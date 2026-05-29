У Київській області сталася смертельна ДТП: автомобілями керували неповнолітні. ФОТОрепортаж

У Переяславі Київської області зіткнулися два автомобілі під керуванням неповнолітніх, один із хлопців загинув.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Київська обласна прокуратура повідомляє у Фейсбуці.

"За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Київської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом смертельної дорожньо-транспортної пригоди (ч. 2 ст. 286 КК), що сталася сьогодні, 29 травня у м. Переяслав Бориспільського району", - ідеться в повідомленні.

За попередніми даними, близько 14:30 на перехресті вулиць Богдана Хмельницького й Борисівське Поле зіткнулися два автомобілі - BMW X7 та Skoda Superb.

Як зазначається, за кермом обох машин перебували неповнолітні.

"Унаслідок аварії 17-річний хлопець, випускник школи, який був за кермом Skoda отримав тяжкі травми та помер у реанімації", - поінформували в прокуратурі.

У відомстві додали, що автомобілем BMW керував 15-річний підліток, який також не мав права на керування транспортним засобом.

Крім розслідування ДТП, правоохоронці також перевіряють обставини допуску неповнолітніх до керування автомобілями.

Раніше ми повідомляли, що заступник мера Харкова Кузнєцов став учасником смертельної ДТП.

- 2 дебіла. добре, що тільки себе прибили, а не випадкових людей.
29.05.2026 22:51 Відповісти
Судити треба батьків. Ну от звідки беруться такі безвідповідальні папаші? Автомобіль це ж зброя!
29.05.2026 22:54 Відповісти
Не знаю, що й сказати..... Батькам треба було трохи раніше щось робити.
29.05.2026 22:45 Відповісти
Не знаю, що й сказати..... Батькам треба було трохи раніше щось робити.
29.05.2026 22:45 Відповісти
Чергові аніжеіщьодєті...
29.05.2026 22:45 Відповісти
А это тут причем? Они действительно еще дети, не имеющие ни ума ни опыта. Формально виноваты они, фактически - те из за кого они оказались за рулем автомобиля.
29.05.2026 22:47 Відповісти
А із за кого Ані АкАзалісь?
29.05.2026 23:00 Відповісти
За тех кто оказался за рулем его автомобиля несет ответственность владелец этого автомобиля. Логично? Не хочешь нести ответственность - пиши доверенность на право управления. Но конечно не в этом случае. Кто то дал двум несовершеннолетним автомобиль - и если не будет доказано что они взяли автомобиль самовольно - эти ктоты должны сесть.
29.05.2026 23:04 Відповісти
Ну все, тепер влада і поліцаї ще знизять допустиму швидкість з 50 до 30км/год. В нас же влада карає і відривається не на тих хто винен, а на тих хто дотримується правил
29.05.2026 22:47 Відповісти
ви гадаєте, що неслись зі швидкістю 31 км/год?
29.05.2026 23:05 Відповісти
Ну це ж у нашої влади і поліцаїв така логіка що потрібно знижувати допустиму швидкість поки смертельні ДТП не припиняться. Інакше я не розумію логіки влади чому знизили допустиму швідкість в містах спочатку з 80 км/год до 60, а потім подумали і взагалі до 50км/год знизили. Хтось бачив смертельні ДТП на швидкості 60км/год? Чи це така реакція влади щоб не карати мажорів які в 15 років літають на швидкості 150 то давайте зробимо всім 30км/год і відчитаємося що ми щось зробили
29.05.2026 23:15 Відповісти
Базіка В Європі в населених пунктах 50 км все нормально І це при їх ідеальних дорогаз.
29.05.2026 23:56 Відповісти
загального дозволу 80 км/год не було, просто при дозволених 60 км всі їздили 80, потім аваков в кінці 2017 року після аварії зайцевої, що була під кайфом і на швидкості за 100 км/год в центрі Харкова вбила 6 людей, зробив 50 км/год і цей ідіотизм так і залишився до сих пір.
30.05.2026 00:02 Відповісти
"Відсвяткував" випускний...
29.05.2026 22:51 Відповісти
29.05.2026 22:51 Відповісти
Батьки дебіли, а дітей шкода.
29.05.2026 23:15 Відповісти
Як виховали,те й мають.У мене є машина і зброя.Дитина сьогодні теж закінчила 11-й.Без спросу не візьме ні машину,ні тим більше ключі від сейфу.
29.05.2026 23:33 Відповісти
Якби ж то без спросу, маю думку, що батьки дозволяли і ще й пишались та хвалились знайомим, що хлопці вправні водії.
30.05.2026 00:04 Відповісти
Черговим "зразковим" батькам " грамота"
29.05.2026 22:53 Відповісти
правильно, і тримати її треба в сейфі, причому колеса повинні бути зняті з авто і зберігатися в окремому сейфі!
29.05.2026 23:07 Відповісти
а хто батьки? сумніваюсь що роботяги, скоріше представники зеленої владної клоаки
29.05.2026 22:57 Відповісти
Канікули....
29.05.2026 23:11 Відповісти
це ж яка вірогідність, що дві малолєтки зіткнуться? чи там тільки такі по п'ятницям і сідають за кермо, а старші бухають?
29.05.2026 23:16 Відповісти
Сьгодні останній дзвінок по всій Україні.От така вірогідність.
29.05.2026 23:35 Відповісти
На це є декілька причин: перша і основна - анархія в школах. Дітям надали лише права, але забули про відповідальність. Причому з вчителя зробили цапа-відбувайла, який в усьому винен. Повна вседозволеність, дитиноцентризм та вплив батьків на роботу вчителя. Де диференціаця шкіл, де відсторонення від уроків, де виключення зі школи? Тому не дивуйтесь, що молодь зараз без гальм. По-друге, мала заробітна плата. Третя причина - свавілля блатних "агентів змін" в МОН, які вважають, що чим більше недореформ вони проведуть, тим більше грошей партнерів вони можуть засвоїти. Це все звалилось на вчителів, які мають ці хворі фантазія якось втілювати в реалія сьогодення. Ще можна сказати про диктатуру адміністрацію шкіл та громад, які вирішили, що вони боги і можуть карати та дарувати.
29.05.2026 23:16 Відповісти
Мало що від війни діти гинуть, то ще й через батьків недоумків. Біда.
29.05.2026 23:19 Відповісти
Шоб мы так жили:
- В пятнадцать лет гонять на "Х-7"!
29.05.2026 23:23 Відповісти
самовипилялися
29.05.2026 23:24 Відповісти
Ні. Це батьки "випиляли" своїх чад з життя...
29.05.2026 23:31 Відповісти
Поліцію цікавлять особи 25-60 тому маємо смерті 17+, ладно там взимку не справились з керуванням, тут все по феншую, батьки не справились з вихованням.
29.05.2026 23:31 Відповісти
Це людський фактор.Не справились з вихованням-100%.Яким чином ти припілів поліцію?Коло кожного малолітнього дебіла поліцейського не приставиш.Я був тиждень тому в селі на ставку,приїхала компанія малоліток на 3-х машинах.Там поліції немає.П'яні дебіли.
29.05.2026 23:40 Відповісти
В моїй молодості я в 17 років в кіно без дозволу батьків не міг піти, звісно гуляли, випивали, але на машинах не ганяли, навіть на мотоциклах рідко, міліція ловила одразу. Отримували по повній, а тут на машинах ганяють, хіба не зрозуміло що будуть наслідки.
29.05.2026 23:51 Відповісти
Ой не надо тут на підлітків гнати, всі були такі. Сумно. Напевне батьки винні.
29.05.2026 23:39 Відповісти
 
 