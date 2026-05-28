Россия за месяц лишь раз применила корабли для запуска ракет, - ВМС

Российский флот фактически отсутствует в Черном и Азовском морях, а применение морских носителей крылатых ракет стало единичным.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала сообщил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"На самом деле за последний месяц это фактически были единственные запуски носителей крылатых ракет морского базирования. Например, на данный момент никаких кораблей в море, в принципе, у врага нет. Так же он и до этого не удерживал. И даже во время атак - это фактически выход на несколько часов в море для того, чтобы во время массированного комбинированного удара усложнить задачу украинской ПВО. Да, могу сказать, что ситуация остается довольно стабильной в Азово-Черноморском регионе", - сообщил Плетенчук.

При этом враг активно использует авиацию, в частности в качестве средства ПВО.

Удары по логистике и проблемы с топливом

Плетенчук заявил, что Силы обороны Украины продолжают системную работу по военным целям во временно оккупированном Крыму, хотя значительная часть операций остается непубличной.

"Работа действительно продолжается и происходит практически круглосуточно, особенно в ночное время. В локальных пабликах можно увидеть соответствующую реакцию местного населения", - отметил он.

По словам Плетенчука, результаты украинских ударов уже влияют на российскую логистику на полуострове. Под плотными ударами оказалась трасса, соединяющая Ростов-на-Дону с Джанкоем, а также железнодорожное сообщение, которое оккупанты используют для снабжения войск.

"Это, конечно, может влиять и на настроение, и на обеспечение. Ну, по крайней мере, проблемы с топливом в Крыму снова ощутимы", — рассказал спикер.

Многие операции остаются непубличными

Плетенчук подчеркнул, что далеко не все результаты ударов можно оперативно подтвердить из-за закрытости военных объектов и сложности верификации информации с места событий.

"Многие из этих вещей довольно сложно верифицировать именно с помощью обычных граждан с телефонами, потому что объекты находятся довольно далеко и закрыты. Но результаты есть, и работа продолжается и будет продолжаться в дальнейшем", - подчеркнул он.

