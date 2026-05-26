В Славянске российский дрон повредил пожарно-спасательное подразделение
В ночь на 26 мая российские войска дважды атаковали Славянскую громаду ударными беспилотниками "Герань-2".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Славянский городской совет.
Что повредили российские войска
В результате атак повреждения получили инфраструктурные объекты в Славянске и Билбасовке.
Также под российский удар попало здание пожарно-спасательного подразделения.
Из-за попадания в хозяйственное здание на территории части возник пожар.
Каковы последствия атаки
Взрывная волна повредила гаражные боксы, кровлю и окна здания.
Пожар ликвидирован. Информации о погибших или пострадавших не поступало.
