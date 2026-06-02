Из-за атаки РФ в Киеве и 7 областях произошло отключение электроэнергии. Враг атаковал объекты нефтегазовой отрасли, - Минэнерго

Этой ночью враг совершил очередную массированную комбинированную атаку на территорию Украины. В результате обстрелов энергетических объектов часть потребителей в г. Киеве, Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях временно остаются без электроснабжения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Атака на энергетиков в Киеве

Минэнерго напоминает, что в результате вражеского обстрела в столице повреждены производственная площадка и инфраструктура энергетического предприятия. Двое энергетиков получили ранения. Пострадавших доставили в больницу, где им оказывается вся необходимая помощь.

Также отмечается, что в настоящее время энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех абонентов. Восстановительные работы ведутся круглосуточно.

Читайте также: 5 медучреждений повреждены и частично разрушены в результате удара РФ по Киеву, - Минздрав. ФОТОрепортаж

Атака на объекты нефтегазовой отрасли

Также отмечается, что враг атаковал объекты нефтегазовой отрасли. В результате ударов зафиксированы повреждения инфраструктуры. К счастью, никто из работников не пострадал. Спасатели и оперативные службы работают над устранением последствий атаки.

Плановые отключения не прогнозируются.

"Применение ограничений сегодня не прогнозируется. О любых изменениях в энергоснабжении узнавайте на официальных ресурсах своих операторов системы распределения.



Активное энергопотребление сегодня стоит перенести на дневное время - с 11:00 до 15:00. В вечерние часы просим потребителей, по возможности, экономно использовать электроэнергию - с 18:00 до 22:00. Это помогает снизить нагрузку на систему", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Густой дым над утренним Киевом после массированной атаки РФ на столицу. ВИДЕО

Массированный обстрел 2 июня

Как сообщалось, с ночи 2 июня Киев находился под массированной атакой ракет и ударных БПЛА врага. Силы ПВО работали по воздушным целям и уничтожили значительное их количество над городом и окрестностями.

В городе и регионе фиксировались взрывы, работа ПВО и падение обломков.

По состоянию на 7:30 2 июня в столице четыре человека погибли, еще 58 пострадали. Из них 40 медики госпитализировали. В том числе двух детей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Массированная атака на Киев: масштабные разрушения в столице. ВИДЕО

Кроме того, враг атаковал Днепр. На данный момент там 9 погибших, 33 раненых, разрушен жилой дом.

В ночь на 2 июня российские войска совершили массированную воздушную атаку на Киевскую область, применив ударные беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. В результате обстрелов пострадали три человека, повреждения получили жилые дома, складские помещения и транспорт.

Также сообщалось, что Харьков подвергся комбинированной атаке: город атаковали 15 дронов и две ракеты, пострадали 10 человек. Больше всего ударов пришлось на Основянский район. Повреждены частные дома, административные здания, территория дошкольного учреждения и объекты гражданской инфраструктуры.

По данным Воздушных сил, сбито 40 из 73 ракет и 602 беспилотника.