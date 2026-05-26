У двох районах Харкова впали російські дрони без детонації, - Терехов
У Немишлянському та Новобаварському районах Харкова впали ворожі дрони без детонації.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні міського голови Ігоря Терехова у Телеграмі.
Падіння дронів без вибухів і попередження мешканцям
За словами мера, у двох районах міста зафіксовано падіння безпілотників без подальших вибухів.
"Фіксуємо падіння ворожих дронів в Немишлянському та Новобаварському районах. На щастя, без детонації", — зазначив він.
Терехов також закликав мешканців бути обережними, оскільки загроза з повітря зберігається. За його словами, поблизу Харкова ще перебувають бойові дрони.
Раніше повідомлялося, що ворожий БпЛА влучив у територію приватного домоволодіння у Полтавському районі. Унаслідок атаки зруйновано житловий будинок. Підрозділи ДСНС, які оперативно прибули на місце, врятували з-під завалів жінку.
