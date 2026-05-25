Ситуация в Украине лучше, чем когда-либо во время войны, - Стубб

Нынешняя военная ситуация является наиболее благоприятной для Украины за все время войны, а поддержка войны в России ослабевает.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в программе вопросов и ответов на Yle Radio Suomi заявил президент Финляндии Александр Стубб.

"Первый год этой войны для Украины был борьбой за выживание. Затем три года стойкости. Сейчас это чистая математика", - отметил президент Финляндии.

Он подчеркнул, что сейчас на одного погибшего украинского солдата приходится восемь погибших российских солдат.

"Кроме того, поддержка войны в России падает, то есть Украина пока имеет преимущество", - добавил Стубб.

Что этому предшествовало?

Издание The Guardian сообщило, что в российских элитах усиливается разочарование в диктаторе РФ Владимире Путине из-за затянувшейся войны против Украины и ухудшения экономической ситуации в стране.

