Фрегат "Адмирал Эссен" и корабль проекта 1239 попали в зону поражения дронов СБС в Новороссийске, - Мадяр. ВИДЕО

Фрегат "Адмирал Эссен" и ракетный корабль проекта 1239 на воздушной подушке попали в зону поражения во время рейда "Птахів" СБС на порт Новороссийск в Краснодарском крае РФ.

Об этом сообщил в Telegram-канале командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадяр), информирует Цензор.НЕТ.

"Ты обречен когда-нибудь затонуть, короста, - не спрячешься!", - написал Мадяр.

Разнообразие целей глубинного поражения "Птахів" СБС ночью против 23 мая:

Ракетный корабль на воздушной подушке проекта 1239, ВМБ "Новороссийск", Краснодарский край, РФ (9-я батарея "Кайрос" 414-й бригады СБС "Птахи Мадяра") - степень поражения неизвестна. Тут о другом.

Фрегат "Адмирал Эссен" проекта 11356, ВМБ "Новороссийск", Краснодарский край, РФ (1 ОЦ СБС) - степень поражения неизвестна.

ЗРК "Оса", г. Донецк (1 ОЦ СБС) - уничтожен, номер 21 в период с 1 по 23 мая.

Тыловая база и логистический хаб 6 А ВВС ПВО РФ, н. п. Ровеньки, Луганская обл. (9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра")

Пункт управления БПЛА, г. Олешки, Херсонская обл. (1 ОЦ СБС)

Топливозаправщики, спецтехника и ББМ, ВОТ Запорожской обл. (отряд "13" 414-й обр СБС "Птахи Мадяра", 412-я обр СБС NEMESIS)

Оба терминала (Новороссийск - "Шесхарис" и нефтехранилище Грушева Балка) "Птахи" 1 ОЦ СБС и 9 бата "Кайрос" 414 обр "Птахи Мадяра" СБС разгромили вместе с другими подразделениями глубокого поражения СОУ.

