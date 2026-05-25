У Київській області підлітки танцювали на Алеї Слави під російську музику, - поліція

Алея Слави
Фото: EPA (ілюстративне)

Правоохоронці перевіряють відео, на якому дві 13-річні дівчини слухали пісню російського виконавця та танцювали на Алеї Слави в місті Обухів Київської області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні поліції Київської області.

Перевірка відео та встановлення обставин

У поліції Київської області зазначили, що відео виявили під час моніторингу соціальних мереж в одному з Telegram-каналів.

Правоохоронці встановили, що ймовірними учасницями події можуть бути дві 13-річні дівчини. Сам запис, за попередніми даними, був зроблений ще у 2024 році, після чого його видалили.

Наразі триває перевірка та встановлення всіх обставин інциденту. Після завершення перевірки буде ухвалено відповідне рішення.

"Поліцейські зареєстрували інформацію до єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події", – зазначили у поліції.

Контекст щодо законодавства

  • У червні 2022 року Верховна Рада ухвалила закон про заборону російської музики в українських медіа та громадському просторі.
  • Також передбачалося створення списку виконавців, які засудили агресію РФ проти України.
  • У 2025 році мовна омбудсменка Олена Івановська заявляла про необхідність блокування російської музики в Apple Music, Spotify та YouTube Music для захисту культурного простору України.

Топ коментарі
+6
Перевірте їх батьків. 100% рузкєізичне ватяне бидло або виборці зеленого ішаках - коротше "Сашки" та подібний біошлак.
25.05.2026 01:05 Відповісти
+3
а правоохронці за династію не хочуть розкрутити діло?
25.05.2026 01:12 Відповісти
"Народний депутат України Олексій Гончаренко звернувся до правоохоронних органів, звинувативши блогерку в тому, що вона розпалює ворожнечу за мовною ознакою та закликає до насильства щодо російськомовних дітей. Він регулярно підкреслює, що серед захисників України багато російськомовних громадян, і виступає проти мовної дискримінації чи примусової асиміляції, вважаючи це шкідливим для держави."

https://antikor.info/articles/840367-nardep_goncharenko_otreagiroval_na_massirovannyj_obstrel_kieva_i_prizval_k_zaversheniju_vojny Нардеп Гончаренко відреагував на масований обстріл Києва й закликав до завершення війни: "Війну пора закінчувати. Потрібен мир, а не ракети".
25.05.2026 01:52 Відповісти
це якось заперечує те що я написав? чи тобі аби перднути за 3 копійки від Подоляка?
25.05.2026 03:02 Відповісти
Безумовно заперечує. І своєю відповіддю ти мої слова підтвердив.
25.05.2026 03:05 Відповісти
Бо проросійський депутат Гончаренко, який підтримує "русскоязичне ватяне бидло", не є "виборцем зеленого ішака". Навпаки, він є депутатом від Порошенка і противником Зеленського.
25.05.2026 03:10 Відповісти
так оні же дєті малєнькіє в трусіках=бамбасо-лугандонівська наволоч
25.05.2026 01:20 Відповісти
Автор: Андрій Бурковський просто накручує собі рейтинг, новина за 2024
25.05.2026 01:27 Відповісти
а поліція два роки шо накручує ?
25.05.2026 01:42 Відповісти
Новина за 23 травня, коли виявили відео, зняте в 2024.
25.05.2026 03:01 Відповісти
Оперативно поліція працює - всього два роки знадобилося щоб роздуплитися.
25.05.2026 01:46 Відповісти
Покоління майдану підростає.
25.05.2026 02:04 Відповісти
У нас президент такое всю жизнь делал. Даже после 14го года и ничего. Выбрали.
25.05.2026 02:29 Відповісти
 
 