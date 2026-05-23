Поражен химзавод "Метафракс Кемикалс" в Пермском крае РФ, производственный процесс остановлен, - Зеленский. ВИДЕО
СБУ нанесла удар по российскому предприятию "Метафракс Кемикалс" в Пермском крае РФ.
Об этом сообщил в Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
Первые подробности
"Благодарен Службе безопасности Украины за нанесение удара по одному из важных российских военных предприятий. Расстояние от нашей границы - 1700 километров, это Пермский край", - отметил глава государства.
На чем специализируется предприятие?
По его словам, пораженное предприятие "Метафракс Кемикалс" - важная часть российской химической индустрии.
"Продукция предприятия обеспечивает десятки других российских военных производств. Это и авиатехника, и дроны, ракетные двигатели, взрывчатые вещества. Теперь производственный процесс на предприятии остановлен. Важна наша дальнобойная санкция. Спасибо!", - подчеркивает Зеленский.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что дроны атаковали химический комплекс в Пермском крае РФ: поражен промышленный объект.
Губахинський "Метафракс" визначний саме виробництвом метанолу та продуктів його глибокої переробки, таких як формальдегід (вихідна речовина для сінтезу октагену), пентаеритрит (ТЕН) та уротропін (вихідна речовина для виробнитва гексогену). Основною сферою діяльності підприємства є випуск наступних хімічних речовин (у дужках зазначена частка на російському ринку): метанол (40%); формальдегід (81%); карбамідоформальдегідний концентрат (59%); пентаеритрит (90%); уротропін (94%); поліамід (62%).
і да, давно треба було влучити дроном у стометрову башту преллірування (58°53'23.0"N 57°33'57.0"E), щоб взагалі зупинити там виробництво добрив.
