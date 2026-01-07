Гуманітарне розмінування: Україна переходить до цифрового планування, - Міноборони
У 2026 році гуманітарне розмінування деокупованих територій України плануватимуть за новим підходом – з використанням сучасних цифрових рішень.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони, про це йшлося під час підсумкового засідання Національного органу з питань протимінної діяльності, яке відбулося під головуванням заступника міністра оборони України генерал-лейтенанта Миколи Шевцова.
Презентовано цифрову платформу
Так, новацією стала презентація цифрової платформи, над створенням якої працювали українські експерти та науковці у сферах екології, економіки, геоінформаційних систем і data engineering. Платформа дає змогу на підставі аналізу великих масивів даних визначати пріоритетність розмінування земель сільськогосподарського призначення – тобто спрямовувати ресурси туди, де очищення територій є найнагальнішим.
Виконання планів розмінування у 2025 році
Як зазначається, під час засідання учасників поінформували про результати виконання планів розмінування у 2025 році. Так, з 1 січня по 30 грудня підрозділи розмінування Сил безпеки та оборони:
- обстежили понад 490 км² сільськогосподарських земель у дев’яти областях України,
- з них 367 км² очищено від вибухонебезпечних предметів.
План на 2026 рік
Окремо члени Національного органу схвалили проєкт Плану гуманітарного розмінування деокупованих територій на 2026 рік. Документ підготовлено з урахуванням пропозицій усіх суб’єктів протимінної діяльності та актуальних безпекових ризиків, пов’язаних із триваючою збройною агресією рф.
Також під час засідання затвердили оновлений персональний склад Національного органу та план його роботи на 2026 рік.
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