Заступник мера Харкова Кузнєцов став учасником смертельної ДТП: він склав повноваження на час розслідування. ФОТО

У Харкові правоохоронці встановлюють обставини аварії за участі заступника міського голови міста Івана Кузнєцова. Унаслідок ДТП загинув 43-річний водій мотоцикла. 

Про це повідомила обласна прокуратура та пише регіональне видання "Об'єктив", передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

За попередніми даними слідства, 28 травня Кузнєцов, який був за кермом автомобіля Ford F150, під час виконання маневру лівого повороту не надав переваги в русі мотоциклу, який рухався зустрічною смугою. Унаслідок цього сталося зіткнення.

Водій мотоцикла помер у кареті екстреної медичної допомоги. Йому було 43 роки.

Смертельна ДТП у Харкові за участі заступника мера Кузнєцова
Що каже сам Кузнєцов?

Про те, що за кермом авто перебував заступник харківського міського голови, повідомили правоохоронці.

Як свідчить його допис в Instagram, він склав із себе повноваження на час розслідування.

"Я став учасником дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинув мотоцикліст. Це велика трагедія, і я щиро співчуваю рідним та близьким. Я розпочав рух після того, як інші автомобілі зупинилися та надали мені можливість проїхати. Мотоцикл рухався на великій швидкості, і через транспортні засоби ні його, ні, можливо, йому мене, фактично, не було видно до моменту зіткнення", - написав чиновник.

Заступник міського голови Харкова Іван Кузнєцов

За даними прокуратури, слідчі аналізують записи з камер відеоспостереження й встановлюють усі обставини аварії. За попередніми даними, на момент аварії Кузнєцов був тверезий. 

Більше про Кузнєцова

  • Іван Кузнєцов обіймає посаду заступника міського голови Харкова Ігоря Терехова з питань життєдіяльності міста з жовтня 2025 року. До призначення він очолював департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста, а раніше працював заступником директора департаменту контролю Харківської міськради.
  • У 2022 році, як пише видання KharkivToday, Кузнєцов фігурував у кримінальному провадженні щодо можливого насильства стосовно поліцейського.

