Ситуація в Україні краща, ніж будь-коли під час війни, - Стубб

Нинішня військова ситуація є найкращою для України за весь час війни, а підтримка війни в Росії слабшає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у програмі запитань і відповідей на Yle Radio Suomi заявив президент Фінляндії Александр Стубб.

"Перший рік цієї війни для України був боротьбою за виживання. Потім три роки стійкості. Зараз це чиста математика", - зазначив президент Фінляндії.

Він наголосив, що зараз на одного загиблого українського солдата припадає вісім загиблих російських солдатів.

"Крім того, підтримка війни в Росії падає, тобто Україна наразі має перевагу", - додав Стубб.

Що передувало?

Видання The Guardian повідомило, що у російських елітах посилюється розчарування диктатором РФ Володимиром Путіним через затяжну війну проти України та погіршення економічної ситуації в країні.

