4 858 14

Пілоти Повітряних сил авіаційними бомбами ASSM HAMMER знищили будівлю зі штурмовиками РФ. ВIДЕО

Пілоти Повітряних сил України винищувачами завдали авіаудару по штурмових групах російських окупантів на одному з напрямків фронту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, кадрами бойової роботи поділився український пілот у своєму телеграм-каналі "Соняшник".

Для ураження цілі були використані французькі керовані авіаційні бомби AASM HAMMER з дальністю застосування до 70 кілометрів.

Удару завдали по будівлі, де переховувалися російські піхотинці.

Після влучання споруда була повністю зруйнована разом з особовим складом окупантів усередині.

Подяка пілотам. А якої країни ці бомби? На восьмому році свого одноосібного правління пан Голобородько не створив нашої бомби? Чи вони дуже секретні і важкі і тримаються для кращих часів?
26.05.2026 23:12 Відповісти
Якби в Україні був президент-українець-патріот, а не сіоніст-ворюга-з кращими друзями - то цього всьго і не було - крові,смерті, повної розрухи. Грьобані мудрили українськи - це завдяки вам Україну зтирають з землі.
27.05.2026 02:53 Відповісти
...у трусіках.
26.05.2026 23:14 Відповісти
... там була "целая куча рускіх штурмовікофф"...
26.05.2026 22:59 Відповісти
Карпаччо алярус.
26.05.2026 23:02 Відповісти
...у трусіках.
26.05.2026 23:14 Відповісти
А шо там з плануючими бомбами з двигуном від реактивного заряду. Які з ХАймарсу планували запускати, типу мали летіти км на 100-120? Похєрілі ?
26.05.2026 23:09 Відповісти
26.05.2026 23:12 Відповісти
Ти реально вважаєш, що бомби створюються виключно за бажанням чи рішенням президента країни?
27.05.2026 09:51 Відповісти
Бомби французькі , а наших немає , на жаль 😡
26.05.2026 23:29 Відповісти
Демосковізація орків в Україні!
26.05.2026 23:48 Відповісти
https://www.youtube.com/shorts/-K5YKei-VHI Мадяр: непідтверджених втрат противника є близько 20%.
26.05.2026 23:55 Відповісти
Щоб тіки Крилам вдачі вистачало!!!
27.05.2026 00:15 Відповісти
Якби в Україні був президент-українець-патріот, а не сіоніст-ворюга-з кращими друзями - то цього всьго і не було - крові,смерті, повної розрухи. Грьобані мудрили українськи - це завдяки вам Україну зтирають з землі.
27.05.2026 02:53 Відповісти
Шо ти бот ниєш свою методичку? При кому б це ***** не напало?
27.05.2026 07:58 Відповісти
зелескот, війна в Україні йшла з 14 року - локалізована була у двох областях, і поступово скорочувалась, чоловіки спокійно їздили за кордон, бандити зеленского з тцк не ловили та гвалтували мобілізацією інвалідів, не було повітряних тривог та ударів ракетами та шахедами, не було смертей у дітей, жінок - це все мало назву - час президентсва Петра Порошенко та діяли Мінськи угоди. Твій гнида обіцяла шо воно разом з дерьмаком зроблять такі угоди шо Порох просто вмре від завідок - ну, шо пі....ст, зробили.
27.05.2026 09:00 Відповісти
Точно. Путін тут ні до чого! Адіннарот! Знесемо Зеленського і відновимо мир з дружнім сусідом!
27.05.2026 09:55 Відповісти
 
 