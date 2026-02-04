Український виробник вивів на ринок сертифіковану машину розмінування UDM VORMELA

Українська компанія отримала сертифікат відповідності на легку машину розмінування з дистанційним керуванням UDM VORMELA. Машина спроможна очищувати 1500-2500 м2 за годину залежно від типу ґрунту та густоти чагарників. Заявлена глибина обробки ґрунту – до 25 сантиметрів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Міністерство економіки, довкілля і сільського господарства.

Характеристики машини

Робочий орган машини – молотковий мульчер, який захищає основну платформу від підриву ручних гранат, артилерійських осколкових суббоєприпасів, що не спрацювали, протипіхотних мін та інших невеликих вибухонебезпечних предметів.

Корпус UDM VORMELA захищений броньованою сталлю Mars 500, що забезпечує критичний рівень захисту від уламків та вибухової хвилі.

UDM VORMELA окрім робочого органу має інші види навісного обладнання: ківш скелетний і звичайний, навантажувач пелетний і поворотний відвал. Це дозоляє на місці виконувати більший обсяг робіт. Машина також має дві конфігурації шасі – колеса із цільнолитої гуми або ж накидні гусениці.

Обслуговування - на території України

Сервісне обслуговування і ремонт компанія-виробник здійснює на території України. Вага такої машини – шість тонн і для її транспортування не потрібен спецтранспорт.

Компанія-виробник попри те, що в машині використала іноземні комплектуючі на кшталт двигуна JOHN DEERE та гідравліки PROCLAIN, наголошує на високому рівні локалізації і планує подати документи на участь в програмі "Зроблено в Україні".

У разі схвалення заявки, майбутні покупці машини отримають 15% кешбеку, що є суттєвою конкурентною перевагою для виробника.