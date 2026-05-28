Росія за місяць лише раз застосувала кораблі для пуску ракет, - ВМС

Російський флот фактично не присутній у Чорному та Азовському морях, а застосування морських носіїв крилатих ракет стало поодиноким.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеефірі повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Насправді за останній місяць це фактично були єдині пуски застосування носіїв крилатих ракет морського базування. Наприклад, станом на зараз жодних кораблів в морі, в принципі, не утримує ворог. Так само він і до цього не утримував. І навіть під час атак - це фактично вихід на кілька годин в море для того, щоб під час масованого комбінованого удару додати складнощі українській ППО. Так, можу сказати, що ситуація залишається доволі стабільною в Азово-Чорноморському регіоні", - повідомив Плетенчук.

При цьому ворог активно використовує авіації, зокрема як засіб ППО.

Удари по логістиці та проблеми з пальним

Плетенчук заявив, що Сили оборони України продовжують системну роботу по військових цілях у тимчасово окупованому Криму, хоча значна частина операцій залишається непублічною.

"Робота дійсно триває і вона відбувається практично кожної доби, особливо в нічний час. У локальних пабліках можна побачити відповідну реакцію місцевого населення", - зазначив він.

За словами Плетенчука, результати українських ударів уже впливають на російську логістику на півострові. Під щільними ударами опинилася траса, що з’єднує Ростов-на-Дону з Джанкоєм, а також залізничне сполучення, яке окупанти використовують для постачання військ.

"Це, звісно, може впливати і на настрій, і на забезпечення. Ну, принаймні проблеми з пальним в Криму знову відчутні", - розповів речник.

Багато операцій залишаються непублічними

Плетенчук наголосив, що далеко не всі результати ударів можна оперативно підтвердити через закритість військових об’єктів та складність верифікації інформації з місця подій.

"Багато цих речей доволі складно верифікувати саме за рахунок пересічних громадян з телефонами, тому що об'єкти доволі далеко знаходяться і закриті. Але результати є, і робота триває й триватиме надалі", - підкреслив він.