Топ коментарі
+9
скоріше буде вірно "він клав і на повноваження, і на розлідування, і на йог час"
28.05.2026 22:59 Відповісти
+9
На самом деле ПДД гласит что один участник дорожного движения вправе расчитывать на соблюдение ППД другими участниками, и исходя из этого - совершать свои действия на дороге. Если тебе нужно повернуть налево через встречку - ты расчитываешь время на маневр исходя из того что встречка движется со скоростью 50 км час, а не 120. Потому в данном случае как мотоциклист с большим стажем считаю что с большей вероятностью виновен водитель Кавасаки Нинзя.
28.05.2026 23:44 Відповісти
+4
Видать джип гнал на передовую, спешил, и на тебе!
28.05.2026 23:09 Відповісти
скоріше буде вірно "він клав і на повноваження, і на розлідування, і на йог час"
28.05.2026 22:59 Відповісти
летів як куля, такого дивись не дивись - не побачиш
28.05.2026 23:08 Відповісти
Хто "летів як куля"? Летіти міг хіба що мотоцикл. Написано ж - "під час виконання маневру лівого повороту не надав переваги в русі мотоциклу, який рухався зустрічною смугою", тобто поліз повертати, а мотоцикл летів, як вони зазвичай по місту 100-120 літають.. от і зустрілися.
29.05.2026 07:36 Відповісти
Кстати а чо там с другим ( или это этот?) замом мэра Харькова у которого недавно 20 летнего сына убили в Австрии за крипто кошелек и сожгли тело в его же новеньком мерседесе? Продолжает трудиться на непосильной жатве украинского бюджета?
28.05.2026 23:08 Відповісти
із Дніпра був вбитий син відомого бізнесмена , а не із Харкова !
28.05.2026 23:34 Відповісти
Єдине що я знаю це що його батько колядував у Харкові, замом мера. А звідкіля вони це їхні справи
28.05.2026 23:49 Відповісти
Добре !
28.05.2026 23:52 Відповісти
Видать джип гнал на передовую, спешил, и на тебе!
28.05.2026 23:09 Відповісти
Не принципово, але то називається пікап.
28.05.2026 23:31 Відповісти
Джип робив лівий поворот на вузьку дорогу яка йде в гору і дуже не погониш. Тим більше, його пропускав зустрічний транспорт. А хрустики ганяють по вулиці Клочківській зі швидкісттю скільки можуть вичавити зі свого байка. Дістали вже своїм ревом мотоциклів.
29.05.2026 00:41 Відповісти
там від бурсацького спуску правою полосою особливо не погониш, тим більше далі віраж вліво, де пішохідний перехід, та й по розбитому мото не видно, що там була швидкість висока.
29.05.2026 00:54 Відповісти
Мотоцикл двигался на большой скорости, и из-за транспортных средств ни его, ни, возможно, меня ему, фактически, не было видно до момента столкновения", - написал чиновник. Источник: https://censor.net/ru/p4005610, головне й це лячно що завжди є виправдання скоєння порушення.
28.05.2026 23:19 Відповісти
На самом деле ПДД гласит что один участник дорожного движения вправе расчитывать на соблюдение ППД другими участниками, и исходя из этого - совершать свои действия на дороге. Если тебе нужно повернуть налево через встречку - ты расчитываешь время на маневр исходя из того что встречка движется со скоростью 50 км час, а не 120. Потому в данном случае как мотоциклист с большим стажем считаю что с большей вероятностью виновен водитель Кавасаки Нинзя.
28.05.2026 23:44 Відповісти
правильно - вали все на покойника, он сдачи не даст.
29.05.2026 00:50 Відповісти
Ну конечно же - раз он заммєра, то автоматически виноват во всём, и в ДТП тоже...
29.05.2026 07:39 Відповісти
А при чем тут погибший? Есть понятная картина ДТП, будет экспертиза которая покажет как кто и куда двигался. Возможно будут видео с регистраторов. Для тех кто не понимает - Кавасаки ЗХ6Р который едет на скорости 50 км\час способен вытормозиться в ноль на такой скорости буквально за несколько метров настолько там эффективная тормозная система. А видя повреждения которые получил мотоцикл - я даже без экспертизы вижу что мотоцикл явно превышал разрешенную скорость. Да, наша правоохранительная система может сделать обоюдную вину, потому что один превышал, а второй "не убедился" - что конечно самое мерзкое вообще в терминологии расследования ситуаций на дороге. То есть человек который совершал маневр по правилам должен был убедиться не только в том что он не является помехой для других участников дорожного движения, движущихся по правилам - но еще и убедиться что вокруг нет участников которые эти правила нарушают? То есть при совершении маневра убедиться что навстречу тебе не летит никто раза в 2 превышая разрешенные в городе пределы скорости? Если ты не в курсе - такой мотоцикл разгоняется до сотни за 3,5 секунды и даже на первой передаче разогнаться километров до 150 в час. Потому если пилот такого мотоцикла желает самовыпилиться - увернуться от него трудно.
29.05.2026 09:27 Відповісти
ну да так так...падумаешь барин задавил какогота холопа....холоп сам винаватий....
29.05.2026 09:30 Відповісти
А если вдруг окажется что водитель мотоцикла был непростым человеком - ты будешь штаны в прыжке переобувать
29.05.2026 09:34 Відповісти
А це чому?------------'' Я розпочав рух після того, як інші автомобілі зупинилися та надали мені можливість проїхати.''
29.05.2026 08:02 Відповісти
А тому що на тому перехрестті немає світлофора і щоб повернути наліво можна очікувати годинами.
29.05.2026 09:31 Відповісти
За попередніми даними, на момент аварії Кузнєцов був тверезий. Джерело: https://censor.net/ua/p4005610

