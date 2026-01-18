Производители машин для разминирования наращивают поставки техники в Украину: на конец 2025 года поставлено 135 единиц

Ведущие компании-производители машин разминирования DOK-ING и GCS увеличили количество техники, работающей на украинских полях, и расширили собственные возможности по обслуживанию и ремонту соответствующей техники.

Об этом сообщает Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, машины этих компаний для разминирования территорий используют специалисты ГСЧС, ГССТ, Нацполиции, Вооруженных сил Украины, а также международные неправительственные организации FSD и NPA.

Поставлено 135 единиц

Так, на конец года количество дистанционно управляемых машин разминирования этих двух компаний составляет 135 единиц – это 45% от всего парка такой специализированной техники, работающей в Украине.

В частности это:

76 машин GCS-200 и GCS-100;

69 машин DOK-ING MV-10 и DOK-ING MV-4.

Обе компании развивают свои возможности по ремонту и обслуживанию техники. GCS в 2025 году открыли свой сервисный центр в Киеве, что ускорило ремонт и восстановление машин. А также осуществили более сотни выездов непосредственно в поля.

Локализация производства

Сообщается, что компания DOK-ING вместе с локальным партнером A3-Tech достигла 30% локализации производства: расширила местное производство запчастей, ремонт и сборку машин. Украинские и хорватские специалисты компании осенью в рекордные сроки провели уникальное восстановление пораженной российским "Ланцетом" машины DOK-ING MV-10.

Также отмечается, что обе компании стремятся в текущем году повысить уровень локализации. DOK-ING планирует увеличить этот показатель с 30 до 50%. GCS стремится развивать партнерство с украинскими производителями, поскольку сегодня культура производства сложной высокотехнологичной техники имеет для Украины критическое значение.