Для розмінування використовують БпАК із магнітометром, що знаходить вибухівку навіть під землею, - Міноборони. ФОТОрепортаж

Для ефективного пошуку та ідентифікації мін і вибухонебезпечних залишків війни групи нетехнічного обстеження операторів протимінної діяльності застосовують інноваційні засоби. Зокрема, у Миколаївській області використовують промисловий БпАК із сучасним магнітометром.

Про це розповіли в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, цей безпілотний авіаційний комплекс призначений для дистанційного виявлення мін і вибухонебезпечних предметів під час нетехнічного обстеження деокупованих територій.

Представник Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки Володимир Манжос зазначив, що за допомогою цього комплексу вдалось значно підвищити якість проведення нетехнічного обстеження потенційно забруднених територій та посилити безпеку особового складу груп нетехнічного обстеження.

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У Міноборони розповіли, що БпАК із підвішеним до нього магнітометром рухається за заданою траєкторією над ділянкою, що перевіряється. Під час польоту прилад безперервно фіксує параметри магнітного поля Землі в смузі завширшки 2 метри із точною їхньою прив'язкою до координат. Ця система може виявляти вибухонебезпечні предмети не лише на поверхні ґрунту, а й під землею.

Повідомляється, що один такий комплекс за день може обстежити понад 10 гектарів територій. Після сканування ділянки отримана інформація опрацьовується за допомогою спеціального програмного забезпечення. За результатами опрацювання формується мапа ділянки території, що підлягала обстеженню. На ній позначаються місця можливого знаходження вибухонебезпечних предметів. Надалі, за необхідності, оператори протимінної діяльності використовують цю мапу при формуванні звітності за результатами нетехнічного обстеження.

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