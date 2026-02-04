Украинский производитель вывел на рынок сертифицированную машину разминирования UDM VORMELA

Украинская компания получила сертификат соответствия на легкую машину разминирования с дистанционным управлением UDM VORMELA. Машина способна очищать 1500-2500 м2 в час в зависимости от типа почвы и густоты кустарников. Заявленная глубина обработки почвы – до 25 сантиметров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Характеристики машины

Рабочий орган машины – молотковый мульчер, который защищает основную платформу от подрыва ручных гранат, артиллерийских осколочных суббоеприпасов, не сработавших противопехотных мин и других небольших взрывоопасных предметов.

Корпус UDM VORMELA защищен бронированной сталью Mars 500, что обеспечивает критический уровень защиты от осколков и взрывной волны.

UDM VORMELA кроме рабочего органа имеет другие виды навесного оборудования: ковш скелетный и обычный, погрузчик пеллетный и поворотный отвал. Это позволяет на месте выполнять больший объем работ. Машина также имеет две конфигурации шасси – колеса из цельнолитой резины или накидные гусеницы.

Читайте также: Производители машин для разминирования наращивают поставки техники в Украину: на конец 2025 года поставлено 135 единиц

Обслуживание – на территории Украины

Сервисное обслуживание и ремонт компания-производитель осуществляет на территории Украины. Вес такой машины - шесть тонн и для ее транспортировки не нужен спецтранспорт.

Компания-производитель, несмотря на то, что в машине использовала иностранные комплектующие, такие как двигатель JOHN DEERE и гидравлика PROCLAIN, подчеркивает высокий уровень локализации и планирует подать документы на участие в программе "Сделано в Украине".

Читайте также: Земля, дороги и железная дорога: подразделения Минобороны разминировали более 66 200 га освобожденных территорий в 2025 году

В случае одобрения заявки, будущие покупатели машины получат 15% кэшбэка, что является существенным конкурентным преимуществом для производителя.