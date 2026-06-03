В Україні від мобілізації забронювали 6,5 тисячі священників

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В Україні від мобілізації заброньовано 6,5 тисячі священнослужителів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив журналістам голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті України Віктор Єленський під час пресконференції в Києві. За його словами, право на бронювання мають священники релігійних організацій, які віднесені до критичної інфраструктури.

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Стратегічними визнали понад 10 тисяч релігійних організацій

Єленський повідомив, що нині в Україні зареєстровано близько 35 тисяч релігійних організацій.

Із них до категорії критичної інфраструктури віднесли трохи більше 10 тисяч.

"Із 35 тисяч релігійних організацій, які існують в Україні, до критичної інфраструктури віднесено зараз трохи більш як 10 тисяч. Керівники-священнослужителі релігійних організацій і священники, які працюють у цих релігійних організаціях, можуть отримати відстрочку від мобілізації через бронювання. Таких священників, які були заброньовані, – 6,5 тисячі", – зазначив він.

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Священники УПЦ МП не можуть отримати бронювання

Голова Держетнополітики наголосив, що релігійні організації, які належать до Української православної церкви московського патріархату, не можуть отримати статус стратегічно важливих.

Відповідно, їхні священнослужителі не мають права на бронювання від мобілізації.

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Українці по-різному оцінюють питання служби священників

За словами Єленського, результати соціологічних досліджень свідчать про різне ставлення громадян до участі священнослужителів у військовій службі.

Так, 25% опитаних вважають, що священники повинні служити в армії нарівні з іншими громадянами.

Водночас 44% респондентів переконані, що для духовенства мають діяти винятки, зокрема щодо участі у бойових діях.

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