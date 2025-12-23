На земле, в воде и с воздуха: Представлена обновленная система классификации технологий противоминной деятельности, - Минобороны. ФОТОрепортаж
Представители Министерства обороны Украины на Саммите по инновациям и технологиям в сфере противоминной деятельности HITS25, который состоялся в Кракове в Польше, представили обновленную систему классификации технологий противоминной деятельности (ПМД).
Об этом сообщает Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
Категории средств
Как отмечается, новая система включает следующие категории средств разминирования:
- наземные;
- подводные;
- воздушные;
- вспомогательные;
- специализированные.
Система была разработана Главным управлением противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности и уже используется в процессах испытаний, технической оценки и интеграции инноваций в национальную систему ПМД.
Также были представлены подходы к созданию единой экосистемы полигонов UTTC и механизмы интеграции новейших технологий разминирования в практическую деятельность Сил обороны Украины.
Обмен опытом
В Минобороны отмечают, что участие в саммите позволило:
- получить информацию от партнеров о новых технологических решениях для обнаружения и обезвреживания взрывоопасных предметов;
- провести рабочие встречи с международными организациями по развитию потенциала Украины в подводном разминировании;
- договориться о дальнейших визитах партнеров в Украину для оценки совместных проектов;
- представить позицию Украины по ключевым вызовам и потребностям в сфере ПМД в международной экспертной среде.
"Министерство обороны Украины продолжает активное сотрудничество с международными партнерами во внедрении инноваций, развитии стандартов и повышении операционных возможностей в сфере противоминной деятельности", - добавили в министерстве.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль