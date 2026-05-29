Україна виграла битву за Чорне море: дрони загнали російський флот у порти, - Кубілюс

Кубілюс про російський флот

Україна починає переважати на всіх напрямках у розв’язаній Росією війні, і вже фактично виграла битву за Чорне море.

Про це заявив єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс на Чорноморському безпековому форумі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Перемога над РФ

"Сьогодні українські безпілотники загнали російський флот назад у його порти. Тепер можна сказати, що Україна виграла битву за Чорне море - це найбільша морська перемога над Росією за понад 120 років, від часу російсько-японської війни. Водночас боротьба за Україну триває", - зазначив єврокомісар.

Кубілюс зауважив, що успіх України в протидії Росії на Чорному морі розпочався чотири роки тому з подвигу героїв острова Зміїний та потоплення флагмана Чорноморського флоту РФ - крейсера "Москва".

За його словами, Україна починає переважати на всіх напрямках.

"Українські дрони зупинили просування Росії на морі, на суші та в повітрі, а тепер завдають ударів по дедалі важливіших цілях углиб території Росії. Чим більше Україна досягає успіхів, тим більше нервує Путін, посилюючи ракетні та дронові атаки", - наголосив він.

Підтримка України

Також єврокомісар запевнив, що Євросоюз не має наміру зменшувати підтримку України, а навпаки - нарощуватиме допомогу, адже Україна захищає не лише власну незалежність, а й безпеку всієї Європи.

"Україна має найбільшу, найкращу та найхоробрішу армію в Європі. Вона також створила одну з найінноваційніших оборонних галузей у світі завдяки досвіду, набутому на полі бою дуже високою ціною", - додав він.

Крім того, Кубілюс висловив сподівання, що в майбутньому Україна стане одним із ключових елементів європейської системи безпеки та важливою складовою майбутнього Європейського оборонного союзу. Членство України в ЄС стане важливим чинником зміцнення безпеки як у Чорноморському регіоні, так і в усій Європі.

Швидше нічия.
29.05.2026 17:11 Відповісти
Та чого порівняти які ресурси в орків а які в нас, плюс тиск західних партнерів щоб не зупиняли експорт з раші. Та і свої зернові треба було якось вивозити.
29.05.2026 17:29 Відповісти
І тут з ним не посперечаєшся! Можна лише додати, що Україна - перша країна в історії, що без флоту перемогла у морській війні. А ще вперше, з часів Другої світової, був потоплений флагман флоту Масквабад. Крейсер Масквабад є другим за водотонажністю кораблем, що потоплений після Другої світової. Першим є крейсер Бельграно, але там різниці в якусь тисячу тон, та і то був старий металолом, потоплений АПЛ. А тут дві ракети і Чорноморський флот став флотилією, що ще й з баз боїться вийти.
29.05.2026 18:22 Відповісти
 
 