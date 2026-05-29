На Киевщине произошло смертельное ДТП: за рулем автомобилей были несовершеннолетние. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Переяславе Киевской области столкнулись два автомобиля, за рулем которых находились несовершеннолетние; один из ребят погиб.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Киевская областная прокуратура сообщает в Facebook.
"Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Киевской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия (ч. 2 ст. 286 УК), произошедшего сегодня, 29 мая, в г. Переяславе Бориспольского района", — говорится в сообщении.
По предварительным данным, около 14:30 на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Борисовское Поле столкнулись два автомобиля — BMW X7 и Skoda Superb.
Как отмечается, за рулем обеих машин находились несовершеннолетние.
"Вследствие аварии 17-летний парень, выпускник школы, который был за рулем Skoda, получил тяжелые травмы и скончался в реанимации", - сообщили в прокуратуре.
В ведомстве добавили, что автомобилем BMW управлял 15-летний подросток, который также не имел права на управление транспортным средством.
Помимо расследования ДТП, правоохранители также проверяют обстоятельства допуска несовершеннолетних к управлению автомобилями.
- В пятнадцать лет гонять на "Х-7"!