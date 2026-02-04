Украинский производитель вывел на рынок сертифицированную машину разминирования UDM VORMELA
Украинская компания получила сертификат соответствия на легкую машину разминирования с дистанционным управлением UDM VORMELA. Машина способна очищать 1500-2500 м2 в час в зависимости от типа почвы и густоты кустарников. Заявленная глубина обработки почвы – до 25 сантиметров.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.
Характеристики машины
- Рабочий орган машины – молотковый мульчер, который защищает основную платформу от подрыва ручных гранат, артиллерийских осколочных суббоеприпасов, не сработавших противопехотных мин и других небольших взрывоопасных предметов.
- Корпус UDM VORMELA защищен бронированной сталью Mars 500, что обеспечивает критический уровень защиты от осколков и взрывной волны.
- UDM VORMELA кроме рабочего органа имеет другие виды навесного оборудования: ковш скелетный и обычный, погрузчик пеллетный и поворотный отвал. Это позволяет на месте выполнять больший объем работ. Машина также имеет две конфигурации шасси – колеса из цельнолитой резины или накидные гусеницы.
Обслуживание – на территории Украины
Сервисное обслуживание и ремонт компания-производитель осуществляет на территории Украины. Вес такой машины - шесть тонн и для ее транспортировки не нужен спецтранспорт.
Компания-производитель, несмотря на то, что в машине использовала иностранные комплектующие, такие как двигатель JOHN DEERE и гидравлика PROCLAIN, подчеркивает высокий уровень локализации и планирует подать документы на участие в программе "Сделано в Украине".
В случае одобрения заявки, будущие покупатели машины получат 15% кэшбэка, что является существенным конкурентным преимуществом для производителя.
