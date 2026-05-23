Уражено хімзавод "Метафракс Кемікалс" у Пермському краї РФ, виробничий процес зупинено, - Зеленський. ВIДЕО

СБУ уразила російське підприємство "Метафракс Кемікалс" у Пермському краї РФ.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Перші деталі

"Вдячний Службі безпеки України за ураження одного з важливих російських воєнних підприємств. Дистанція від нашого кордону - 1700 кілометрів, це Пермський край, - зазначив глава держави.

На чому спеціалізується підприємство?

За його словами, уражене підприємство "Метафракс Кемікалс" - важлива частина російської хімічної індустрії.

"Продукція підприємства забезпечує десятки інших російських воєнних виробництв. Це і авіатехніка та дрони, ракетні двигуни, вибухові речовини. Тепер виробничий процес на підприємстві зупинений. Важлива наша далекобійна санкція. Дякую!", - наголошує Зеленський.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що дрони атакували хімічний комплекс у Пермському краї РФ: уражено промисловий об’єкт.

