В Славянске российский дрон повредил пожарно-спасательное подразделение

В ночь на 26 мая российские войска дважды атаковали Славянскую громаду ударными беспилотниками "Герань-2".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Славянский городской совет.

Что повредили российские войска

В результате атак повреждения получили инфраструктурные объекты в Славянске и Билбасовке.

Также под российский удар попало здание пожарно-спасательного подразделения.

Из-за попадания в хозяйственное здание на территории части возник пожар.

Каковы последствия атаки

Взрывная волна повредила гаражные боксы, кровлю и окна здания.

Пожар ликвидирован. Информации о погибших или пострадавших не поступало.

