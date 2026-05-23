Поражен химзавод "Метафракс Кемикалс" в Пермском крае РФ, производственный процесс остановлен, - Зеленский. ВИДЕО

СБУ нанесла удар по российскому предприятию "Метафракс Кемикалс" в Пермском крае РФ.

Об этом сообщил в Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Первые подробности

"Благодарен Службе безопасности Украины за нанесение удара по одному из важных российских военных предприятий. Расстояние от нашей границы - 1700 километров, это Пермский край", - отметил глава государства.

На чем специализируется предприятие?

По его словам, пораженное предприятие "Метафракс Кемикалс" - важная часть российской химической индустрии.

"Продукция предприятия обеспечивает десятки других российских военных производств. Это и авиатехника, и дроны, ракетные двигатели, взрывчатые вещества. Теперь производственный процесс на предприятии остановлен. Важна наша дальнобойная санкция. Спасибо!", - подчеркивает Зеленский.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что дроны атаковали химический комплекс в Пермском крае РФ: поражен промышленный объект.

