На Киевщине произошло смертельное ДТП: за рулем автомобилей были несовершеннолетние. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Переяславе Киевской области столкнулись два автомобиля, за рулем которых находились несовершеннолетние; один из ребят погиб.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Киевская областная прокуратура сообщает в Facebook.

"Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Киевской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия (ч. 2 ст. 286 УК), произошедшего сегодня, 29 мая, в г. Переяславе Бориспольского района", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, около 14:30 на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Борисовское Поле столкнулись два автомобиля — BMW X7 и Skoda Superb.

Как отмечается, за рулем обеих машин находились несовершеннолетние.

"Вследствие аварии 17-летний парень, выпускник школы, который был за рулем Skoda, получил тяжелые травмы и скончался в реанимации", - сообщили в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что автомобилем BMW управлял 15-летний подросток, который также не имел права на управление транспортным средством.

Помимо расследования ДТП, правоохранители также проверяют обстоятельства допуска несовершеннолетних к управлению автомобилями.

Ранее мы сообщали, что заместитель мэра Харькова Кузнецов стал участником смертельного ДТП.

ДТП (7601) Киевская область (4651) несовершеннолетние (99) смерть (9114) Бориспольский район (76) Переяслав (1)
- 2 дебіла. добре, що тільки себе прибили, а не випадкових людей.
29.05.2026 22:51 Ответить
Судити треба батьків. Ну от звідки беруться такі безвідповідальні папаші? Автомобіль це ж зброя!
29.05.2026 22:54 Ответить
Не знаю, що й сказати..... Батькам треба було трохи раніше щось робити.
29.05.2026 22:45 Ответить
Чергові аніжеіщьодєті...
29.05.2026 22:45 Ответить
А это тут причем? Они действительно еще дети, не имеющие ни ума ни опыта. Формально виноваты они, фактически - те из за кого они оказались за рулем автомобиля.
29.05.2026 22:47 Ответить
А із за кого Ані АкАзалісь?
29.05.2026 23:00 Ответить
За тех кто оказался за рулем его автомобиля несет ответственность владелец этого автомобиля. Логично? Не хочешь нести ответственность - пиши доверенность на право управления. Но конечно не в этом случае. Кто то дал двум несовершеннолетним автомобиль - и если не будет доказано что они взяли автомобиль самовольно - эти ктоты должны сесть.
29.05.2026 23:04 Ответить
Ну все, тепер влада і поліцаї ще знизять допустиму швидкість з 50 до 30км/год. В нас же влада карає і відривається не на тих хто винен, а на тих хто дотримується правил
29.05.2026 22:47 Ответить
ви гадаєте, що неслись зі швидкістю 31 км/год?
29.05.2026 23:05 Ответить
Ну це ж у нашої влади і поліцаїв така логіка що потрібно знижувати допустиму швидкість поки смертельні ДТП не припиняться. Інакше я не розумію логіки влади чому знизили допустиму швідкість в містах спочатку з 80 км/год до 60, а потім подумали і взагалі до 50км/год знизили. Хтось бачив смертельні ДТП на швидкості 60км/год? Чи це така реакція влади щоб не карати мажорів які в 15 років літають на швидкості 150 то давайте зробимо всім 30км/год і відчитаємося що ми щось зробили
29.05.2026 23:15 Ответить
"Відсвяткував" випускний...
29.05.2026 22:51 Ответить
Батьки дебіли, а дітей шкода.
29.05.2026 23:15 Ответить
Черговим "зразковим" батькам " грамота"
29.05.2026 22:53 Ответить
правильно, і тримати її треба в сейфі, причому колеса повинні бути зняті з авто і зберігатися в окремому сейфі!
29.05.2026 23:07 Ответить
а хто батьки? сумніваюсь що роботяги, скоріше представники зеленої владної клоаки
29.05.2026 22:57 Ответить
Канікули....
29.05.2026 23:11 Ответить
це ж яка вірогідність, що дві малолєтки зіткнуться? чи там тільки такі по п'ятницям і сідають за кермо, а старші бухають?
29.05.2026 23:16 Ответить
На це є декілька причин: перша і основна - анархія в школах. Дітям надали лише права, але забули про відповідальність. Причому з вчителя зробили цапа-відбувайла, який в усьому винен. Повна вседозволеність, дитиноцентризм та вплив батьків на роботу вчителя. Де диференціаця шкіл, де відсторонення від уроків, де виключення зі школи? Тому не дивуйтесь, що молодь зараз без гальм. По-друге, мала заробітна плата. Третя причина - свавілля блатних "агентів змін" в МОН, які вважають, що чим більше недореформ вони проведуть, тим більше грошей партнерів вони можуть засвоїти. Це все звалилось на вчителів, які мають ці хворі фантазія якось втілювати в реалія сьогодення. Ще можна сказати про диктатуру адміністрацію шкіл та громад, які вирішили, що вони боги і можуть карати та дарувати.
29.05.2026 23:16 Ответить
Мало що від війни діти гинуть, то ще й через батьків недоумків. Біда.
29.05.2026 23:19 Ответить
Шоб мы так жили:
- В пятнадцать лет гонять на "Х-7"!
29.05.2026 23:23 Ответить
самовипилялися
29.05.2026 23:24 Ответить
 
 