Земля, дороги й залізниця: підрозділи Міноборони розмінували понад 66 200 га звільнених територій у 2025 році

Упродовж 2025 року підрозділи розмінування Міністерства оборони України очистили 66 267 га звільнених територій, які були забруднені вибухонебезпечними предметами внаслідок збройної агресії РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Міноборони України.

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Зокрема, відновлено безпеку:

62 270,98 га сільськогосподарських угідь;

204,66 км автомобільних доріг;

71,46 га акваторій;

274,38 км залізничних доріг;

21,76 км трубопроводів;

86,32 км ліній електропередачі.

Скільки знищено вибухонебезпечних предметів

Крім того, фахівці з розмінування виявили та знищили 63 535 вибухонебезпечних предметів (480 412 – з початку повномасштабного вторгнення Росії).

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Упродовж року кількість сертифікованих операторів протимінної діяльності збільшилася на 60 і станом на 31 грудня 2025 року сягнула 132.

Відповідно до Закону України "Про протимінну діяльність в Україні", до гуманітарного розмінування залучаються виключно оператори протимінної діяльності.

За інформацією Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки, від Міністерства оборони України до очищення деокупованих територій від вибухонебезпечних предметів залучаються підрозділи розмінування Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту.

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