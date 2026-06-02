Російський удар по Києву: пошкоджено IT-парк UNIT.City

Унаслідок нічної російської атаки на Київ зазнали пошкоджень інноваційний парк UNIT.City та житловий комплекс.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив співзасновник та CEO IT-компанії Strimco Роман Ланський.

"У нас сьогодні не проста ніч – наш ЖК та загалом вулиця сильно постраждала, багато поранених та є загиблі", – йдеться у його дописі.

Також він закликав українців здобути або поновити навички домедичної допомоги, щоб бути готовими надавати допомогу в аналогічних ситуаціях.

UNIT.City: що відомо?

UNIT.City - це найбільший інноваційний та технологічний парк України, розташований у Києві на території колишнього Київського мотозаводу. Його часто називають українським аналогом технологічних хабів на кшталт Кремнієвої долини. Парк офіційно відкрився у 2017 році.

Іноваційний парк UNIT.City об'єднує стартапи, ІТ-компанії, R&D-центри та освітні простори для розвитку інноваційної екосистеми.

Масований обстріл 2 червня

У ніч проти 2 червня 2026 року Росія здійснила масовану комбіновану атаку по Україні. Ворог застосував ударні БпЛА (Shahed), крилаті та балістичні ракети.

Атака проходила кількома хвилями протягом ночі та раннього ранку.

Під атакою опинилися Київ, Харків, Дніпро, Запоріжжя, Суми та інші регіони України.

Наймасштабніші руйнування зафіксовані у Києві. Станом на 8:30 відомо про:

4 загиблих;

58 постраждалих (дані уточнюються);

серед постраждалих є діти.

У Дніпрі внаслідок атаки зруйновано 7 будинків і пошкоджено ще 49. 9 людей загинули, серед них - дитина. Ще 35 жителів Дніпра постраждали, також є інформація щодо 6 зниклих безвісти громадян

Наразі триває пошуково-рятувальна операція, оскільки під завалами зруйнованого чотириповерхового будинку можуть залишатися люди. На місці працюють кінологи та психологи ДСНС.

На Харків ворог спрямував 15 дронів та дві ракети, постраждали 10 людей. Зафіксовано влучання у чотирьох районах міста: Основ’янському, Слобідському, Немишлянському та Київському.

Найбільше ударів припало на Основ’янський район. Пошкоджені приватні будинки, адміністративні споруди, територія дошкільного закладу та об’єкти цивільної інфраструктури.

