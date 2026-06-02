Парк машин розмінування в Україні перевищив 300 одиниць, - Міноборони
Українські фахівці з протимінної діяльності наразі вже мають у своєму арсеналі 316 одиниць засобів механізованого розмінування.
Про це розповіли в Міністерстві оборони України, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, цей парк складається переважно з іноземної техніки, зокрема: GCS, DOK-ING, Bоzena, а також вітчизняних GERMINA, "Гарт 5100", "Змій" та інших спеціалізованих машин сертифікованих в Україні за національними стандартами.
Крім того, до очищення територій від вибухонебезпечних предметів залучаються допоміжні роботизовані комплекси, сучасні засоби виявлення, металодетектори.
Переваги техніки механізованого розмінування
Серед найголовніших плюсів:
- дозволяє знизити ризики для життя людей;
- полегшує працю персоналу у сфері протимінної діяльності.
Роботи для розмінування
Сучасна машина розмінування – це фактично інтегрований комплекс, що включає:
- носії, платформи;
- елементи автоматизації;
- елементи дистанційного керування підвищеного радіуса.
Також до нього входять сенсорні системи аналізу ґрунту, цифрові інструменти телеметрії й знаряддя для механічної обробки.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль