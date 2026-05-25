Ситуація в Україні краща, ніж будь-коли під час війни, - Стубб
Нинішня військова ситуація є найкращою для України за весь час війни, а підтримка війни в Росії слабшає.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у програмі запитань і відповідей на Yle Radio Suomi заявив президент Фінляндії Александр Стубб.
"Перший рік цієї війни для України був боротьбою за виживання. Потім три роки стійкості. Зараз це чиста математика", - зазначив президент Фінляндії.
Він наголосив, що зараз на одного загиблого українського солдата припадає вісім загиблих російських солдатів.
"Крім того, підтримка війни в Росії падає, тобто Україна наразі має перевагу", - додав Стубб.
Що передувало?
Видання The Guardian повідомило, що у російських елітах посилюється розчарування диктатором РФ Володимиром Путіним через затяжну війну проти України та погіршення економічної ситуації в країні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
... на користь індусам.
Ситуація: краще бути не може.