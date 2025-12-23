На земле, в воде и с воздуха: Представлена обновленная система классификации технологий противоминной деятельности, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Представители Министерства обороны Украины на Саммите по инновациям и технологиям в сфере противоминной деятельности HITS25, который состоялся в Кракове в Польше, представили обновленную систему классификации технологий противоминной деятельности (ПМД).

Об этом сообщает Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

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Механизированное средство для операций по разминированию

Категории средств

Как отмечается, новая система включает следующие категории средств разминирования:

наземные;

подводные;

воздушные;

вспомогательные;

специализированные.

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Система была разработана Главным управлением противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности и уже используется в процессах испытаний, технической оценки и интеграции инноваций в национальную систему ПМД.

БПЛА для обнаружения взрывоопасных предметов

Также были представлены подходы к созданию единой экосистемы полигонов UTTC и механизмы интеграции новейших технологий разминирования в практическую деятельность Сил обороны Украины.

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Обмен опытом

В Минобороны отмечают, что участие в саммите позволило:

получить информацию от партнеров о новых технологических решениях для обнаружения и обезвреживания взрывоопасных предметов;

провести рабочие встречи с международными организациями по развитию потенциала Украины в подводном разминировании;

договориться о дальнейших визитах партнеров в Украину для оценки совместных проектов;

представить позицию Украины по ключевым вызовам и потребностям в сфере ПМД в международной экспертной среде.

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Ручное подводное обследование с металлодетектором для водолазного применения

"Министерство обороны Украины продолжает активное сотрудничество с международными партнерами во внедрении инноваций, развитии стандартов и повышении операционных возможностей в сфере противоминной деятельности", - добавили в министерстве.

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