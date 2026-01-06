Земля, дороги и железная дорога: подразделения Минобороны разминировали более 66 200 га освобожденных территорий в 2025 году

В течение 2025 года подразделения разминирования Министерства обороны Украины очистили 66 267 га освобожденных территорий, которые были загрязнены взрывоопасными предметами в результате вооруженной агрессии РФ.

В частности, восстановлена безопасность:

62 270,98 га сельскохозяйственных угодий;

204,66 км автомобильных дорог;

71,46 га акваторий;

274,38 км железных дорог;

21,76 км трубопроводов;

86,32 км линий электропередачи.

Сколько уничтожено взрывоопасных предметов

Кроме того, специалисты по разминированию обнаружили и уничтожили 63 535 взрывоопасных предметов (480 412 – с начала полномасштабного вторжения России).

В течение года количество сертифицированных операторов противоминной деятельности увеличилось на 60 и по состоянию на 31 декабря 2025 года достигло 132.

В соответствии с Законом Украины "О противоминной деятельности в Украине", к гуманитарному разминированию привлекаются исключительно операторы противоминной деятельности.

По информации Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности, от Министерства обороны Украины к очистке деоккупированных территорий от взрывоопасных предметов привлекаются подразделения разминирования Вооруженных Сил Украины и Государственной специальной службы транспорта.

