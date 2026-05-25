У Київській області підлітки танцювали на Алеї Слави під російську музику, - поліція

Правоохоронці перевіряють відео, на якому дві 13-річні дівчини слухали пісню російського виконавця та танцювали на Алеї Слави в місті Обухів Київської області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні поліції Київської області.

Перевірка відео та встановлення обставин

У поліції Київської області зазначили, що відео виявили під час моніторингу соціальних мереж в одному з Telegram-каналів.

Правоохоронці встановили, що ймовірними учасницями події можуть бути дві 13-річні дівчини. Сам запис, за попередніми даними, був зроблений ще у 2024 році, після чого його видалили.

Наразі триває перевірка та встановлення всіх обставин інциденту. Після завершення перевірки буде ухвалено відповідне рішення.

"Поліцейські зареєстрували інформацію до єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події", – зазначили у поліції.

Контекст щодо законодавства

У червні 2022 року Верховна Рада ухвалила закон про заборону російської музики в українських медіа та громадському просторі.

Також передбачалося створення списку виконавців, які засудили агресію РФ проти України.

У 2025 році мовна омбудсменка Олена Івановська заявляла про необхідність блокування російської музики в Apple Music, Spotify та YouTube Music для захисту культурного простору України.

