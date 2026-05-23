Уражено нафтовий термінал "Шесхарис", нафтобазу "Грушова" та танкер тіньового флоту РФ, - Генштаб

В ніч на 23 травня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об’єктів російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Уражено нафтовий термінал "Шесхарис"

Зокрема, уражено нафтовий термінал "Шесхарис" (Новоросійськ, Краснодарський край, РФ) - підтверджено влучання та пожежу на території терміналу.

"Шесхарис" - один із найбільших нафтових терміналів рф на Чорному морі, що входить до системи ПАТ "Транснефть". Пропускна спроможність становить до 75 млн тонн нафти на рік, а обсяг резервуарного парку - близько 1,28 млн м³. Об’єкт забезпечує перевалку нафти й нафтопродуктів для експорту та задіяний у забезпеченні потреб армії рф.

Читайте на "Цензор.НЕТ": БпЛА вдарили по Новоросійську: палає найбільше нафтосховище на Кавказі. ВIДЕО

Уражено перевальну нафтобазу "Грушова"

Там же, у районі Новоросійська, уражено перевальну нафтобазу "Грушова" – зафіксовано пожежу на території об’єкта.

Нафтобаза "Грушова" є ключовою складовою комплексу "Шесхарис" та одним із найбільших резервуарних комплексів півдня рф. Загальна місткість резервуарів сягає близько 1,2–1,4 млн м³. Об’єкт використовується для зберігання, перевалки та транспортування нафти і нафтопродуктів, серед іншого і для забезпечення військової логістики держави-агресора.

Також дивіться: Дрони атакували хімічний комплекс у Пермському краї РФ: уражено промисловий об’єкт. ВIДЕО

Уражено танкер

Окрім того в акваторії Чорного моря уражено район базування кораблів так званого "тіньового флоту" РФ. Підтверджено ураження танкера CHRYSALIS.

Інші ураження

Також за даними Генштабу, наші воїни уразили вузли зв’язку противника у Красноріченському на Луганщині та у Смілому на Запоріжжі та склад матеріально-технічних засобів у Фролівському Запорізької області.

На Донеччині уражено склад боєприпасів противника у Пречистівці Донецької області.

"Сили оборони України й надалі системно вживатимуть заходів для послаблення військово-економічного потенціалу російських окупантів та примушення рф до припинення збройної агресії проти України", - йдеться у повідомленні.

Також дивіться: Кадри наслідків атаки по нафтотерміналу "Таманьнєфтєгаз" Краснодарського краю РФ. ВIДЕО