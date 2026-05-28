Заместитель мэра Харькова Кузнецов стал участником смертельного ДТП: он сложил полномочия на время расследования. ФОТО

В Харькове правоохранители выясняют обстоятельства ДТП с участием заместителя мэра города Ивана Кузнецова. Вследствие ДТП погиб 43-летний водитель мотоцикла. 

Об этом сообщила областная прокуратура и пишет региональное издание "Объектив", передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

По предварительным данным следствия, 28 мая Кузнецов, который был за рулем автомобиля Ford F150, во время выполнения маневра левого поворота не уступил дорогу мотоциклу, который двигался по встречной полосе. Как следствие, произошло столкновение.

Водитель мотоцикла скончался в карете скорой помощи. Ему было 43 года.

Смертельное ДТП в Харькове с участием заместителя мэра Кузнецова

Что говорит сам Кузнецов?

О том, что за рулем автомобиля находился заместитель харьковского городского головы, сообщили правоохранители.

Как свидетельствует его пост в Instagram, он сложил с себя полномочия на время расследования.

"Я стал участником дорожно-транспортного происшествия, вследствие  которого погиб мотоциклист. Это большая трагедия, и я искренне сочувствую родным и близким. Я начал движение после того, как другие автомобили остановились и дали мне возможность проехать. Мотоцикл двигался на большой скорости, и из-за транспортных средств ни его, ни, возможно, меня ему, фактически, не было видно до момента столкновения", — написал чиновник.

По данным прокуратуры, следователи анализируют записи с камер видеонаблюдения и устанавливают все обстоятельства аварии. По предварительным данным, на момент аварии Кузнецов был трезв. 

Больше о Кузнецове

  • Иван Кузнецов занимает должность заместителя мэра Харькова Игоря Терехова по вопросам жизнедеятельности города с октября 2025 года. До назначения он возглавлял департамент по вопросам обеспечения жизнедеятельности города, а ранее работал заместителем директора департамента контроля Харьковского горсовета.
  • В 2022 году, как пишет издание KharkivToday, Кузнецов фигурировал в уголовном производстве по делу о возможном насилии в отношении полицейского.

скоріше буде вірно "він клав і на повноваження, і на розлідування, і на йог час"
На самом деле ПДД гласит что один участник дорожного движения вправе расчитывать на соблюдение ППД другими участниками, и исходя из этого - совершать свои действия на дороге. Если тебе нужно повернуть налево через встречку - ты расчитываешь время на маневр исходя из того что встречка движется со скоростью 50 км час, а не 120. Потому в данном случае как мотоциклист с большим стажем считаю что с большей вероятностью виновен водитель Кавасаки Нинзя.
Видать джип гнал на передовую, спешил, и на тебе!
летів як куля, такого дивись не дивись - не побачиш
показать весь комментарий
28.05.2026 23:08 Ответить
Хто "летів як куля"? Летіти міг хіба що мотоцикл. Написано ж - "під час виконання маневру лівого повороту не надав переваги в русі мотоциклу, який рухався зустрічною смугою", тобто поліз повертати, а мотоцикл летів, як вони зазвичай по місту 100-120 літають.. от і зустрілися.
показать весь комментарий
29.05.2026 07:36 Ответить
Кстати а чо там с другим ( или это этот?) замом мэра Харькова у которого недавно 20 летнего сына убили в Австрии за крипто кошелек и сожгли тело в его же новеньком мерседесе? Продолжает трудиться на непосильной жатве украинского бюджета?
показать весь комментарий
28.05.2026 23:08 Ответить
із Дніпра був вбитий син відомого бізнесмена , а не із Харкова !
показать весь комментарий
28.05.2026 23:34 Ответить
Єдине що я знаю це що його батько колядував у Харкові, замом мера. А звідкіля вони це їхні справи
показать весь комментарий
28.05.2026 23:49 Ответить
Добре !
показать весь комментарий
28.05.2026 23:52 Ответить
Не принципово, але то називається пікап.
показать весь комментарий
28.05.2026 23:31 Ответить
Джип робив лівий поворот на вузьку дорогу яка йде в гору і дуже не погониш. Тим більше, його пропускав зустрічний транспорт. А хрустики ганяють по вулиці Клочківській зі швидкісттю скільки можуть вичавити зі свого байка. Дістали вже своїм ревом мотоциклів.
показать весь комментарий
29.05.2026 00:41 Ответить
там від бурсацького спуску правою полосою особливо не погониш, тим більше далі віраж вліво, де пішохідний перехід, та й по розбитому мото не видно, що там була швидкість висока.
показать весь комментарий
29.05.2026 00:54 Ответить
Мотоцикл двигался на большой скорости, и из-за транспортных средств ни его, ни, возможно, меня ему, фактически, не было видно до момента столкновения", - написал чиновник. Источник: https://censor.net/ru/p4005610, головне й це лячно що завжди є виправдання скоєння порушення.
показать весь комментарий
28.05.2026 23:19 Ответить
правильно - вали все на покойника, он сдачи не даст.
показать весь комментарий
29.05.2026 00:50 Ответить
Ну конечно же - раз он заммєра, то автоматически виноват во всём, и в ДТП тоже...
показать весь комментарий
29.05.2026 07:39 Ответить
А при чем тут погибший? Есть понятная картина ДТП, будет экспертиза которая покажет как кто и куда двигался. Возможно будут видео с регистраторов. Для тех кто не понимает - Кавасаки ЗХ6Р который едет на скорости 50 км\час способен вытормозиться в ноль на такой скорости буквально за несколько метров настолько там эффективная тормозная система. А видя повреждения которые получил мотоцикл - я даже без экспертизы вижу что мотоцикл явно превышал разрешенную скорость. Да, наша правоохранительная система может сделать обоюдную вину, потому что один превышал, а второй "не убедился" - что конечно самое мерзкое вообще в терминологии расследования ситуаций на дороге. То есть человек который совершал маневр по правилам должен был убедиться не только в том что он не является помехой для других участников дорожного движения, движущихся по правилам - но еще и убедиться что вокруг нет участников которые эти правила нарушают? То есть при совершении маневра убедиться что навстречу тебе не летит никто раза в 2 превышая разрешенные в городе пределы скорости? Если ты не в курсе - такой мотоцикл разгоняется до сотни за 3,5 секунды и даже на первой передаче разогнаться километров до 150 в час. Потому если пилот такого мотоцикла желает самовыпилиться - увернуться от него трудно.
показать весь комментарий
29.05.2026 09:27 Ответить
ну да так так...падумаешь барин задавил какогота холопа....холоп сам винаватий....
показать весь комментарий
29.05.2026 09:30 Ответить
А если вдруг окажется что водитель мотоцикла был непростым человеком - ты будешь штаны в прыжке переобувать
показать весь комментарий
29.05.2026 09:34 Ответить
А це чому?------------'' Я розпочав рух після того, як інші автомобілі зупинилися та надали мені можливість проїхати.''
показать весь комментарий
29.05.2026 08:02 Ответить
А тому що на тому перехрестті немає світлофора і щоб повернути наліво можна очікувати годинами.
показать весь комментарий
29.05.2026 09:31 Ответить
За попередніми даними, на момент аварії Кузнєцов був тверезий. Джерело: https://censor.net/ua/p4005610

