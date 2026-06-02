Парк машин розмінування в Україні перевищив 300 одиниць, - Міноборони

Українські фахівці з протимінної діяльності наразі вже мають у своєму арсеналі 316 одиниць засобів механізованого розмінування.

Про це розповіли в Міністерстві оборони України, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Як зазначається, цей парк складається переважно з іноземної техніки, зокрема: GCS, DOK-ING, Bоzena, а також вітчизняних GERMINA, "Гарт 5100", "Змій" та інших спеціалізованих машин сертифікованих в Україні за національними стандартами.

Крім того, до очищення територій від вибухонебезпечних предметів залучаються допоміжні роботизовані комплекси, сучасні засоби виявлення, металодетектори.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розмінування з повітря: Україна впроваджує новітні технології дистанційного пошуку боєприпасів

Переваги техніки механізованого розмінування

Серед найголовніших плюсів:

дозволяє знизити ризики для життя людей;

полегшує працю персоналу у сфері протимінної діяльності.

Також дивіться: Український виробник вивів на ринок сертифіковану машину розмінування UDM VORMELA. ФОТО

Роботи для розмінування

Сучасна машина розмінування – це фактично інтегрований комплекс, що включає:

носії, платформи;

елементи автоматизації;

елементи дистанційного керування підвищеного радіуса.

Також читайте: В Україні сертифіковано вже 108 операторів протимінної діяльності, - Міноборони

Також до нього входять сенсорні системи аналізу ґрунту, цифрові інструменти телеметрії й знаряддя для механічної обробки.