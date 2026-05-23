Поражены нефтяной терминал "Шесхарис", нефтебаза "Грушова" и танкер теневого флота РФ, - Генштаб
В ночь на 23 мая 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Поражен нефтяной терминал "Шесхарис"
В частности, поражен нефтяной терминал "Шесхарис" (Новороссийск, Краснодарский край, РФ) - подтверждено попадание и пожар на территории терминала.
- "Шесхарис" - один из крупнейших нефтяных терминалов РФ на Черном море, входящий в систему ПАО "Транснефть". Пропускная способность составляет до 75 млн тонн нефти в год, а объем резервуарного парка - около 1,28 млн м³. Объект обеспечивает перевалку нефти и нефтепродуктов для экспорта и задействован в обеспечении потребностей армии РФ.
Поражена перевалочная нефтебаза "Грушова"
Там же, в районе Новороссийска, поражена перевалочная нефтебаза "Грушова" - зафиксирован пожар на территории объекта.
- Нефтебаза "Грушова" является ключевой составляющей комплекса "Шесхарис" и одним из крупнейших резервуарных комплексов юга РФ. Общая вместимость резервуаров достигает около 1,2-1,4 млн м³. Объект используется для хранения, перевалки и транспортировки нефти и нефтепродуктов, в том числе для обеспечения военной логистики государства-агрессора.
Поражен танкер
Кроме того, в акватории Черного моря поражен район базирования кораблей так называемого "теневого флота" РФ. Подтверждено поражение танкера CHRYSALIS.
Другие поражения
- Также, по данным Генштаба, наши воины поразили узлы связи противника в Краснореченском в Луганской области и в Смелом в Запорожской области, а также склад материально-технических средств во Фроловском в Запорожской области.
- В Донецкой области поражен склад боеприпасов противника в Пречистовке Донецкой области.
"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно принимать меры для ослабления военно-экономического потенциала российских оккупантов и принуждения РФ к прекращению вооруженной агрессии против Украины", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль