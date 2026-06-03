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Новини Бронювання священників
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В Україні від мобілізації забронювали 6,5 тисячі священників

Бронювання від мобілізації мають 6,5 тисячі священників в Україні
Фото: Джерело

В Україні від мобілізації заброньовано 6,5 тисячі священнослужителів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив журналістам голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті України Віктор Єленський під час пресконференції в Києві. За його словами, право на бронювання мають священники релігійних організацій, які віднесені до критичної інфраструктури.

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Стратегічними визнали понад 10 тисяч релігійних організацій

Єленський повідомив, що нині в Україні зареєстровано близько 35 тисяч релігійних організацій.

Із них до категорії критичної інфраструктури віднесли трохи більше 10 тисяч.

"Із 35 тисяч релігійних організацій, які існують в Україні, до критичної інфраструктури віднесено зараз трохи більш як 10 тисяч. Керівники-священнослужителі релігійних організацій і священники, які працюють у цих релігійних організаціях, можуть отримати відстрочку від мобілізації через бронювання. Таких священників, які були заброньовані, – 6,5 тисячі", – зазначив він.

Читайте: Нові критерії критичності підприємств: Як працюватиме бронювання?

Священники УПЦ МП не можуть отримати бронювання

Голова Держетнополітики наголосив, що релігійні організації, які належать до Української православної церкви московського патріархату, не можуть отримати статус стратегічно важливих.

Відповідно, їхні священнослужителі не мають права на бронювання від мобілізації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Буданов запевнив, що влада дотримується нейтральної позиції щодо церков, а питання бронювання духовенства буде вирішене

Українці по-різному оцінюють питання служби священників

За словами Єленського, результати соціологічних досліджень свідчать про різне ставлення громадян до участі священнослужителів у військовій службі.

Так, 25% опитаних вважають, що священники повинні служити в армії нарівні з іншими громадянами.

Водночас 44% респондентів переконані, що для духовенства мають діяти винятки, зокрема щодо участі у бойових діях.

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священник (170) УПЦ МП (1222) бронювання (443) мобілізація (3433) ПЦУ (776)
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Топ коментарі
+5
Стратегічними визнали понад 10 тисяч релігійних організацій

В чому заключається їх стратегічність ?
Священнослужителів можуть замінити священнослужниці та попині
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03.06.2026 15:34 Відповісти
+5
Всі ці бронювання попів , це від Лукавого, бо незважаючи на суворі церковні канони, в умовах жорстоких війн деякі священнослужителі складають сан, добровільно мобілізуються або йдуть до війська як добровольці зі зброєю в руках для захисту рідної землі. Це розцінюється не як церковне служіння, а як реалізація особистого громадянського обов'язку.
Більшість християнських теологів сходяться на тому, що захист свого народу, Батьківщини та правди від агресора - це священний обов'язок. Любов до Вітчизни розцінюється як моральна чеснота, що випливає з Божого закону. У цьому контексті Церква благословляє вірян на участь у бойових діях заради відновлення справедливості.
Не хочите брати зброї до рук, можете служити капеланами, на кухню, доглядати за пораненими і т. п. Було б бажання.
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03.06.2026 15:36 Відповісти
+3
Заброньовані і щасливі...

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03.06.2026 16:11 Відповісти
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Стратегічними визнали понад 10 тисяч релігійних організацій

В чому заключається їх стратегічність ?
Священнослужителів можуть замінити священнослужниці та попині
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03.06.2026 15:34 Відповісти
Всі ці бронювання попів , це від Лукавого, бо незважаючи на суворі церковні канони, в умовах жорстоких війн деякі священнослужителі складають сан, добровільно мобілізуються або йдуть до війська як добровольці зі зброєю в руках для захисту рідної землі. Це розцінюється не як церковне служіння, а як реалізація особистого громадянського обов'язку.
Більшість християнських теологів сходяться на тому, що захист свого народу, Батьківщини та правди від агресора - це священний обов'язок. Любов до Вітчизни розцінюється як моральна чеснота, що випливає з Божого закону. У цьому контексті Церква благословляє вірян на участь у бойових діях заради відновлення справедливості.
Не хочите брати зброї до рук, можете служити капеланами, на кухню, доглядати за пораненими і т. п. Було б бажання.
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03.06.2026 15:36 Відповісти
. Любов до Вітчизни розцінюється як моральна чеснота, що випливає з Божого закону. І приклад ,моральної чесноти для народу ,має подати в першу чергу влада,(((Більшість християнських теологів сходяться на тому, що захист свого народу, Батьківщини та правди від агресора - це священний обов'язок.)))
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03.06.2026 15:56 Відповісти
Критично важливі цивільні маги які додають +100 до духовності
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03.06.2026 15:38 Відповісти
і кастують фаєрболи
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03.06.2026 16:00 Відповісти
Священники УПЦ МП не можуть отримати бронювання Джерело: https://censor.net/ua/n4006538

А скільки Священників УПЦ МП вже мобілізували ???
якщо можно у процентах (% )
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03.06.2026 15:38 Відповісти
Щось дуже багато попів розвелося половина і Святе писання не читали
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03.06.2026 15:39 Відповісти
Гроші дуже потрібні, раніше треба було заробляти, в зараз можна просто брати
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03.06.2026 16:05 Відповісти
То то на кожному заході їх два три десятка тусується.
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03.06.2026 16:02 Відповісти
Заброньовані і щасливі...

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03.06.2026 16:11 Відповісти
Це не ті, Онуфрій по центру. Виберіть картинку з Думенком
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03.06.2026 16:16 Відповісти
Снискают священники хлеб свой насущньій, как могут
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03.06.2026 16:25 Відповісти
Священники и циркачи это особая каста. Срочно обьединить и создать министерство).
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03.06.2026 16:32 Відповісти
Эх сделали бы как в Израиле недавно с сынами торы😁
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03.06.2026 16:50 Відповісти
 
 