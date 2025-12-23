На землі, у воді та з повітря: Представлено оновлену систему класифікації технологій протимінної діяльності, - Міноборони. ФОТОрепортаж

Представники Міністерства оборони України на Саміті з інновацій та технологій у сфері протимінної діяльності HITS25, який відбувся в Кракові в Польщі, представили оновлену систему класифікації технологій протимінної діяльності (ПМД).

Про це повідомляє Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

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Механізований засіб для операцій розмінування

Категорії засобів

Як зазначається, нова система включає такі категорії засобів розмінування:

наземні;

підводні;

повітряні;

допоміжні;

спеціалізовані.

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Система була розроблена Головним управлінням протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки і вже використовується в процесах випробувань, технічної оцінки й інтеграції інновацій у національну систему ПМД.

БпЛА для виявлення вибухонебезпечних предметів

Також було представлено підходи до створення єдиної екосистеми полігонів UTTC та механізми інтеграції новітніх технологій розмінування у практичну діяльність Сил оборони України.

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Обмін досвідом

У Міноборони зауважують, що участь у саміті дозволила:

отримати інформацію від партнерів про нові технологічні рішення для виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів;

провести робочі зустрічі з міжнародними організаціями щодо розвитку потенціалу України в підводному розмінуванні;

домовитися про подальші візити партнерів до України для оцінки спільних проєктів;

презентувати позицію України щодо ключових викликів та потреб у сфері ПМД у міжнародному експертному середовищі.

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Ручне підводне обстеження з металодетектором для водолазного застосування

"Міністерство оборони України продовжує активну співпрацю з міжнародними партнерами у впровадженні інновацій, розвитку стандартів та підвищенні операційних спроможностей у сфері протимінної діяльності", - додали в міністерстві.

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