Відключення мобільного зв’язку під час тривоги: у ЦПД спростували фейк про ухвалення закону
В українському інформаційному просторі поширюється фейк про нібито ухвалення закону, який передбачає відключення мобільного зв’язку під час повітряних тривог в Україні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в Телеграмі повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.
"В українському інфопросторі поширюється фейк про нібито "закон №395/2026", який передбачає відключення мобільного зв’язку під час повітряних тривог. Ця інформація не відповідає дійсності. Жодних законів чи постанов щодо обмеження мобільного звʼязку під час повітряних тривог не ухвалювалося", – йдеться у повідомленні.
Як зазначається, постанова уряду та Указ президента з номером "395/2026" стосуються зовсім інших питань і не мають жодного стосунку до регулювання сфери телекомунікацій.
Раніше в Україні запустили єдиний ідентифікатор в мережах усіх національних мобільних операторів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
резерв+ значит ниукого работать не будет - все пройдут в ТЦК для уточнения данных на комфортабельных бусиках.