УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8096 відвідувачів онлайн
Новини Атака дронів на регіони РФ
1 059 9

Уражено нафтовий термінал "Шесхарис", нафтобазу "Грушова" та танкер тіньового флоту РФ, - Генштаб

уражено нафтобазу

В ніч на 23 травня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об’єктів російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Уражено нафтовий термінал "Шесхарис"

Зокрема, уражено нафтовий термінал "Шесхарис" (Новоросійськ, Краснодарський край, РФ) - підтверджено влучання та пожежу на території терміналу.

  • "Шесхарис" - один із найбільших нафтових терміналів рф на Чорному морі, що входить до системи ПАТ "Транснефть". Пропускна спроможність становить до 75 млн тонн нафти на рік, а обсяг резервуарного парку - близько 1,28 млн м³. Об’єкт забезпечує перевалку нафти й нафтопродуктів для експорту та задіяний у забезпеченні потреб армії рф.

Читайте на "Цензор.НЕТ": БпЛА вдарили по Новоросійську: палає найбільше нафтосховище на Кавказі. ВIДЕО

Уражено перевальну нафтобазу "Грушова"

Там же, у районі Новоросійська, уражено перевальну нафтобазу "Грушова" – зафіксовано пожежу на території об’єкта.

  • Нафтобаза "Грушова" є ключовою складовою комплексу "Шесхарис" та одним із найбільших резервуарних комплексів півдня рф. Загальна місткість резервуарів сягає близько 1,2–1,4 млн м³. Об’єкт використовується для зберігання, перевалки та транспортування нафти і нафтопродуктів, серед іншого і для забезпечення військової логістики держави-агресора.

Також дивіться: Дрони атакували хімічний комплекс у Пермському краї РФ: уражено промисловий об’єкт. ВIДЕО

Уражено танкер 

Окрім того в акваторії Чорного моря уражено район базування кораблів так званого "тіньового флоту" РФ. Підтверджено ураження танкера CHRYSALIS.

Інші ураження

  • Також за даними Генштабу, наші воїни уразили вузли зв’язку противника у Красноріченському на Луганщині та у Смілому на Запоріжжі та склад матеріально-технічних засобів у Фролівському Запорізької області.
  • На Донеччині уражено склад боєприпасів противника у Пречистівці Донецької області.

"Сили оборони України й надалі системно вживатимуть заходів для послаблення військово-економічного потенціалу російських окупантів та примушення рф до припинення збройної агресії проти України", - йдеться у повідомленні.

Також дивіться: Кадри наслідків атаки по нафтотерміналу "Таманьнєфтєгаз" Краснодарського краю РФ. ВIДЕО

Автор: 

Генштаб ЗС (8384) Удари по РФ (957) Краснодарський край РФ (56)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
https://t.me/voynareal/136989 🔥Точним ударом СОУ підсмажено фрегат «Адмірал Ессен» у порту Новоросійська - окрім цієї жирної цілі уражено ракетний носій проєкту 1239 на подушках
показати весь коментар
23.05.2026 15:27 Відповісти
показати весь коментар
23.05.2026 15:32 Відповісти
проєкт 1239
показати весь коментар
23.05.2026 15:33 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=SHLUtLSdNcc тут більш ширший і якісний відеозвіт
показати весь коментар
23.05.2026 15:41 Відповісти
теж саме шо і я виклав
показати весь коментар
23.05.2026 15:44 Відповісти
на ютубі відео не 1 хвилину і 20 секунд, а 4 хвилини і 20 секунд з плашками пояснень цілей.
показати весь коментар
23.05.2026 15:51 Відповісти
там вставок багато не по суті
показати весь коментар
23.05.2026 16:00 Відповісти
ну так, ураження пункта управління БПЛА в Олешках, тилової бази, засобів ППО та паливної логістики - це не по суті.
показати весь коментар
23.05.2026 16:08 Відповісти
Ни дня без прекрасных новостей. Дави кацапскую нечисть, дави их тварюк до полного уничтожения! Слава УКРАИНЕ!!! Слава ЗСУ!!!
показати весь коментар
23.05.2026 15:38 Відповісти
 
 