У Польщі та Італії змінили правила роботи паспортних сервісів для українців
Українські паспортні сервіси у Польщі та Італії змінюють правила запису до електронної черги. Тепер для реєстрації громадянам потрібно проходити верифікацію через "Дія.Підпис".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні пресслужби Державного підприємства "Документ".
Нові правила запису та формат прийому
Зміни запускають у тестовому режимі з 1 червня 2026 року. Вони стосуються центрів паспортного сервісу в Польщі та Італії, однак умови прийому відрізняються залежно від країни.
В Італії (Мілан) прийом громадян здійснюватиметься виключно за попереднім записом в електронну чергу.
У Польщі (Варшава, Вроцлав, Гданськ, Краків) діятимуть два формати — онлайн-запис та "жива черга".
Ліміти та рекомендації для громадян
У ДП "Документ" повідомили про ліміти талонів, які доступні для оформлення без попереднього запису:
- Варшава — 60 талонів щодня
- Вроцлав — 40 талонів щодня
- Гданськ — 30 талонів щодня
- Краків — 30 талонів щодня
"Українцям рекомендують користуватися онлайн-записом на офіційному сайті, який оновлюється безперервно протягом доби, щоб гарантувати візит у визначений час", — зазначили у пресслужбі.
Також повідомляється, що прийом документів на апостилювання, пересилку раніше оформлених документів і видача готових паспортів здійснюватимуться без попереднього запису.
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