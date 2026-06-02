Российский удар по Киеву: поврежден IT-парк UNIT.City
В результате ночной российской атаки на Киев были повреждены инновационный парк UNIT.City и жилой комплекс.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил соучредитель и CEO IT-компании Strimco Роман Ланский.
"У нас сегодня не простая ночь – наш ЖК и в целом улица сильно пострадали, много раненых и есть погибшие", – говорится в его посте.
Также он призвал украинцев приобрести или освежить навыки оказания первой помощи, чтобы быть готовыми оказывать помощь в аналогичных ситуациях.
UNIT.City: что известно?
UNIT.City - это крупнейший инновационный и технологический парк Украины, расположенный в Киеве на территории бывшего Киевского мотозавода. Его часто называют украинским аналогом технологических хабов вроде Кремниевой долины. Парк официально открылся в 2017 году.
Инновационный парк UNIT.City объединяет стартапы, ИТ-компании, R&D-центры и образовательные пространства для развития инновационной экосистемы.
Массированный обстрел 2 июня
В ночь на 2 июня 2026 года Россия осуществила массированную комбинированную атаку на Украину. Враг применил ударные БПЛА (Shahed), крылатые и баллистические ракеты.
Атака проходила несколькими волнами в течение ночи и раннего утра.
Под атакой оказались Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Сумы и другие регионы Украины.
Наиболее масштабные разрушения зафиксированы в Киеве. По состоянию на 8:30 известно о:
- 4 погибших;
- 58 пострадавших (данные уточняются);
- среди пострадавших есть дети.
В Днепре в результате атаки разрушено 7 домов и повреждено еще 49. 9 человек погибли, среди них - ребенок. Еще 35 жителей Днепра пострадали, также есть информация о 6 пропавших без вести гражданах
В настоящее время продолжается поисково-спасательная операция, поскольку под завалами разрушенного четырехэтажного дома могут оставаться люди. На месте работают кинологи и психологи ГСЧС.
На Харьков враг направил 15 дронов и две ракеты, пострадали 10 человек. Зафиксировано попадание в четырех районах города: Основянском, Слободском, Немышлянском и Киевском.
Больше всего ударов пришлось на Основянский район. Повреждены частные дома, административные здания, территория дошкольного учреждения и объекты гражданской инфраструктуры.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Інноваціі только в сколково разрєшєни. Другім позволєнія інноваціоніровать нє давалі.