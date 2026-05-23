Уражено нафтовий термінал "Шесхарис", нафтобазу "Грушова" та танкер тіньового флоту РФ, - Генштаб
В ніч на 23 травня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об’єктів російських окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Уражено нафтовий термінал "Шесхарис"
Зокрема, уражено нафтовий термінал "Шесхарис" (Новоросійськ, Краснодарський край, РФ) - підтверджено влучання та пожежу на території терміналу.
- "Шесхарис" - один із найбільших нафтових терміналів рф на Чорному морі, що входить до системи ПАТ "Транснефть". Пропускна спроможність становить до 75 млн тонн нафти на рік, а обсяг резервуарного парку - близько 1,28 млн м³. Об’єкт забезпечує перевалку нафти й нафтопродуктів для експорту та задіяний у забезпеченні потреб армії рф.
Уражено перевальну нафтобазу "Грушова"
Там же, у районі Новоросійська, уражено перевальну нафтобазу "Грушова" – зафіксовано пожежу на території об’єкта.
- Нафтобаза "Грушова" є ключовою складовою комплексу "Шесхарис" та одним із найбільших резервуарних комплексів півдня рф. Загальна місткість резервуарів сягає близько 1,2–1,4 млн м³. Об’єкт використовується для зберігання, перевалки та транспортування нафти і нафтопродуктів, серед іншого і для забезпечення військової логістики держави-агресора.
Уражено танкер
Окрім того в акваторії Чорного моря уражено район базування кораблів так званого "тіньового флоту" РФ. Підтверджено ураження танкера CHRYSALIS.
Інші ураження
- Також за даними Генштабу, наші воїни уразили вузли зв’язку противника у Красноріченському на Луганщині та у Смілому на Запоріжжі та склад матеріально-технічних засобів у Фролівському Запорізької області.
- На Донеччині уражено склад боєприпасів противника у Пречистівці Донецької області.
"Сили оборони України й надалі системно вживатимуть заходів для послаблення військово-економічного потенціалу російських окупантів та примушення рф до припинення збройної агресії проти України", - йдеться у повідомленні.
