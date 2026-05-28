Заместитель мэра Харькова Кузнецов стал участником смертельного ДТП: он сложил полномочия на время расследования. ФОТО

В Харькове правоохранители выясняют обстоятельства ДТП с участием заместителя мэра города Ивана Кузнецова. Вследствие ДТП погиб 43-летний водитель мотоцикла.

Об этом сообщила областная прокуратура и пишет региональное издание "Объектив", передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

По предварительным данным следствия, 28 мая Кузнецов, который был за рулем автомобиля Ford F150, во время выполнения маневра левого поворота не уступил дорогу мотоциклу, который двигался по встречной полосе. Как следствие, произошло столкновение.

Водитель мотоцикла скончался в карете скорой помощи. Ему было 43 года.

Что говорит сам Кузнецов?

О том, что за рулем автомобиля находился заместитель харьковского городского головы, сообщили правоохранители.

Как свидетельствует его пост в Instagram, он сложил с себя полномочия на время расследования.

"Я стал участником дорожно-транспортного происшествия, вследствие которого погиб мотоциклист. Это большая трагедия, и я искренне сочувствую родным и близким. Я начал движение после того, как другие автомобили остановились и дали мне возможность проехать. Мотоцикл двигался на большой скорости, и из-за транспортных средств ни его, ни, возможно, меня ему, фактически, не было видно до момента столкновения", — написал чиновник.

По данным прокуратуры, следователи анализируют записи с камер видеонаблюдения и устанавливают все обстоятельства аварии. По предварительным данным, на момент аварии Кузнецов был трезв.

Больше о Кузнецове

Иван Кузнецов занимает должность заместителя мэра Харькова Игоря Терехова по вопросам жизнедеятельности города с октября 2025 года. До назначения он возглавлял департамент по вопросам обеспечения жизнедеятельности города, а ранее работал заместителем директора департамента контроля Харьковского горсовета.

В 2022 году, как пишет издание KharkivToday, Кузнецов фигурировал в уголовном производстве по делу о возможном насилии в отношении полицейского.

