Заступник мера Харкова Кузнєцов став учасником смертельної ДТП: він склав повноваження на час розслідування. ФОТО

У Харкові правоохоронці встановлюють обставини аварії за участі заступника міського голови міста Івана Кузнєцова. Унаслідок ДТП загинув 43-річний водій мотоцикла.

Про це повідомила обласна прокуратура та пише регіональне видання "Об'єктив", передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

За попередніми даними слідства, 28 травня Кузнєцов, який був за кермом автомобіля Ford F150, під час виконання маневру лівого повороту не надав переваги в русі мотоциклу, який рухався зустрічною смугою. Унаслідок цього сталося зіткнення.

Водій мотоцикла помер у кареті екстреної медичної допомоги. Йому було 43 роки.

Що каже сам Кузнєцов?

Про те, що за кермом авто перебував заступник харківського міського голови, повідомили правоохоронці.

Як свідчить його допис в Instagram, він склав із себе повноваження на час розслідування.

"Я став учасником дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинув мотоцикліст. Це велика трагедія, і я щиро співчуваю рідним та близьким. Я розпочав рух після того, як інші автомобілі зупинилися та надали мені можливість проїхати. Мотоцикл рухався на великій швидкості, і через транспортні засоби ні його, ні, можливо, йому мене, фактично, не було видно до моменту зіткнення", - написав чиновник.

За даними прокуратури, слідчі аналізують записи з камер відеоспостереження й встановлюють усі обставини аварії. За попередніми даними, на момент аварії Кузнєцов був тверезий.

Більше про Кузнєцова

Іван Кузнєцов обіймає посаду заступника міського голови Харкова Ігоря Терехова з питань життєдіяльності міста з жовтня 2025 року. До призначення він очолював департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста, а раніше працював заступником директора департаменту контролю Харківської міськради.

У 2022 році, як пише видання KharkivToday, Кузнєцов фігурував у кримінальному провадженні щодо можливого насильства стосовно поліцейського.

