Ситуация в Украине лучше, чем когда-либо во время войны, - Стубб

Президент Финляндии: цифры потерь в войне свидетельствуют в пользу Украины

Нынешняя военная ситуация является наиболее благоприятной для Украины за все время войны, а поддержка войны в России ослабевает.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в программе вопросов и ответов на Yle Radio Suomi заявил президент Финляндии Александр Стубб.

"Первый год этой войны для Украины был борьбой за выживание. Затем три года стойкости. Сейчас это чистая математика", - отметил президент Финляндии.

Он подчеркнул, что сейчас на одного погибшего украинского солдата приходится восемь погибших российских солдат.

"Кроме того, поддержка войны в России падает, то есть Украина пока имеет преимущество", - добавил Стубб.

Что этому предшествовало?

Издание The Guardian сообщило, что в российских элитах усиливается разочарование в диктаторе РФ Владимире Путине из-за затянувшейся войны против Украины и ухудшения экономической ситуации в стране.

Топ комментарии
+13
ну да - мінус 50% населення. Найбільше падіння з часів Батия. Більше чим при 2 світовій
показать весь комментарий
25.05.2026 07:18 Ответить
+7
Зараз це чиста математика

... на користь індусам.
Ситуація: краще бути не може.
показать весь комментарий
25.05.2026 07:15 Ответить
+7
А можна трохи меньше европейскої пропаганди? Вже прям кожне повідомлення про те, що "Путін здох" і "як чудово жити в Україні".
показать весь комментарий
25.05.2026 07:23 Ответить
ну да - мінус 50% населення. Найбільше падіння з часів Батия. Більше чим при 2 світовій
показать весь комментарий
25.05.2026 07:18 Ответить
обраний мудрим українським нарітом ЗЄлєнський гірше татарина.

.
показать весь комментарий
25.05.2026 07:59 Ответить
***** статисти ***** 🤡🤡🤡
показать весь комментарий
25.05.2026 07:20 Ответить
Не ситуація а песня - Стубб
показать весь комментарий
25.05.2026 07:32 Ответить
ситуація покращилась .... тому грршей поки не даєм?

шо за бл...ський підхід
показать весь комментарий
25.05.2026 07:34 Ответить
Ще один дід Панас заспівав колискову .
показать весь комментарий
25.05.2026 08:19 Ответить
Це чиста математика. Що гинуть українці для них не суттєво
показать весь комментарий
25.05.2026 08:20 Ответить
Чому європейські лідери завжди виглядають такими щасливими і самовдоволеними?
показать весь комментарий
25.05.2026 08:20 Ответить
Тому що війна в Україні не закінчується, і не закінчиться в майбутньому.
показать весь комментарий
25.05.2026 08:31 Ответить
З Трумпом в гольф пограв - набрався оптимізму. https://www.dw.com/uk/golova-munhenskoi-konferencii-poki-ukraina-voue-evropa-v-bezpeci/a-75140345 Поки Україна воює, Європа в безпеці. Чом би й не порадіти, коли справи йдуть добре?
показать весь комментарий
25.05.2026 08:32 Ответить
Ну так "Welcome to Kyiv" в якусь "панельку" на пару місяців!!!
показать весь комментарий
25.05.2026 08:24 Ответить
Самий важкий був 22-ий, коли нешановні слуги їздили в Стамбул здаватись.
Теперішній рік найважчий в плані руйнування інфра касапами важкими дорогами герань і при тому,блазень відсилає кращі сили сбс захищати небо арабам,щоби ще якось втримати свою репутацію в світі.
показать весь комментарий
25.05.2026 08:37 Ответить
 
 