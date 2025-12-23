На землі, у воді та з повітря: Представлено оновлену систему класифікації технологій протимінної діяльності, - Міноборони. ФОТОрепортаж
Представники Міністерства оборони України на Саміті з інновацій та технологій у сфері протимінної діяльності HITS25, який відбувся в Кракові в Польщі, представили оновлену систему класифікації технологій протимінної діяльності (ПМД).
Про це повідомляє Міноборони, передає Цензор.НЕТ.
Категорії засобів
Як зазначається, нова система включає такі категорії засобів розмінування:
- наземні;
- підводні;
- повітряні;
- допоміжні;
- спеціалізовані.
Система була розроблена Головним управлінням протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки і вже використовується в процесах випробувань, технічної оцінки й інтеграції інновацій у національну систему ПМД.
Також було представлено підходи до створення єдиної екосистеми полігонів UTTC та механізми інтеграції новітніх технологій розмінування у практичну діяльність Сил оборони України.
Обмін досвідом
У Міноборони зауважують, що участь у саміті дозволила:
- отримати інформацію від партнерів про нові технологічні рішення для виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів;
- провести робочі зустрічі з міжнародними організаціями щодо розвитку потенціалу України в підводному розмінуванні;
- домовитися про подальші візити партнерів до України для оцінки спільних проєктів;
- презентувати позицію України щодо ключових викликів та потреб у сфері ПМД у міжнародному експертному середовищі.
"Міністерство оборони України продовжує активну співпрацю з міжнародними партнерами у впровадженні інновацій, розвитку стандартів та підвищенні операційних спроможностей у сфері протимінної діяльності", - додали в міністерстві.
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