У Слов’янську російський дрон пошкодив пожежно-рятувальний підрозділ

У ніч на 26 травня російські війська двічі атакували Слов’янську громаду ударними безпілотниками "Герань-2".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Слов’янська міська рада.

Що пошкодили російські війська

Унаслідок атак пошкоджень зазнали інфраструктурні об’єкти у Слов’янську та Билбасівці.

Також під російський удар потрапила будівля пожежно-рятувального підрозділу.

Через влучання у господарську споруду на території частини виникла пожежа.

Які наслідки атаки

Вибуховою хвилею пошкодило гаражні бокси, покрівлю та вікна будівлі.

Пожежу ліквідували. Інформації про загиблих або постраждалих не надходило.

