РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7719 посетителей онлайн
Новости Атака дронов на регионы РФ
792 8

Поражены нефтяной терминал "Шесхарис", нефтебаза "Грушова" и танкер теневого флота РФ, - Генштаб

поражена нефтебаза

В ночь на 23 мая 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Поражен нефтяной терминал "Шесхарис"

В частности, поражен нефтяной терминал "Шесхарис" (Новороссийск, Краснодарский край, РФ) - подтверждено попадание и пожар на территории терминала.

  • "Шесхарис" - один из крупнейших нефтяных терминалов РФ на Черном море, входящий в систему ПАО "Транснефть". Пропускная способность составляет до 75 млн тонн нефти в год, а объем резервуарного парка - около 1,28 млн м³. Объект обеспечивает перевалку нефти и нефтепродуктов для экспорта и задействован в обеспечении потребностей армии РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": БПЛА нанесли удар по Новороссийску: горит крупнейший нефтехранилище на Кавказе. ВИДЕО

Поражена перевалочная нефтебаза "Грушова"

Там же, в районе Новороссийска, поражена перевалочная нефтебаза "Грушова" - зафиксирован пожар на территории объекта.

  • Нефтебаза "Грушова" является ключевой составляющей комплекса "Шесхарис" и одним из крупнейших резервуарных комплексов юга РФ. Общая вместимость резервуаров достигает около 1,2-1,4 млн м³. Объект используется для хранения, перевалки и транспортировки нефти и нефтепродуктов, в том числе для обеспечения военной логистики государства-агрессора.

Смотрите также: Дроны атаковали химический комплекс в Пермском крае РФ: поражен промышленный объект. ВИДЕО

Поражен танкер 

Кроме того, в акватории Черного моря поражен район базирования кораблей так называемого "теневого флота" РФ. Подтверждено поражение танкера CHRYSALIS.

Другие поражения

  • Также, по данным Генштаба, наши воины поразили узлы связи противника в Краснореченском в Луганской области и в Смелом в Запорожской области, а также склад материально-технических средств во Фроловском в Запорожской области.
  • В Донецкой области поражен склад боеприпасов противника в Пречистовке Донецкой области.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно принимать меры для ослабления военно-экономического потенциала российских оккупантов и принуждения РФ к прекращению вооруженной агрессии против Украины", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Кадры последствий атаки на нефтетерминал "Таманьнефтегаз" Краснодарского края РФ. ВИДЕО

Автор: 

Генштаб ВС (8073) Удары по РФ (952) Краснодарский край РФ (56)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
https://t.me/voynareal/136989 🔥Точним ударом СОУ підсмажено фрегат «Адмірал Ессен» у порту Новоросійська - окрім цієї жирної цілі уражено ракетний носій проєкту 1239 на подушках
показать весь комментарий
23.05.2026 15:27 Ответить
показать весь комментарий
23.05.2026 15:32 Ответить
проєкт 1239
показать весь комментарий
23.05.2026 15:33 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=SHLUtLSdNcc тут більш ширший і якісний відеозвіт
показать весь комментарий
23.05.2026 15:41 Ответить
теж саме шо і я виклав
показать весь комментарий
23.05.2026 15:44 Ответить
на ютубі відео не 1 хвилину і 20 секунд, а 4 хвилини і 20 секунд з плашками пояснень цілей.
показать весь комментарий
23.05.2026 15:51 Ответить
там вставок багато не по суті
показать весь комментарий
23.05.2026 16:00 Ответить
Ни дня без прекрасных новостей. Дави кацапскую нечисть, дави их тварюк до полного уничтожения! Слава УКРАИНЕ!!! Слава ЗСУ!!!
показать весь комментарий
23.05.2026 15:38 Ответить
 
 