У Слов’янську російський дрон пошкодив пожежно-рятувальний підрозділ
У ніч на 26 травня російські війська двічі атакували Слов’янську громаду ударними безпілотниками "Герань-2".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Слов’янська міська рада.
Що пошкодили російські війська
Унаслідок атак пошкоджень зазнали інфраструктурні об’єкти у Слов’янську та Билбасівці.
Також під російський удар потрапила будівля пожежно-рятувального підрозділу.
Через влучання у господарську споруду на території частини виникла пожежа.
Які наслідки атаки
Вибуховою хвилею пошкодило гаражні бокси, покрівлю та вікна будівлі.
Пожежу ліквідували. Інформації про загиблих або постраждалих не надходило.
