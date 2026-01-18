Виробники машин для розмінування нарощують постачання техніки в Україну: на кінець 2025 року поставлено 135 одиниць

Провідні компанії-виробники машин розмінування DOK-ING та GCS наростили кількість техніки, яка працює в українських полях, та збільшили власні спроможності в обслуговуванні та ремонті відповідної техніки.

Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, машини цих компаній для розмінування територій використовують фахівці ДСНС, ДССТ, Нацполіції, Збройних сил України, а також міжнародні неурядові організації FSD та NPA.

Поставлено 135 одиниць

Так, на кінець року кількість дистанційно керованих машин розмінування цих двох компаній становить 135 одиниць – це 45% від всього парку такої спеціалізованої техніки, що працює в Україні.

Зокрема це:

76 машин GCS-200 та GCS-100;

69 машин DOK-ING MV-10 та DOK-ING MV-4.

Обидві компанії розвивають свої спроможності з ремонту та обслуговування техніки. GCS у 2025 році відкрили свій сервісний центр у Києві, що прискорило ремонт та відновлення машин. А також здійснили понад сотню виїздів безпосередньо в поля.

Локалізація виробництва

Повідомляється, що компанія DOK-ING разом із локальним партнером A3-Tech досягла 30% локалізації виробництва: розширила місцеве виробництво запчастин, ремонт і збірку машин. Українські та хорватські фахівці компанії восени в рекордні терміни провели унікальне відновлення враженої російським "Ланцетом" машини DOK-ING MV-10.

Також зазначається, що обидві компанії прагнуть у поточному році підвищити рівень локалізації. DOK-ING планує збільшити цей показник із 30 до 50%. GCS прагне розвивати партнерства з українськими виробниками, оскільки сьогодні культура виробництва складної високотехнологічної техніки має для України критичне значення.