Уражено хімзавод "Метафракс Кемікалс" у Пермському краї РФ, виробничий процес зупинено, - Зеленський. ВIДЕО
СБУ уразила російське підприємство "Метафракс Кемікалс" у Пермському краї РФ.
Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
Перші деталі
"Вдячний Службі безпеки України за ураження одного з важливих російських воєнних підприємств. Дистанція від нашого кордону - 1700 кілометрів, це Пермський край, - зазначив глава держави.
На чому спеціалізується підприємство?
За його словами, уражене підприємство "Метафракс Кемікалс" - важлива частина російської хімічної індустрії.
"Продукція підприємства забезпечує десятки інших російських воєнних виробництв. Це і авіатехніка та дрони, ракетні двигуни, вибухові речовини. Тепер виробничий процес на підприємстві зупинений. Важлива наша далекобійна санкція. Дякую!", - наголошує Зеленський.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що дрони атакували хімічний комплекс у Пермському краї РФ: уражено промисловий об’єкт.
Губахинський "Метафракс" визначний саме виробництвом метанолу та продуктів його глибокої переробки, таких як формальдегід (вихідна речовина для сінтезу октагену), пентаеритрит (ТЕН) та уротропін (вихідна речовина для виробнитва гексогену). Основною сферою діяльності підприємства є випуск наступних хімічних речовин (у дужках зазначена частка на російському ринку): метанол (40%); формальдегід (81%); карбамідоформальдегідний концентрат (59%); пентаеритрит (90%); уротропін (94%); поліамід (62%).
і да, давно треба було влучити дроном у стометрову башту преллірування (58°53'23.0"N 57°33'57.0"E), щоб взагалі зупинити там виробництво добрив.
