ СБС) - уничтожен, номер 21 в период с 1 по 23 мая.
  • Тыловая база и логистический хаб 6 А ВВС ПВО РФ, н. п. Ровеньки, Луганская обл. (9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра")
  • Пункт управления БПЛА, г. Олешки, Херсонская обл. (1 ОЦ СБС)
  • Топливозаправщики, спецтехника и ББМ, ВОТ Запорожской обл. (отряд "13" 414-й обр СБС "Птахи Мадяра", 412-я обр СБС NEMESIS)
  • Оба терминала (Новороссийск - "Шесхарис" и нефтехранилище Грушева Балка) "Птахи" 1 ОЦ СБС и 9 бата "Кайрос" 414 обр "Птахи Мадяра" СБС разгромили вместе с другими подразделениями глубокого поражения СОУ.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что БПЛА нанесли удар по Новороссийску: горит крупнейший нефтехранилище на Кавказе.
  • Впоследствии Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала "Шесхарис", нефтебазы "Грушева" и танкера теневого флота РФ.

Бровди Роберт Мадяр (121) Удары по РФ (952) Краснодарский край РФ (56) Новороссийск (31)
Топ комментарии
от Мадяр лукавенький ,розумний тактик , а головне доставучий ! Бережи його Боже !!! ❤️ ...
23.05.2026 16:57 Ответить
Нiхто так не пiклуеться про крабiв, як Мадяр.
23.05.2026 17:23 Ответить
В України вистачає дронів, а це є жирна ціль яку потрібно було добити щоб він в майбутньому не становив загрозу для країни!
23.05.2026 17:19 Ответить
Треба було його добити щоб він там і затунув в кінці кінців!
23.05.2026 17:03 Ответить
Вояд ли его дронами потопить можно
23.05.2026 18:02 Ответить
Можна, завдавши кілька ударів він частково згорить і піде на дно, судна дуже вразливі до таких ударів!
23.05.2026 18:15 Ответить
Іхарьок як здоровя. не хворієш?
23.05.2026 17:57 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=9qoAeA8-JEw Новороссийск спал в подвалах
23.05.2026 17:47 Ответить
Это был не запуск ракеты с корабля - это командир корыта успел катапультироваться.
23.05.2026 17:51 Ответить
керованість у цих Мінічпоінт, як у радянських вантажних автомобілів. ККД 0.1
23.05.2026 20:09 Ответить
 
 