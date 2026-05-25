Ситуація в Україні краща, ніж будь-коли під час війни, - Стубб

Президент Фінляндії: цифри втрат у війні свідчать на користь України

Нинішня військова ситуація є найкращою для України за весь час війни, а підтримка війни в Росії слабшає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  у програмі запитань і відповідей на Yle Radio Suomi заявив президент Фінляндії Александр Стубб.

"Перший рік цієї війни для України був боротьбою за виживання. Потім три роки стійкості. Зараз це чиста математика", - зазначив президент Фінляндії.

Він наголосив, що зараз на одного загиблого українського солдата припадає вісім загиблих російських солдатів.

"Крім того, підтримка війни в Росії падає, тобто Україна наразі має перевагу", - додав Стубб.

Що передувало?

Видання The Guardian повідомило, що у російських елітах посилюється розчарування диктатором РФ Володимиром Путіним через затяжну війну проти України та погіршення економічної ситуації в країні.

Євроскот вже не знає як знущатися, знущається безбожно.
25.05.2026 07:15 Відповісти
Зараз це чиста математика

... на користь індусам.
Ситуація: краще бути не може.
25.05.2026 07:15 Відповісти
ну да - мінус 50% населення. Найбільше падіння з часів Батия. Більше чим при 2 світовій
25.05.2026 07:18 Відповісти
***** статисти ***** 🤡🤡🤡
25.05.2026 07:20 Відповісти
 
 