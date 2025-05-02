Для разминирования используют БпАК с магнитометром, который находит взрывчатку даже под землей, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Для эффективного поиска и идентификации мин и взрывоопасных остатков войны группы нетехнического обследования операторов противоминной деятельности применяют инновационные средства. В частности, в Николаевской области используют промышленный БпАК с современным магнитометром.

Об этом рассказали в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, этот беспилотный авиационный комплекс предназначен для дистанционного обнаружения мин и взрывоопасных предметов во время нетехнического обследования деоккупированных территорий.

Представитель Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности Владимир Манжос отметил, что с помощью этого комплекса удалось значительно повысить качество проведения нетехнического обследования потенциально загрязненных территорий и усилить безопасность личного состава групп нетехнического обследования.

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В Минобороны рассказали, что БПАК с подвешенным к нему магнитометром движется по заданной траектории над проверяемым участком. Во время полета прибор непрерывно фиксирует параметры магнитного поля Земли в полосе шириной 2 метра с точной их привязкой к координатам. Эта система может обнаруживать взрывоопасные предметы не только на поверхности почвы, но и под землей.

Сообщается, что один такой комплекс за день может обследовать более 10 гектаров территорий. После сканирования участка полученная информация обрабатывается с помощью специального программного обеспечения. По результатам обработки формируется карта участка территории, подлежащей обследованию. На ней обозначаются места возможного нахождения взрывоопасных предметов. В дальнейшем, при необходимости, операторы противоминной деятельности используют эту карту при формировании отчетности по результатам нетехнического обследования.

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