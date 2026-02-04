Український виробник вивів на ринок сертифіковану машину розмінування UDM VORMELA
Українська компанія отримала сертифікат відповідності на легку машину розмінування з дистанційним керуванням UDM VORMELA. Машина спроможна очищувати 1500-2500 м2 за годину залежно від типу ґрунту та густоти чагарників. Заявлена глибина обробки ґрунту – до 25 сантиметрів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Міністерство економіки, довкілля і сільського господарства.
Характеристики машини
- Робочий орган машини – молотковий мульчер, який захищає основну платформу від підриву ручних гранат, артилерійських осколкових суббоєприпасів, що не спрацювали, протипіхотних мін та інших невеликих вибухонебезпечних предметів.
- Корпус UDM VORMELA захищений броньованою сталлю Mars 500, що забезпечує критичний рівень захисту від уламків та вибухової хвилі.
- UDM VORMELA окрім робочого органу має інші види навісного обладнання: ківш скелетний і звичайний, навантажувач пелетний і поворотний відвал. Це дозоляє на місці виконувати більший обсяг робіт. Машина також має дві конфігурації шасі – колеса із цільнолитої гуми або ж накидні гусениці.
Обслуговування - на території України
Сервісне обслуговування і ремонт компанія-виробник здійснює на території України. Вага такої машини – шість тонн і для її транспортування не потрібен спецтранспорт.
Компанія-виробник попри те, що в машині використала іноземні комплектуючі на кшталт двигуна JOHN DEERE та гідравліки PROCLAIN, наголошує на високому рівні локалізації і планує подати документи на участь в програмі "Зроблено в Україні".
У разі схвалення заявки, майбутні покупці машини отримають 15% кешбеку, що є суттєвою конкурентною перевагою для виробника.
