Україна виграла битву за Чорне море: дрони загнали російський флот у порти, - Кубілюс

Україна починає переважати на всіх напрямках у розв’язаній Росією війні, і вже фактично виграла битву за Чорне море.

Про це заявив єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс на Чорноморському безпековому форумі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Перемога над РФ

"Сьогодні українські безпілотники загнали російський флот назад у його порти. Тепер можна сказати, що Україна виграла битву за Чорне море - це найбільша морська перемога над Росією за понад 120 років, від часу російсько-японської війни. Водночас боротьба за Україну триває", - зазначив єврокомісар.

Кубілюс зауважив, що успіх України в протидії Росії на Чорному морі розпочався чотири роки тому з подвигу героїв острова Зміїний та потоплення флагмана Чорноморського флоту РФ - крейсера "Москва".

За його словами, Україна починає переважати на всіх напрямках.

"Українські дрони зупинили просування Росії на морі, на суші та в повітрі, а тепер завдають ударів по дедалі важливіших цілях углиб території Росії. Чим більше Україна досягає успіхів, тим більше нервує Путін, посилюючи ракетні та дронові атаки", - наголосив він.

Підтримка України

Також єврокомісар запевнив, що Євросоюз не має наміру зменшувати підтримку України, а навпаки - нарощуватиме допомогу, адже Україна захищає не лише власну незалежність, а й безпеку всієї Європи.

"Україна має найбільшу, найкращу та найхоробрішу армію в Європі. Вона також створила одну з найінноваційніших оборонних галузей у світі завдяки досвіду, набутому на полі бою дуже високою ціною", - додав він.

Крім того, Кубілюс висловив сподівання, що в майбутньому Україна стане одним із ключових елементів європейської системи безпеки та важливою складовою майбутнього Європейського оборонного союзу. Членство України в ЄС стане важливим чинником зміцнення безпеки як у Чорноморському регіоні, так і в усій Європі.