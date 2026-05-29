У Київській області сталася смертельна ДТП: автомобілями керували неповнолітні. ФОТОрепортаж

У Переяславі Київської області зіткнулися два автомобілі під керуванням неповнолітніх, один із хлопців загинув.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Київська обласна прокуратура повідомляє у Фейсбуці.

"За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Київської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом смертельної дорожньо-транспортної пригоди (ч. 2 ст. 286 КК), що сталася сьогодні, 29 травня у м. Переяслав Бориспільського району", - ідеться в повідомленні.

За попередніми даними, близько 14:30 на перехресті вулиць Богдана Хмельницького й Борисівське Поле зіткнулися два автомобілі - BMW X7 та Skoda Superb.

Як зазначається, за кермом обох машин перебували неповнолітні.

"Унаслідок аварії 17-річний хлопець, випускник школи, який був за кермом Skoda отримав тяжкі травми та помер у реанімації", - поінформували в прокуратурі.

У відомстві додали, що автомобілем BMW керував 15-річний підліток, який також не мав права на керування транспортним засобом.

Крім розслідування ДТП, правоохоронці також перевіряють обставини допуску неповнолітніх до керування автомобілями.

