Поражены нефтяной терминал "Шесхарис", нефтебаза "Грушова" и танкер теневого флота РФ, - Генштаб

В ночь на 23 мая 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Поражен нефтяной терминал "Шесхарис"

В частности, поражен нефтяной терминал "Шесхарис" (Новороссийск, Краснодарский край, РФ) - подтверждено попадание и пожар на территории терминала.

"Шесхарис" - один из крупнейших нефтяных терминалов РФ на Черном море, входящий в систему ПАО "Транснефть". Пропускная способность составляет до 75 млн тонн нефти в год, а объем резервуарного парка - около 1,28 млн м³. Объект обеспечивает перевалку нефти и нефтепродуктов для экспорта и задействован в обеспечении потребностей армии РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": БПЛА нанесли удар по Новороссийску: горит крупнейший нефтехранилище на Кавказе. ВИДЕО

Поражена перевалочная нефтебаза "Грушова"

Там же, в районе Новороссийска, поражена перевалочная нефтебаза "Грушова" - зафиксирован пожар на территории объекта.

Нефтебаза "Грушова" является ключевой составляющей комплекса "Шесхарис" и одним из крупнейших резервуарных комплексов юга РФ. Общая вместимость резервуаров достигает около 1,2-1,4 млн м³. Объект используется для хранения, перевалки и транспортировки нефти и нефтепродуктов, в том числе для обеспечения военной логистики государства-агрессора.

Смотрите также: Дроны атаковали химический комплекс в Пермском крае РФ: поражен промышленный объект. ВИДЕО

Поражен танкер

Кроме того, в акватории Черного моря поражен район базирования кораблей так называемого "теневого флота" РФ. Подтверждено поражение танкера CHRYSALIS.

Другие поражения

Также, по данным Генштаба, наши воины поразили узлы связи противника в Краснореченском в Луганской области и в Смелом в Запорожской области, а также склад материально-технических средств во Фроловском в Запорожской области.

В Донецкой области поражен склад боеприпасов противника в Пречистовке Донецкой области.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно принимать меры для ослабления военно-экономического потенциала российских оккупантов и принуждения РФ к прекращению вооруженной агрессии против Украины", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Кадры последствий атаки на нефтетерминал "Таманьнефтегаз" Краснодарского края РФ. ВИДЕО