а після моменту аварії? і як в момент аварії проводили аналіз?
28.05.2026 23:30 Відповісти
Кузнєцов у своєму пості стверджує, що був тверезий і готовий пройти всі тести які підтвердять це.
29.05.2026 00:45 Відповісти
ну це інша справа - йому віримо! раз сказав, що тверезий, то значить тверезий
29.05.2026 00:49 Відповісти
"При смертельному ДТП проходження тесту на тверезість є обов'язковим. Відмова від огляду, як і підтвердження сп'яніння, тягне за собою кримінальну відповідальність за ст. 286-1 КК України, що передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із забороною керувати авто до 10 років."
З чого ви вирішили, що він не проходив тест ? Щодо обставин дтп-треба дивитись камери і опитувати свідків. Якщо дійсно автомобілі зустрічного руху зупинились щоб дати змогу водію пікапа провести поворот, а мотоцикл вилетів з між них-то провина буде обоюдною. Тому що мотоцикл-також транспортний засіб і має дотримуватись свого ряду. Нажаль, щодня бачу на дорогах Києва повальне порушення мотоциклами ПДД. В заторах постійно пересуваються між рядами, ризикуючи знести комусь дзеркало чи подряпати авто. Постійно несуться по полосах громадського транспорту. Літають зі швидкостями 100+ км в крайньому 3-му ряду, ще й обганяють авто на таких швидкостях, перестроючись під кутом у 2-й і знову повертаючись після обгону у 3-й. Ну це ж не гоночна траса, щоб так ризикувати собою та оточуючими на 2-колісному ТЗ. Я не виправдовую водія і не засуджую мотоцикліста (царство небесне). Але те, як поводять себе на дорогах водії спортивних байків (чоппери зазвичай їздять без порушень пдд), дає привід більш уважно вивчити обставини дтп.
29.05.2026 09:15 Відповісти
Так мотоциклам можна їздити смугами громадського транспорту, які питання?
29.05.2026 09:35 Відповісти
Читайте уважніше. "Постійно несуться по полосах громадського транспорту." Полоса для автобусів, тролейбусів, маршруток, а не для гонок зі швидкістю 100+км "як я усіх зробив".
29.05.2026 10:11 Відповісти
З чого ви вирішили, що він не проходив тест ?

Кузнєцов у своєму пості стверджує, що був тверезий і готовий пройти всі тести які підтвердять це.
29.05.2026 09:58 Відповісти
У мене немає інстаграму, щоб прочитати його допис. Я кажу про стандартну процедуру, яка є обов'язковою при подібних дтп.
29.05.2026 10:18 Відповісти
Мотацик проти Ф-150, шансiв зеро.
28.05.2026 23:51 Відповісти
Нажаль, що самокатчики провокують аварійні ситуації, що мотоциклісти. Ну не бачив я щоб на вилицях міст, сіл на мотоциклах дотримувались правил дорожнього руху.
29.05.2026 08:36 Відповісти
Невиновен,контролер виновен быть не может,высшая каста,если только на моцике не был какой нибудь сынок судьи констсуда.
29.05.2026 08:40 Відповісти
коли ти отримаєш права, і почнеш їздити на авто, то в тебе думка поміняється щодо мотоциклістів. відсотків 30 тільки нормально їздять, по правилам.
29.05.2026 09:06 Відповісти
Зараз по "обкатаній схемі" зненацька мобілізується і "кінці в воду".
29.05.2026 09:13 Відповісти
Цікаво, як цей хлопчина потрапив у міськраду. Можливо, пройшов жорсткий конкурсний відбір, навіть складніший ніж у доньки чечетова.
29.05.2026 09:32 Відповісти
тюююю........
сан санич, головний реконструктор хрещатика, двічі невинний був!
п'яний в дрибодан нікого не збивав!
і взагалі задовбали кидатися під колеса поважним панам на жирних точилах!
29.05.2026 09:32 Відповісти
Колись у Києві на проспекті Науки такий же хруст на Kawasaki вбив хорошу людину, швидкість в нього була така що вніс передні двері в салон. Найпаскудніше що в дохлого хрустика-вбивці знайшлись уроди-захисники що почали нести хєрь про "выже тоже были молодые и любили скорость, он хароший пацан". тьху.
Тож добре що в Харкові тільки хруст здох .
29.05.2026 09:41 Відповісти
 
 