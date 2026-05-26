В Славянске российский дрон повредил пожарно-спасательное подразделение

В Славянске в результате атаки РФ повреждено пожарно-спасательное подразделение

В ночь на 26 мая российские войска дважды атаковали Славянскую громаду ударными беспилотниками "Герань-2".

Что повредили российские войска

В результате атак повреждения получили инфраструктурные объекты в Славянске и Билбасовке.

Также под российский удар попало здание пожарно-спасательного подразделения.

Из-за попадания в хозяйственное здание на территории части возник пожар.

Каковы последствия атаки

Взрывная волна повредила гаражные боксы, кровлю и окна здания.

Пожар ликвидирован. Информации о погибших или пострадавших не поступало.