а після моменту аварії? і як в момент аварії проводили аналіз?
показать весь комментарий
28.05.2026 23:30 Ответить
Кузнєцов у своєму пості стверджує, що був тверезий і готовий пройти всі тести які підтвердять це.
показать весь комментарий
29.05.2026 00:45 Ответить
ну це інша справа - йому віримо! раз сказав, що тверезий, то значить тверезий
показать весь комментарий
29.05.2026 00:49 Ответить
"При смертельному ДТП проходження тесту на тверезість є обов'язковим. Відмова від огляду, як і підтвердження сп'яніння, тягне за собою кримінальну відповідальність за ст. 286-1 КК України, що передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із забороною керувати авто до 10 років."
З чого ви вирішили, що він не проходив тест ? Щодо обставин дтп-треба дивитись камери і опитувати свідків. Якщо дійсно автомобілі зустрічного руху зупинились щоб дати змогу водію пікапа провести поворот, а мотоцикл вилетів з між них-то провина буде обоюдною. Тому що мотоцикл-також транспортний засіб і має дотримуватись свого ряду. Нажаль, щодня бачу на дорогах Києва повальне порушення мотоциклами ПДД. В заторах постійно пересуваються між рядами, ризикуючи знести комусь дзеркало чи подряпати авто. Постійно несуться по полосах громадського транспорту. Літають зі швидкостями 100+ км в крайньому 3-му ряду, ще й обганяють авто на таких швидкостях, перестроючись під кутом у 2-й і знову повертаючись після обгону у 3-й. Ну це ж не гоночна траса, щоб так ризикувати собою та оточуючими на 2-колісному ТЗ. Я не виправдовую водія і не засуджую мотоцикліста (царство небесне). Але те, як поводять себе на дорогах водії спортивних байків (чоппери зазвичай їздять без порушень пдд), дає привід більш уважно вивчити обставини дтп.
показать весь комментарий
29.05.2026 09:15 Ответить
Так мотоциклам можна їздити смугами громадського транспорту, які питання?
показать весь комментарий
29.05.2026 09:35 Ответить
Мотацик проти Ф-150, шансiв зеро.
показать весь комментарий
28.05.2026 23:51 Ответить
Нажаль, що самокатчики провокують аварійні ситуації, що мотоциклісти. Ну не бачив я щоб на вилицях міст, сіл на мотоциклах дотримувались правил дорожнього руху.
показать весь комментарий
29.05.2026 08:36 Ответить
Невиновен,контролер виновен быть не может,высшая каста,если только на моцике не был какой нибудь сынок судьи констсуда.
показать весь комментарий
29.05.2026 08:40 Ответить
коли ти отримаєш права, і почнеш їздити на авто, то в тебе думка поміняється щодо мотоциклістів. відсотків 30 тільки нормально їздять, по правилам.
показать весь комментарий
29.05.2026 09:06 Ответить
Зараз по "обкатаній схемі" зненацька мобілізується і "кінці в воду".
показать весь комментарий
29.05.2026 09:13 Ответить
Цікаво, як цей хлопчина потрапив у міськраду. Можливо, пройшов жорсткий конкурсний відбір, навіть складніший ніж у доньки чечетова.
показать весь комментарий
29.05.2026 09:32 Ответить
тюююю........
сан санич, головний реконструктор хрещатика, двічі невинний був!
п'яний в дрибодан нікого не збивав!
і взагалі задовбали кидатися під колеса поважним панам на жирних точилах!
показать весь комментарий
29.05.2026 09:32 Ответить
Колись у Києві на проспекті Науки такий же хруст на Kawasaki вбив хорошу людину, швидкість в нього була така що вніс передні двері в салон. Найпаскудніше що в дохлого хрустика-вбивці знайшлись уроди-захисники що почали нести хєрь про "выже тоже были молодые и любили скорость, он хароший пацан". тьху.
Тож добре що в Харкові тільки хруст здох .
показать весь комментарий
29.05.2026 09:41 Ответить
 
 