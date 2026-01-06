Земля, дороги и железная дорога: подразделения Минобороны разминировали более 66 200 га освобожденных территорий в 2025 году
В течение 2025 года подразделения разминирования Министерства обороны Украины очистили 66 267 га освобожденных территорий, которые были загрязнены взрывоопасными предметами в результате вооруженной агрессии РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Минобороны Украины.
В частности, восстановлена безопасность:
- 62 270,98 га сельскохозяйственных угодий;
- 204,66 км автомобильных дорог;
- 71,46 га акваторий;
- 274,38 км железных дорог;
- 21,76 км трубопроводов;
- 86,32 км линий электропередачи.
Сколько уничтожено взрывоопасных предметов
Кроме того, специалисты по разминированию обнаружили и уничтожили 63 535 взрывоопасных предметов (480 412 – с начала полномасштабного вторжения России).
В течение года количество сертифицированных операторов противоминной деятельности увеличилось на 60 и по состоянию на 31 декабря 2025 года достигло 132.
В соответствии с Законом Украины "О противоминной деятельности в Украине", к гуманитарному разминированию привлекаются исключительно операторы противоминной деятельности.
По информации Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности, от Министерства обороны Украины к очистке деоккупированных территорий от взрывоопасных предметов привлекаются подразделения разминирования Вооруженных Сил Украины и Государственной специальной службы транспорта.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль