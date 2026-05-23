Уражено хімзавод "Метафракс Кемікалс" у Пермському краї РФ, виробничий процес зупинено, - Зеленський. ВIДЕО

СБУ уразила російське підприємство "Метафракс Кемікалс" у Пермському краї РФ.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Перші деталі

"Вдячний Службі безпеки України за ураження одного з важливих російських воєнних підприємств. Дистанція від нашого кордону - 1700 кілометрів, це Пермський край, - зазначив глава держави.

На чому спеціалізується підприємство?

За його словами, уражене підприємство "Метафракс Кемікалс" - важлива частина російської хімічної індустрії.

"Продукція підприємства забезпечує десятки інших російських воєнних виробництв. Це і авіатехніка та дрони, ракетні двигуни, вибухові речовини. Тепер виробничий процес на підприємстві зупинений. Важлива наша далекобійна санкція. Дякую!", - наголошує Зеленський.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що дрони атакували хімічний комплекс у Пермському краї РФ: уражено промисловий об’єкт.

Топ коментарі
пля...конферансье....більш немає чим зайнятися...Вова їди вже хатинку добудовуй
23.05.2026 12:50 Відповісти
Речник...
23.05.2026 12:46 Відповісти
Уровень президента це коментувати
23.05.2026 12:50 Відповісти
Речник...
23.05.2026 12:46 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B Былинники речистые
Ведут рассказ... гугл переклав - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B Булинники речісті
Ведуть оповідання...
23.05.2026 12:55 Відповісти
пля...конферансье....більш немає чим зайнятися...Вова їди вже хатинку добудовуй
23.05.2026 12:50 Відповісти
Зеленский предлагал Порошенко статы его пресс - секретарём , но Порох отказался
23.05.2026 13:52 Відповісти
Уровень президента це коментувати
23.05.2026 12:50 Відповісти
просто більше немає чім похвалиться.....
23.05.2026 14:18 Відповісти
Файне місто Спєрмь
23.05.2026 12:53 Відповісти
Треба ж чимось компенсувати "мовчання ягнят".)
23.05.2026 12:56 Відповісти
істерика на Банковій. Зеля з екранів не злазить. Про переможеньки звітує, наступними нападами з усіх сторін лякає. Йде план "Димова завіса Династії".
23.05.2026 13:03 Відповісти
23.05.2026 13:04 Відповісти
це вже третє ураження в цьому році.
Губахинський "Метафракс" визначний саме виробництвом метанолу та продуктів його глибокої переробки, таких як формальдегід (вихідна речовина для сінтезу октагену), пентаеритрит (ТЕН) та уротропін (вихідна речовина для виробнитва гексогену). Основною сферою діяльності підприємства є випуск наступних хімічних речовин (у дужках зазначена частка на російському ринку): метанол (40%); формальдегід (81%); карбамідоформальдегідний концентрат (59%); пентаеритрит (90%); уротропін (94%); поліамід (62%).
і да, давно треба було влучити дроном у стометрову башту преллірування (58°53'23.0"N 57°33'57.0"E), щоб взагалі зупинити там виробництво добрив.
23.05.2026 13:05 Відповісти
Всю цю хімію можна легко купити у китайців. Що вразили - добре, але не потрібно робити з цього заводу пуп землі кацапської.
23.05.2026 13:08 Відповісти
теоретично багато чого можно купити у китайців, і бажано результат таких уражень і довести до того, щоб кацапи вимушені були цю великотанажну продукцію саме купляти за гроші, які не безкінечні, і перти її через вузьке горло Трансмонгольского та Трансманчжурського залізничних відгалужень, які мають на значній протяжності ділянки з однією колією, аж до заводу імені свєрдлова у ніжєгородську область.
Так що домовляйтесь заздалегідь з китайцями - вам тепер багато чого в майбутньому прийдеться у них купляти.
23.05.2026 13:23 Відповісти
Головним торговим партнером України з імпорту товарів у 2025 році був Китай. Обсяг імпорту з Китаю сягнув $19,23 млрд, що зробило його беззаперечним лідером серед усіх країн-постачальників.
23.05.2026 13:47 Відповісти
і ми ще довго багато чого будемо купляти у Китаї. Але це зовсім не заперечує вашу неминучу поразку у війні з Україно.
23.05.2026 14:08 Відповісти
Ми цю війну програли в 1945.
23.05.2026 14:09 Відповісти
у кінцевому підсумку ви програвали всі війни. Програєте і цю.
23.05.2026 15:13 Відповісти
Ми поки не воюємо і сподіваюся не будемо. Розбирайтеся самі з руснею. А до речі ви в кінцевому підсумку багато воєн виграли?
23.05.2026 15:22 Відповісти
не треба *******відмежовуватись - ви зараз воєте з нами, це ж очевидно.
За чверть сторіччя це наша єдина війна, результатом якої буде остаточний крах вашої пострадянської імперії.
23.05.2026 15:27 Відповісти
На все это нужны тети--метит, тугрики.
23.05.2026 13:53 Відповісти
Китайці постійно повинні кацапам. Торговий баланс сильно не на їхню користь.
23.05.2026 13:55 Відповісти
*******, треба ще більше таких новин, по 10 заводів у день мають бути уражені або знищені повністю!
23.05.2026 13:15 Відповісти
Какие заводы нах, ВСЕ в тайгу шишки собирать...
23.05.2026 13:38 Відповісти
Метафракс Кемікалс атакувався 4 рази, перший раз у вересні 2025 року. Ми атакуєм все одно й те саме знову і знову, і кожен раз урра!. Зельонський, без ракет ти не винесешь заводи наглухо. Якщо НПЗ худо-бедно можно підпалить, то з заводами все сложно.
23.05.2026 14:16 Відповісти
"Метафракс Кемікалс" - який же він дивний та чудернацький, отой скрєпний ізик кацапів 😂
23.05.2026 14:21 Відповісти
Зегнида аж струсів вистрибує, заговорює династію і мародера єрмелю,
скоро буде бабусь за руку через дорогу переводити.
23.05.2026 15:05 Відповісти
 
 