Новости
2 367 27

Поражен химзавод "Метафракс Кемикалс" в Пермском крае РФ, производственный процесс остановлен, - Зеленский. ВИДЕО

СБУ нанесла удар по российскому предприятию "Метафракс Кемикалс" в Пермском крае РФ.

Об этом сообщил в Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Первые подробности

"Благодарен Службе безопасности Украины за нанесение удара по одному из важных российских военных предприятий. Расстояние от нашей границы - 1700 километров, это Пермский край", - отметил глава государства.

На чем специализируется предприятие?

По его словам, пораженное предприятие "Метафракс Кемикалс" - важная часть российской химической индустрии.

"Продукция предприятия обеспечивает десятки других российских военных производств. Это и авиатехника, и дроны, ракетные двигатели, взрывчатые вещества. Теперь производственный процесс на предприятии остановлен. Важна наша дальнобойная санкция. Спасибо!", - подчеркивает Зеленский.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что дроны атаковали химический комплекс в Пермском крае РФ: поражен промышленный объект.

Зеленский Владимир СБУ Удары по РФ Пермский край РФ Пермь
пля...конферансье....більш немає чим зайнятися...Вова їди вже хатинку добудовуй
23.05.2026 12:50 Ответить
Уровень президента це коментувати
23.05.2026 12:50 Ответить
Речник...
23.05.2026 12:46 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B Былинники речистые
Ведут рассказ... гугл переклав - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B Булинники речісті
Ведуть оповідання...
23.05.2026 12:55 Ответить
пля...конферансье....більш немає чим зайнятися...Вова їди вже хатинку добудовуй
23.05.2026 12:50 Ответить
Зеленский предлагал Порошенко статы его пресс - секретарём , но Порох отказался
23.05.2026 13:52 Ответить
Уровень президента це коментувати
23.05.2026 12:50 Ответить
просто більше немає чім похвалиться.....
23.05.2026 14:18 Ответить
Файне місто Спєрмь
23.05.2026 12:53 Ответить
Треба ж чимось компенсувати "мовчання ягнят".)
23.05.2026 12:56 Ответить
істерика на Банковій. Зеля з екранів не злазить. Про переможеньки звітує, наступними нападами з усіх сторін лякає. Йде план "Димова завіса Династії".
23.05.2026 13:03 Ответить
23.05.2026 13:04 Ответить
це вже третє ураження в цьому році.
Губахинський "Метафракс" визначний саме виробництвом метанолу та продуктів його глибокої переробки, таких як формальдегід (вихідна речовина для сінтезу октагену), пентаеритрит (ТЕН) та уротропін (вихідна речовина для виробнитва гексогену). Основною сферою діяльності підприємства є випуск наступних хімічних речовин (у дужках зазначена частка на російському ринку): метанол (40%); формальдегід (81%); карбамідоформальдегідний концентрат (59%); пентаеритрит (90%); уротропін (94%); поліамід (62%).
і да, давно треба було влучити дроном у стометрову башту преллірування (58°53'23.0"N 57°33'57.0"E), щоб взагалі зупинити там виробництво добрив.
23.05.2026 13:05 Ответить
Всю цю хімію можна легко купити у китайців. Що вразили - добре, але не потрібно робити з цього заводу пуп землі кацапської.
23.05.2026 13:08 Ответить
теоретично багато чого можно купити у китайців, і бажано результат таких уражень і довести до того, щоб кацапи вимушені були цю великотанажну продукцію саме купляти за гроші, які не безкінечні, і перти її через вузьке горло Трансмонгольского та Трансманчжурського залізничних відгалужень, які мають на значній протяжності ділянки з однією колією, аж до заводу імені свєрдлова у ніжєгородську область.
Так що домовляйтесь заздалегідь з китайцями - вам тепер багато чого в майбутньому прийдеться у них купляти.
23.05.2026 13:23 Ответить
Головним торговим партнером України з імпорту товарів у 2025 році був Китай. Обсяг імпорту з Китаю сягнув $19,23 млрд, що зробило його беззаперечним лідером серед усіх країн-постачальників.
23.05.2026 13:47 Ответить
і ми ще довго багато чого будемо купляти у Китаї. Але це зовсім не заперечує вашу неминучу поразку у війні з Україно.
23.05.2026 14:08 Ответить
Ми цю війну програли в 1945.
23.05.2026 14:09 Ответить
у кінцевому підсумку ви програвали всі війни. Програєте і цю.
23.05.2026 15:13 Ответить
На все это нужны тети--метит, тугрики.
23.05.2026 13:53 Ответить
Китайці постійно повинні кацапам. Торговий баланс сильно не на їхню користь.
23.05.2026 13:55 Ответить
*******, треба ще більше таких новин, по 10 заводів у день мають бути уражені або знищені повністю!
23.05.2026 13:15 Ответить
Какие заводы нах, ВСЕ в тайгу шишки собирать...
23.05.2026 13:38 Ответить
Метафракс Кемікалс атакувався 4 рази, перший раз у вересні 2025 року. Ми атакуєм все одно й те саме знову і знову, і кожен раз урра!. Зельонський, без ракет ти не винесешь заводи наглухо. Якщо НПЗ худо-бедно можно підпалить, то з заводами все сложно.
23.05.2026 14:16 Ответить
"Метафракс Кемікалс" - який же він дивний та чудернацький, отой скрєпний ізик кацапів 😂
23.05.2026 14:21 Ответить
Зегнида аж струсів вистрибує, заговорює династію і мародера єрмелю,
скоро буде бабусь за руку через дорогу переводити.
23.05.2026 15:05 Ответить
 
 