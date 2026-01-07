Гуманитарное разминирование: Украина переходит к цифровому планированию, - Минобороны
В 2026 году гуманитарное разминирование деоккупированных территорий Украины планируется по новому подходу – с использованием современных цифровых решений.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны, об этом шла речь во время итогового заседания Национального органа по вопросам противоминной деятельности. Оно состоялось под председательством заместителя министра обороны Украины генерал-лейтенанта Николая Шевцова.
Представлена цифровая платформа
Так, нововведением стала презентация цифровой платформы, над созданием которой работали украинские эксперты и ученые в сферах экологии, экономики, геоинформационных систем и data engineering. Платформа позволяет на основании анализа больших массивов данных определять приоритетность разминирования земель сельскохозяйственного назначения – то есть направлять ресурсы туда, где очистка территорий является наиболее актуальной.
Выполнение планов разминирования в 2025 году
Как отмечается, во время заседания участников проинформировали о результатах выполнения планов разминирования в 2025 году. Так, с 1 января по 30 декабря подразделения разминирования Сил безопасности и обороны:
- обследовали более 490 км² сельскохозяйственных земель в девяти областях Украины,
- из них 367 км² очищено от взрывоопасных предметов.
План на 2026 год
Отдельно члены Национального органа одобрили проект Плана гуманитарного разминирования деоккупированных территорий на 2026 год. Документ подготовлен с учетом предложений всех субъектов противоминной деятельности и актуальных рисков безопасности, связанных с продолжающейся вооруженной агрессией РФ.
Также во время заседания утвердили обновленный персональный состав Национального органа и план его работы на 2026 год.
